Seit ihrer Einführung im Jahr 2017 hat die D-Zone DNS Firewall mehr als 1,5 Millionen Kanadier in allen Bereichen von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Universitäten geschützt. CIRA hat vor allem im Gemeindewesen, wo die D-Zone DNS Firewall bis heute mehr als 70 kanadische Gemeinden schützt, Erfolge verzeichnet.



„Mit der D-Zone DNS Firewall bieten wir eine grundlegende Sicherheitsebene für eine Vielzahl von Organisationen, die andernfalls möglicherweise unterversorgt wären, weil sie sich keine Sicherheitsmaßnahmen leisten können oder die technischen Ressourcen fehlen, um diese zu nutzen“, so Gaudet. Darüber hinaus konnte mit dem Service die Anzahl der Desktop-Geräte, die von Spear-Phishing-Angriffen betroffen sind, um 90 % reduziert werden. Tatsächlich nutzte eine Hochschule, die Kunde von CIRA ist, den Service, um neue Angriffe schnell zu blockieren und so den Zeit- und Arbeitsaufwand ihrer IT-Abteilung deutlich zu reduzieren. „Solche Beispiele geben uns bei dem, was wir für den kanadischen Markt tun, ein gutes Gefühl“, fährt Gaudet fort.



CIRA verwendet außerdem den Akamai DNSi Big Data Connector, um alle DNS-Abfragedaten sowie von Akamai-Resolvern erfasste Daten zu Bot- und Phishing-Blockierungen in einen Elastic Stack zu integrieren. Dieser Stack umfasst außerdem eine Such- und Analyse-Engine, eine Datenerfassungs- und Protokoll-Parsing-Engine sowie eine Analyse- und Visualisierungsplattform, mit der CIRA alle Arten von DNS- und sicherheitsbezogenen Daten durchsuchen und anzeigen kann, die im gesamten Netzwerk gesammelt wurden. Dies erleichtert CIRA die Durchführung von Recherchen und die Behebung von Kundenproblemen.



CIRA nutzte anfänglich das Akamai-Kundenportal, entwickelte letztendlich aber ein eigenes Kundenportal auf der Grundlage des D-Zone DNS Firewall-Service. Über dieses Portal können CIRA-Kunden mit mehreren Standorten ihre Richtlinien von einem zentralen Ort aus anhand detaillierter Steuerungsoptionen konfigurieren und durchsetzen. CIRA stellte seine API auch Kunden und Partnern zur Verfügung. Kunden nutzen sie beispielsweise, um Abfragen in ihren Sicherheitsinformations- und Ereignismanagementlösungen abzurufen und zu blockieren und so Probleme bestimmten Nutzern und Geräten zuzuordnen. Lösungen von Sicherheitsanbietern und ISPs können in den Service integriert werden, um den Kunden in Kanada DNS-Schutz zu bieten.



CIRA erwartet, dass der D-Zone DNS Firewall-Service bis Ende 2019 50 % der Einnahmen, die durch neue Produkte generiert werden, einbringt. Der nächste strategische Plan von CIRA wird stark auf Cybersicherheit ausgerichtet sein.



„Durch die Einführung der D-Zone DNS Firewall konnten wir mit einem einfach zu unterstützenden Produkt relativ schnell und mühelos in den Markt für Cybersicherheit einsteigen. Das hat unserem Unternehmen eine neue Ausrichtung und den Zugang zu einem neuen Markt verschafft. In Zukunft möchten wir ergänzende Services und Produkte anbieten“, erklärt Gaudet abschließend.