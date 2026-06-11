

Dieser große Schulbezirk in den Vereinigten Staaten umfasst jährlich mehr als 180.000 Schüler.



Die Herausforderung

Der Bezirk stellte fest, dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden mussten, um den Zugriff auf seine kritische Finanzanwendung zu kontrollieren. Andernfalls bestand das Risiko, durch interne Audits zur Einhaltung des Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) zu fallen.

Detaillierte Einblicke und Segmentierungsrichtlinien würden das Risiko der Nichteinhaltung dieser Vorschriften verringern und die Sicherheit insgesamt verbessern. Daher begannen IT-Führungskräfte innerhalb der Schule, nach der richtigen Segmentierungslösung zu suchen.

Die Lösung

Der Schulbezirk wertete seine bestehenden Lösungsanwendungen sowie weitere neue potenzielle Lösungen auf dem Markt aus. Letztendlich erfüllte die Akamai Guardicore Segmentation-Plattform die Anforderungen am besten.



Akamai Guardicore Segmentation bot detaillierte Transparenz im Bereich East-West-Traffic und nutzerfreundliche Segmentierungsfunktionen. Darüber hinaus ermöglichte der softwaredefinierte Ansatz der Plattform, dass für die Einführung von Sicherheitsrichtlinien keine Änderungen an Netzwerken oder Anwendungen erforderlich wären.

Ein externes Beratungsunternehmen brachte sich ebenfalls bei der Bewertung der Akamai Guardicore Segmentation in einer Laborumgebung ein. Nach einem erfolgreichen Bewertungsprozess erwarb der Schulbezirk das Produkt und segmentierte seine kritische Finanzanwendung.