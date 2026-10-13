Als AfterBuzz schnell wuchs und sein Aftershow-Angebot um weitere Sendungen erweiterte, konnten die Server das Datenvolumen nicht bewältigen. So konnte das Unternehmen seinen Zuschauern nicht das schnelle, nahtlose Nutzererlebnis bieten, das sie erwarteten. AfterBuzz entschied sich, Akamai mit ins Boot zu holen, um seine Aftershow-Podcasts für Nutzer auf der ganzen Welt bereitzustellen. Unabhängig vom Standort oder Gerätetyp können Zuschauer ihre Lieblingssendungen nun als schnelles, einheitliches Erlebnis genießen.
Über AfterBuzz TV
AfterBuzz TV wurde von Emmy-Preisträgerin Maria Menounos und dem Produzenten Keven Undergaro gegründet und ist eines der größten digitalen Sendenetzwerke der Welt, das sich der Produktion von Aftershow-Podcasts zu beliebten TV-Sendungen widmet. Wenn sich Fans eine Episode ihrer Lieblingsserie angeschaut haben, können sie auf AfterBuzz TV erleben, wie erfahrene Moderatoren die Episode analysieren, sich mit anderen Fans austauschen sowie Schauspieler und Crew aus der Serie interviewen. Das Netzwerk produziert wöchentlich bis zu 200 Stunden an Video- und Audio-Sendungen, ist in über 120 Ländern verfügbar, verzeichnet jährlich bis zu 1 Milliarde Downloads und produziert Beiträge zu Reality-Dokudramen, beliebten TV-Serien, Wettbewerbsshows, Seifenopern und mehr. Es ist kein Wunder, dass William Morris Endeavor und andere Branchenexperten AfterBuzz als „ESPN des TV-Talks“ bezeichnet haben.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.