DHgate ist eine Online-Großhandelsplattform, die es chinesischen Herstellern und Großhändlern ermöglicht, Käufer auf der ganzen Welt anzusprechen. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat sich das Unternehmen als einer der renommierten B2B-Marktplätze in China etabliert und verbindet mehr als 77 Millionen registrierte Käufer aus über 225 Ländern und Regionen. Als DHgate seine globale E-Commerce-Großhandelsplattform einführte, war das Unternehmen verpflichtet, sensible und persönliche Daten zu schützen und APIs für die Datenübertragung und die Verbindung von Systemen zu verwenden. Mit Lösungen von Akamai konnte das Unternehmen seine Sicherheitsziele erreichen.
„Die Lösungen von Akamai bieten uns umfassenden Schutz für unsere APIs an der Edge.“– DongYuan Dou, IT Infrastructure & Operation Director of Technology Center, DHgate Group
Chinesische Unternehmen und Käufer auf der ganzen Welt zusammenbringen
Datensicherheit war erforderlich
Um den globalen Handel für alle zugänglich zu machen, nutzte DHgate APIs, um Daten zu übertragen und wichtige Verbindungen zwischen Systemen herzustellen. Herr DongYuan Dou von DHgate erklärte: „Im Zuge der großflächigen Einführung von cloudnativen und Microservice-Architekturen werden APIs überall eingesetzt.“ Er hob auch die Herausforderungen und potenziellen Risiken hervor, die mit der Verwendung von APIs verbunden sind.
Das Unternehmen musste nicht nur die Anzahl der APIs in seiner Betriebsumgebung ermitteln, sondern auch wissen, welche personenbezogenen oder vertraulichen Daten über APIs übertragen wurden. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass nur autorisierte Personen über die APIs Zugriff auf Daten erhalten.
Diese Anforderungen waren für ein Unternehmen wie DHgate entscheidend, da es verpflichtet ist, das chinesische Cybersicherheitsgesetz sowie ausländische Vorschriften einzuhalten, darunter DSGVO und CCPA. „Aufgrund der immer strengeren Gesetze und Vorschriften in verschiedenen Ländern müssen wir die Nutzung und den Zugriff auf unsere APIs kontrollieren. Wir müssen uns vor Datenlecks und Diebstahl schützen, die aufgrund von Denial-of-Service-Angriffen, API-Designfehlern und Web-Crawlern auftreten können, um nur einige Beispiele zu nennen“, so Herr DongYuan Dou.
„API Security war einfach und zügig zu implementieren, was unsere Transparenz schnell und erheblich verbesserte.“– DongYuan Dou, IT Infrastructure & Operation Director of Technology Center, DHgate Group
Schnelle und einfache Bereitstellung von effektivem Schutz
Durch die Ergänzung vorhandener Sicherheitsmaßnahmen durch eine Palette von Akamai-Produkten, die nahtlos zusammenarbeiten, konnte DHgate seine Sicherheitsbedenken ausräumen. An der Edge wurden Akamai API Security, Akamai App & API Protector und Akamai Bot Manager eingesetzt.
Herr DongYuan Dou betont die einfache Bereitstellung von API Security: „API Security war einfach und zügig zu implementieren, was unsere Transparenz schnell und erheblich verbesserte.“ DHgate rechnete damit, dass API Security für jede Anwendung implementiert werden musste. Es konnte es jedoch als eine Art Gateway in der mittleren IT-Ebene des Unternehmens bereitstellen.
Schutz auf mehreren Ebenen
API Security bietet Transparenz über die gesamte API-Umgebung des Unternehmens, und Bot Manager erkennt Bot-Traffic effektiv und wehrte schädliche Bots an der Edge ab. Dank einer nativen Connector-Funktion kann API Security Bedrohungen sofort über App & API Protector blockieren. „Dank API Security konnten wir visualisieren, welche unserer API-Assets große Sicherheitslücken und ein hohes Risiko von Datenmissbrauch aufweisen“, so Herr DongYuan Dou.
Sollte eine Bedrohung diese Sicherheitsebene überwinden, ist DHgate mit Systemen zur Erkennung und Verhinderung von Eindringlingen sowie einer Web Application Firewall geschützt. Darüber hinaus implementierte das Unternehmen ein eigenes Anwendungs-Gateway, um grundlegende Sicherheitsmaßnahmen wie Ratenbeschränkung und Authentifizierung des API-Zugriffs durchzuführen. Herr DongYuan Dou sagt dazu: „Kombiniert mit unseren eigenen Bemühungen haben die Produkte von Akamai unsere Herausforderungen gelöst.“
Über DHgate
DHgate wurde 2004 gegründet und hat sich mit über 34 Millionen aktiven Einträgen jährlich zum führenden B2B-Markt für länderübergreifenden E-Commerce in China entwickelt. Über seine weltweiten Geschäftstätigkeiten und Niederlassungen, unter anderem auch in den USA und dem Vereinigten Königreich, erreicht DHgate Millionen von Menschen mit vertrauenswürdigen Produkten und Dienstleistungen. Bis zum 31. Dezember 2023 belieferte DHgate mehr als 77 Millionen registrierte Käufer aus 225 Ländern und Regionen und brachte diese mit über 2,6 Millionen Verkäufern in China und anderen Ländern in Kontakt. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie DHgate.com und folgen Sie @DHgate.com.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.