En un principio, cuando AfterBuzz comenzó a crecer a gran velocidad y a añadir más programas al servicio de streaming de aftershows, los servidores no tenían capacidad para gestionar el volumen y proporcionar la experiencia de usuario rápida y sin interrupciones que los espectadores esperaban. AfterBuzz pidió ayuda a Akamai para poder retransmitir aftershows a su base de usuarios globales. En la actualidad, no importa la ubicación del espectador ni el tipo de dispositivo que este utilice, la experiencia de visionado de sus programas favoritos es siempre rápida y uniforme.
Acerca de AfterBuzz TV
Fundada por la ganadora de un Emmy Maria Menounos y por el productor Keven Undergaro, AfterBuzz TV es una de las redes de difusión digital más importantes del mundo, y está especializada en la producción de contenido que se emite tras los programas de televisión más populares. Cuando los espectadores terminan de ver los episodios de sus series favoritas, pueden sintonizar AfterBuzz TV para ver y oír a los expertos analizar el episodio que acaban de ver, interactuar con otros espectadores que sigan la serie y entrevistar a los actores y al equipo de la serie. La red produce hasta 200 horas de programación semanal, tanto en formato de vídeo como de audio, que se emite en más de 120 países. Recibe hasta 1000 millones de descargas anuales y abarca desde docudramas de telerrealidad hasta series con guion, concursos, telenovelas y mucho más. No es de extrañar que William Morris Endeavor y otros expertos en este sector hayan proclamado a AfterBuzz como "el ESPN de los programas de entrevistas".
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.