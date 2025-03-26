X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem
Experimente a Akamai
Você está sob ataque?
Login
Control Center
Acesse a plataforma Akamai
Cloud Manager
Gerencie seus recursos de nuvem

Defenda-se contra novas ameaças, facilite auditorias de conformidade

Uma segurança robusta fortalece sua postura e facilita a conformidade

Uma melhor abordagem à conformidade. A minissérie.

Sua empresa pode estar em conformidade, mas isso não significa que ela esteja segura. Nossa abordagem lida com ambos os aspectos.

How to advance compliance regulations and security

A conformidade não é um assunto simples, mas pode ser divertida.

Fazer stand-up é difícil. Mas a conformidade não precisa ser assim. Tony sobe ao palco para falar a real sobre onde concentrar seus esforços.

Assista ao vídeo (2:44)

Como ser uma estrela das auditorias usando a microssegmentação

Todo mundo quer um pouco do sucesso do Tony, mas ele só quer falar sobre a aplicação consistente das políticas que os auditores adoram.

Assista ao vídeo (1:25)

Por que sua garagem precisa de acesso com privilégios mínimos

Nick precisa provar quem está acessando sua garagem, o faz com que o Tony pense sobre... sim, segmentação e conformidade.

Assista ao vídeo (1:00)

O que queremos dizer com segurança excelente?

Ajuste sua abordagem para que estes quatro aspectos integrem-se de forma simples e direta em ambientes de nuvem, locais ou híbridos

Maior visibilidade

Ativos físicos e digitais para identificar onde você precisa de políticas e configurações mais fortes.

Mais contexto de tráfego

Crie políticas que isolem dados e cargas de trabalho confidenciais e impeçam o movimento lateral de ameaças.

Controle de acesso mais refinado

Os usuários verificados obtêm acesso somente aos dados necessários para executar suas funções, facilitando a conformidade regulatória.

Proteções mais rígidas

Uma política de segurança consistente em toda a nuvem híbrida garante que os dados confidenciais sejam protegidos, independentemente de onde estejam.

Conheça uma história de segurança avançada

Um dos maiores bancos dos EUA obtém mais visibilidade de suas APIs

Com a nova visibilidade sobre sua superfície de ataque de APIs, este banco líder consegue manter uma conformidade rigorosa.

Leia a história do cliente

Nota mais alta no PCI DSS

A segmentação ajudou este grande distrito escolar dos EUA a cumprir os requisitos do PCI DSS sem interrupções.

Leia a história do cliente

Recursos

Pronto para saber mais sobre como nossa abordagem funciona?

Concentre-se em três áreas para ajudar a reduzir o risco à conformidade nos serviços financeiros

Veja uma conversa sobre departamentos isolados, visibilidade limitada e subutilização de fornecedores para entender seu impacto na conformidade.

Assista ao webinar

Atenda aos requisitos de conformidade concentrando-se nos fundamentos de uma segurança excelente

É hora de mudar a lógica: em vez de focar na conformidade para se manter seguro, foque em uma excelente segurança para garantir a conformidade.

Leia o blog

Elimine problemas com auditorias através do novo painel de conformidade do API Security

Descubra maneiras pelas quais você pode monitorar as APIs que estão em conformidade e as que não estão, exibir os dados necessários para agilizar auditorias e muito mais.

Assista ao webinar
Move toward great security that meets compliance goals

Avance rumo à conformidade de segurança de alto nível

Saiba mais sobre os aspectos de uma segurança robusta que facilitam as auditorias de conformidade e as soluções fazem você chegar lá.

Visite a página

Tem alguma dúvida?

Resolver problemas é a razão da nossa existência. Entre em contato, mesmo que você não tenha certeza do próximo passo. Um especialista entrará em contato com você hoje mesmo.

Agradecemos sua solicitação.

Um especialista da Akamai entrará em contato em breve.