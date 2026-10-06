Um den globalen Handel für alle zugänglich zu machen, nutzte DHgate APIs, um Daten zu übertragen und wichtige Verbindungen zwischen Systemen herzustellen. Herr DongYuan Dou von DHgate erklärte: „Im Zuge der großflächigen Einführung von cloudnativen und Microservice-Architekturen werden APIs überall eingesetzt.“ Er hob auch die Herausforderungen und potenziellen Risiken hervor, die mit der Verwendung von APIs verbunden sind.

Das Unternehmen musste nicht nur die Anzahl der APIs in seiner Betriebsumgebung ermitteln, sondern auch wissen, welche personenbezogenen oder vertraulichen Daten über APIs übertragen wurden. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass nur autorisierte Personen über die APIs Zugriff auf Daten erhalten.

Diese Anforderungen waren für ein Unternehmen wie DHgate entscheidend, da es verpflichtet ist, das chinesische Cybersicherheitsgesetz sowie ausländische Vorschriften einzuhalten, darunter DSGVO und CCPA. „Aufgrund der immer strengeren Gesetze und Vorschriften in verschiedenen Ländern müssen wir die Nutzung und den Zugriff auf unsere APIs kontrollieren. Wir müssen uns vor Datenlecks und Diebstahl schützen, die aufgrund von Denial-of-Service-Angriffen, API-Designfehlern und Web-Crawlern auftreten können, um nur einige Beispiele zu nennen“, so Herr DongYuan Dou.