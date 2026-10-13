AfterBuzz TV wurde von Emmy-Preisträgerin Maria Menounos und dem Produzenten Keven Undergaro gegründet und ist eines der größten digitalen Sendenetzwerke der Welt, das sich der Produktion von Aftershow-Podcasts zu beliebten TV-Sendungen widmet. Wenn sich Fans eine Episode ihrer Lieblingsserie angeschaut haben, können sie auf AfterBuzz TV erleben, wie erfahrene Moderatoren die Episode analysieren, sich mit anderen Fans austauschen sowie Schauspieler und Crew aus der Serie interviewen. Das Netzwerk produziert wöchentlich bis zu 200 Stunden an Video- und Audio-Sendungen, ist in über 120 Ländern verfügbar, verzeichnet jährlich bis zu 1 Milliarde Downloads und produziert Beiträge zu Reality-Dokudramen, beliebten TV-Serien, Wettbewerbsshows, Seifenopern und mehr. Es ist kein Wunder, dass William Morris Endeavor und andere Branchenexperten AfterBuzz als „ESPN des TV-Talks“ bezeichnet haben.