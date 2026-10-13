Akamai
Saltar al contenido principal
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

AfterBuzz ofrece una experiencia de espectador perfecta

Utilizando Akamai, los espectadores globales de AfterBuzz ahora obtienen una experiencia rápida y consistente para sus programas favoritos en todos sus dispositivos

En un principio, cuando AfterBuzz comenzó a crecer a gran velocidad y a añadir más programas al servicio de streaming de aftershows, los servidores no tenían capacidad para gestionar el volumen y proporcionar la experiencia de usuario rápida y sin interrupciones que los espectadores esperaban. AfterBuzz pidió ayuda a Akamai para poder retransmitir aftershows a su base de usuarios globales. En la actualidad, no importa la ubicación del espectador ni el tipo de dispositivo que este utilice, la experiencia de visionado de sus programas favoritos es siempre rápida y uniforme.

Acerca de AfterBuzz TV

Fundada por la ganadora de un Emmy Maria Menounos y por el productor Keven Undergaro, AfterBuzz TV es una de las redes de difusión digital más importantes del mundo, y está especializada en la producción de contenido que se emite tras los programas de televisión más populares. Cuando los espectadores terminan de ver los episodios de sus series favoritas, pueden sintonizar AfterBuzz TV para ver y oír a los expertos analizar el episodio que acaban de ver, interactuar con otros espectadores que sigan la serie y entrevistar a los actores y al equipo de la serie. La red produce hasta 200 horas de programación semanal, tanto en formato de vídeo como de audio, que se emite en más de 120 países. Recibe hasta 1000 millones de descargas anuales y abarca desde docudramas de telerrealidad hasta series con guion, concursos, telenovelas y mucho más. No es de extrañar que William Morris Endeavor y otros expertos en este sector hayan proclamado a AfterBuzz como "el ESPN de los programas de entrevistas".

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

Compartir

Historias de clientes relacionadas

Seguridad

Banco Ryt

El Banco Ryt mejora la visibilidad de las API, fortalece el cumplimiento y reduce el riesgo tras la migración a la nube con las soluciones de Akamai.

Leer historia de cliente
Seguridad

Banco Bradesco

Bradesco implementa soluciones de seguridad de Akamai para garantizar la protección proactiva contra amenazas impulsadas por IA, mejorar la experiencia de los clientes y reducir los costes.

Leer historia de cliente
Seguridad

SBI Holdings

A medida que se intensifican los ataques cibernéticos dirigidos a la industria financiera, SBI Holdings está trabajando para lograr una estrategia Zero Trust con Akamai Guardicore Segmentation.

Leer historia de cliente