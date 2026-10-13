Wie viele Leben kann ein Gesundheitsanbieter durch eine umfassende Versorgung verbessern, bei der die Gemeinde im Vordergrund steht? Im Fall von Novant Health ist die Antwort erstaunlich:
- 6,8 Millionen Besuche in Arztpraxen
- 155.964 stationär versorgte Patienten
- 602.590 Besuche in der Notaufnahme
- 22.082 Geburten
Diese Zahlen vermitteln auch einen klaren Eindruck davon, wen und was eine Gesundheitseinrichtung vor Cyberkriminellen schützen muss, die durch API-Verletzungen versuchen, sensible Daten zu kompromittieren.