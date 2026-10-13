Für das COE von Novant – zu dem führende Entwickler mit praktischer Erfahrung gehören – stellte die Integration von Sicherheit in die API-Tests des Unternehmens eine weitere Priorität dar. Bei jeder API, die ein Unternehmen entwickelt, ist die Geschwindigkeit ein entscheidender Faktor. Das gilt insbesondere für Unternehmen wie Novant, deren APIs eine maßgebliche Rolle bei der Patientenversorgung spielen. Der Druck, APIs schnell zu entwickeln, erhöht allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass Schwachstellen oder Designfehler unentdeckt bleiben, während Entwickler die API schnell in die Produktion bringen wollen.

Das COE suchte nach zuverlässigen API-Testfunktionen, um die in jeder API implementierten Sicherheitsmaßnahmen zu bewerten. Dazu gehören umfassende Tests zur Identifizierung von Schwachstellen in Variablen wie den Authentifizierungsmechanismen, Autorisierungskontrollen, der Datenintegrität und den Verschlüsselungsprotokollen.

Bei der Implementierung eines neuen Sicherheitstools hängt der Erfolg natürlich nicht nur von der Funktionalität, sondern auch von der Interaktion mit wichtigen Partnern ab. Entwickler wissen, wie wichtig Sicherheit ist, aber angesichts der Notwendigkeit für Geschwindigkeit sind sie in der Regel skeptisch gegenüber unbekannten Tools, die zu Verlangsamungen führen können.

Das war zunächst auch bei Novant Health der Fall.

Im Zuge der weiteren Zusammenarbeit mit Akamai hat das Novant Team eine Reihe von Funktionen ausgemacht, mit denen Entwickler ihre Arbeit sicher und effizient erledigen können. So konnte beispielsweise das Active Testing von Akamai API Security proaktiv Fehler aufdecken, die später im Prozess zu erheblichen und zeitaufwändigen Problemen geführt hätten.

Darüber hinaus versetzte die Lösung das COE in die Lage, Entwicklern Schnellnotizen zur Effizienzsteigerung zu geben – eine angenehme Überraschung für die Mitglieder des COE-Teams, denen nicht bewusst war, dass die Lösung auch Qualitätsprüfungen ohne Sicherheitsbezug durchführt. Beispielsweise konnten sie jetzt bestimmen, ob die Spezifikationen einer API mit dem übereinstimmen, was die erstellte API tatsächlich bereitstellt. Es dauerte nicht lange, bis auch die Entwickler – die zunächst nur mäßig begeistert waren – die Vorteile für Sicherheit und Effizienz erkannten und von der Arbeit mit Akamai API Security begeistert waren.

„Akamai war vom ersten Tag an ein vertrauenswürdiger Berater bei der Erkennung, dem Schutz und dem Testen unserer APIs in allen Phasen – von der Programmierung bis zur Produktion. So kann unser Kompetenzzentrum dem gesamten Unternehmen zeigen, wie Sicherheit und Effizienz gleichzeitig gewährleistet werden können“, erklärt Byrd. „Bei dieser Partnerschaft geht es um mehr als nur um Produkte. Die Mitarbeiter des Noname-Teams (jetzt ein Unternehmen von Akamai) verstehen unsere Welt und die Geschäftsfaktoren hinter der API-Entwicklung.“

Die Geschäftsführung von Novant sieht es genauso und verweist dabei auf die Fähigkeit von Akamai API Security, Dinge zu erfassen, bevor sie zum Problem werden. Außerdem trug die Lösung dazu bei, die API-Sicherheit in den „Shift-Left“-Bemühungen des Unternehmens zu verankern.