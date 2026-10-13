Fundada por la ganadora de un Emmy Maria Menounos y por el productor Keven Undergaro, AfterBuzz TV es una de las redes de difusión digital más importantes del mundo, y está especializada en la producción de contenido que se emite tras los programas de televisión más populares. Cuando los espectadores terminan de ver los episodios de sus series favoritas, pueden sintonizar AfterBuzz TV para ver y oír a los expertos analizar el episodio que acaban de ver, interactuar con otros espectadores que sigan la serie y entrevistar a los actores y al equipo de la serie. La red produce hasta 200 horas de programación semanal, tanto en formato de vídeo como de audio, que se emite en más de 120 países. Recibe hasta 1000 millones de descargas anuales y abarca desde docudramas de telerrealidad hasta series con guion, concursos, telenovelas y mucho más. No es de extrañar que William Morris Endeavor y otros expertos en este sector hayan proclamado a AfterBuzz como "el ESPN de los programas de entrevistas".