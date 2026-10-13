초창기부터 빠르게 성장한 AfterBuzz는 스트리밍 서비스를 제공할 방송 후 관련 프로그램이 늘어나면서 서버가 데이터를 처리하지 못하자 시청자가 기대하는 빠르고 원활한 사용자 경험을 제공할 수 없게 됐습니다. AfterBuzz는 전 세계 사용자에게 방송 후 관련 프로그램을 제공하기 위해 Akamai에 도움을 요청했습니다. 이제 AfterBuzz는 시청자의 장소나 디바이스 유형에 관계없이 빠르고 일관적인 시청 경험을 제공할 수 있습니다.
AfterBuzz TV 소개
에미상 수상자인 마리아 메노우노스(Maria Menounos)와 프로듀서 케빈 언더가로(Keven Undergaro)가 공동 설립한 AfterBuzz TV는 전 세계에서 가장 큰 방송 네트워크 중 하나로, 인기 있는 TV 쇼의 방송 후 '애프터쇼(after-show)'를 전문으로 제작합니다. 팬들은 가장 좋아하는 시리즈의 에피소드가 끝나면 AfterBuzz TV를 통해 전문 진행자의 에피소드 분석을 확인하고, 다른 팬들과 소통하며, 시리즈 출연진과 제작진의 인터뷰를 시청할 수 있습니다. 이 네트워크는 비디오와 오디오 형태로 매주 200시간 분량의 프로그램을 제작해 120개 이상의 국가에 방송하고 있습니다. 다운로드 횟수는 연간 10억회에 달하며 리얼리티 다큐멘터리와 드라마 시리즈물, 출연자들이 경쟁하는 프로그램, 연속극 등의 프로그램을 다룹니다. William Morris Endeavor와 기타 업계 전문가들은 AfterBuzz를 'TV 토크쇼의 ESPN'이라 부릅니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.