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Schulbezirk in den USA verbessert PCI-DSS-Compliance durch Segmentierung

Erfahren Sie, wie ein Schulbezirk in den USA mit Akamai Guardicore Segmentation für mehr Transparenz und eine bessere Bedrohungserkennung gesorgt hat und dadurch die Sicherheit sowie die PCI-DSS-Compliance verbessern konnte.


Dieser große Schulbezirk in den Vereinigten Staaten umfasst jährlich mehr als 180.000 Schüler.


Die Herausforderung

Der Bezirk stellte fest, dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden mussten, um den Zugriff auf seine kritische Finanzanwendung zu kontrollieren. Andernfalls bestand das Risiko, durch interne Audits zur Einhaltung des Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) zu fallen.

Detaillierte Einblicke und Segmentierungsrichtlinien würden das Risiko der Nichteinhaltung dieser Vorschriften verringern und die Sicherheit insgesamt verbessern. Daher begannen IT-Führungskräfte innerhalb der Schule, nach der richtigen Segmentierungslösung zu suchen.

Die Lösung

Der Schulbezirk wertete seine bestehenden Lösungsanwendungen sowie weitere neue potenzielle Lösungen auf dem Markt aus. Letztendlich erfüllte die Akamai Guardicore Segmentation-Plattform die Anforderungen am besten.

Akamai Guardicore Segmentation bot detaillierte Transparenz im Bereich East-West-Traffic und nutzerfreundliche Segmentierungsfunktionen. Darüber hinaus ermöglichte der softwaredefinierte Ansatz der Plattform, dass für die Einführung von Sicherheitsrichtlinien keine Änderungen an Netzwerken oder Anwendungen erforderlich wären.

Ein externes Beratungsunternehmen brachte sich ebenfalls bei der Bewertung der Akamai Guardicore Segmentation in einer Laborumgebung ein. Nach einem erfolgreichen Bewertungsprozess erwarb der Schulbezirk das Produkt und segmentierte seine kritische Finanzanwendung.

 

Der Grund, warum ich mich für Akamai Guardicore Segmentation entschieden habe, war, dass ich die Plattform als Sicherheitsprodukt und nicht nur als ein Betriebstool sehe.

CISO eines US-Schulbezirks

Die Ergebnisse

Detaillierte Einblicke und Richtlinien

Mithilfe von Akamai Guardicore Segmentation erhält der Schulbezirk eine detaillierte Übersicht über die Aktivitäten im Bereich East-West-Traffic und kann den Zugriff auf Assets mit detaillierten Segmentierungsrichtlinien steuern.

Durch die Nutzung dieser Funktion konnte das Sicherheitsteam Aktivitäten im Zusammenhang mit der kritischen Anwendung klar identifizieren. In Folge dessen legte die IT-Abteilung geeignete Richtlinien fest, um die technischen Anforderungen von PCI-DSS zu erfüllen – ohne den Geschäftsbetrieb dabei zu unterbrechen.

Schutz für kritische Assets

Obwohl das Hauptziel des Schulbezirks darin bestand, die Finanzanwendung und ihre Daten zu schützen, verfolgen die IT-Führungskräfte des Schulbezirks in ihrer Sicherheitsstrategie größere langfristige Pläne für die Akamai Guardicore Segmentation.

Der CISO des Schulbezirks erklärte: „Der Grund, warum ich mich für Akamai Guardicore Segmentation entschieden habe, war, dass ich die Plattform als Sicherheitsprodukt und nicht nur als ein Betriebstool sehe.“

Die Plattform verfügt über eine weitreichende Fähigkeit, die lateralen Netzwerkbewegungen von Kriminellen zu verhindern, die die Umgebung des Schulbezirks einschließlich sensibler Schülerdaten gefährden könnten. Nachdem Finanzanwendungen zunächst mit detaillierten Richtlinien versehen wurden, plant der Bezirk, weniger kritische Assets um zusätzliche Sicherheitsebenen zu erweitern.
Dadurch werden die Auswirkungen zukünftiger Verstöße minimiert.

Bedrohungserkennung und -Reaktion

Darüber hinaus geht der Bezirk davon aus, dass er mit den einzigartigen Fähigkeiten der Plattform zur Bedrohungserkennung in der Lage ist, mögliche Bedrohungen schneller als je zuvor zu erkennen und darauf zu reagieren.

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