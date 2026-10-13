에미상 수상자인 마리아 메노우노스(Maria Menounos)와 프로듀서 케빈 언더가로(Keven Undergaro)가 공동 설립한 AfterBuzz TV는 전 세계에서 가장 큰 방송 네트워크 중 하나로, 인기 있는 TV 쇼의 방송 후 '애프터쇼(after-show)'를 전문으로 제작합니다. 팬들은 가장 좋아하는 시리즈의 에피소드가 끝나면 AfterBuzz TV를 통해 전문 진행자의 에피소드 분석을 확인하고, 다른 팬들과 소통하며, 시리즈 출연진과 제작진의 인터뷰를 시청할 수 있습니다. 이 네트워크는 비디오와 오디오 형태로 매주 200시간 분량의 프로그램을 제작해 120개 이상의 국가에 방송하고 있습니다. 다운로드 횟수는 연간 10억회에 달하며 리얼리티 다큐멘터리와 드라마 시리즈물, 출연자들이 경쟁하는 프로그램, 연속극 등의 프로그램을 다룹니다. William Morris Endeavor와 기타 업계 전문가들은 AfterBuzz를 'TV 토크쇼의 ESPN'이라 부릅니다.