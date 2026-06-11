- 24/7-Überwachung und -Support für die Erkennung von API-Angriffen, Schadensminderung (Mitigation) und Expertenberatung.
- API Security-Operationalisierung und Beratungsservices für laufende Sicherheitsberatung und -anpassung
- Eskalationsmanagement und skalierbarer Support bei sich ändernden Sicherheitsanforderungen
- Bedrohungssuche und Verhaltensanalyse zur Aufdeckung von Sicherheitslücken
- Professionelle Serviceteams zur Unterstützung der Konfiguration und Protokolloptimierung
- Verbesserte SLAs zur schnelleren Erkennung und Priorisierung von Reaktionen für alle Ihre Abwehrmechanismen
Dedizierte MDR-Lösung für API-Sicherheit – erkennt, reagiert und schützt APIs rund um die Uhr
Schützen Sie Ihre APIs mit einer durch Experten geleiteten Vorfallsuntersuchung und einer schnellen Reaktion. Akamai Managed Service for API Security ermöglicht Unternehmen die Operationalisierung der API-Sicherheit, damit Sie die Auswirkungen von Angriffen abmildern und eine leistungsstarke, skalierbare Abwehrstrategie implementieren können.
Seien Sie API-Bedrohungen dank proaktiver Überwachung und Vorfallsreaktion immer einen Schritt voraus
Funktionsweise von Managed Service for API Security
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