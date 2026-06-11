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Managed Service for API Security

Profitieren Sie rund um die Uhr von API-Sicherheit mit proaktiver Überwachung, Erkennung und Unterstützung bei der Reaktion

Video ansehen (01:10)

Dedizierte MDR-Lösung für API-Sicherheit – erkennt, reagiert und schützt APIs rund um die Uhr

Schützen Sie Ihre APIs mit einer durch Experten geleiteten Vorfallsuntersuchung und einer schnellen Reaktion. Akamai Managed Service for API Security ermöglicht Unternehmen die Operationalisierung der API-Sicherheit, damit Sie die Auswirkungen von Angriffen abmildern und eine leistungsstarke, skalierbare Abwehrstrategie implementieren können.

Produktüberblick lesen

Seien Sie API-Bedrohungen dank proaktiver Überwachung und Vorfallsreaktion immer einen Schritt voraus

Verbessern Sie Ihren API-Sicherheitsschutz

Ein einzelner Managed Service lässt sich in Ihre größere Sicherheitsstrategie integrieren und minimiert Risiken für Ihr System und Ihre Daten.

Verringern Sie API-Bedrohungen durch die Expertise von SOCC

Das globale SOCC von Akamai bietet fortschrittliche Bedrohungsinformationen und proaktives Vorfallmanagement.

Beschleunigen Sie die Vorfallsreaktion mit Rund-um-die-Uhr-Überwachung

Die Rund-um-die-Uhr-Überwachung optimiert Erkennung, Untersuchung und Abwehrmaßnahmen bei Sicherheitsvorfällen.

Funktionsweise von Managed Service for API Security

Überwachen

Die verbesserte Anomalieerkennung identifiziert und beurteilt schädliche oder risikoreiche API-Aktivitäten.

Abwehren

API-Sicherheitsanalysten untersuchen Ereignisse und suchen aktiv nach Angriffsmustern, Schwachstellen und Anomalien.

Bericht

Spezialisierte Teams bieten Maßnahmen zur Risikominderung, direkt umsetzbare Empfehlungen und nachhaltige Lösungen zur Behebung von Grundursachen.

Verhindern

Sie können sich rund um die Uhr an das Security Operations Command Center (SOCC) von Akamai wenden, um Beratung zum Vermeiden zukünftiger Bedrohungen zu erhalten.

Funktionen

  • 24/7-Überwachung und -Support für die Erkennung von API-Angriffen, Schadensminderung (Mitigation) und Expertenberatung.
  • API Security-Operationalisierung und Beratungsservices für laufende Sicherheitsberatung und -anpassung
  • Eskalationsmanagement und skalierbarer Support bei sich ändernden Sicherheitsanforderungen
  • Bedrohungssuche und Verhaltensanalyse zur Aufdeckung von Sicherheitslücken
  • Professionelle Serviceteams zur Unterstützung der Konfiguration und Protokolloptimierung
  • Verbesserte SLAs zur schnelleren Erkennung und Priorisierung von Reaktionen für alle Ihre Abwehrmechanismen

Sie haben Fragen?

Problemlösungen sind unsere Spezialität. Wenden Sie sich an uns, selbst wenn Sie sich bei Ihrem nächsten Schritt nicht sicher sind. Ein Experte wird sich noch heute mit Ihnen in Verbindung setzen.