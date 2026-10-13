Depuis son lancement en 2017, le pare-feu DNS D-Zone protège plus de 1,5 million de Canadiens, des petites entreprises aux grandes universités. La CIRA a rencontré un vif succès dans le secteur municipal, avec plus de 70 municipalités canadiennes protégées par le pare-feu DNS D-Zone à ce jour.



« Grâce au pare-feu DNS D-Zone, nous offrons une protection fondamentale à un large éventail d'entreprises qui seraient autrement mal protégées, car elles n'ont pas les moyens d'acquérir des solutions de sécurité ou ne disposent pas des ressources techniques nécessaires pour les gérer », explique M. Gaudet. En outre, le service a permis de réduire de 90 % le nombre de postes de travail affectés par des attaques par hameçonnage ciblées. L'un des clients universitaires de la CIRA a par exemple utilisé ce service pour bloquer rapidement de nouvelles attaques, ce qui a permis à son service informatique de réduire considérablement le temps et les efforts consacrés à la résolution du problème. « Ce genre d'histoires nous donne la satisfaction de faire quelque chose d'utile pour le marché canadien », poursuit M. Gaudet.



La CIRA utilise également le DNSi Big Data Connector d'Akamai pour intégrer toutes les données de requêtes DNS et les données bloquées par les attaques par hameçonnage et de bots collectées auprès de résolveurs d'Akamai à une solution Elastic. Cette solution comprend également un moteur de recherche et d'analyse, un moteur de collecte de données et d'analyse des journaux de données, ainsi qu'une plateforme d'analyse et de visualisation qui permet à la CIRA de rechercher et d'afficher tous les types de données DNS et de données relatives à la sécurité collectées sur son réseau. La CIRA peut ainsi effectuer facilement des recherches et résoudre les problèmes des clients.



Alors que la CIRA a commencé par utiliser le portail client d'Akamai, elle a finalement créé son propre portail client à partir du service de pare-feu DNS D-Zone. Grâce à ce portail, les clients de la CIRA gérant plusieurs sites peuvent configurer et appliquer leurs stratégies depuis un emplacement centralisé en bénéficiant d'un contrôle précis. La CIRA a également présenté son API à ses clients et partenaires. Les clients l'utilisent notamment pour récupérer et bloquer des requêtes dans leurs solutions de gestion des événements et des informations de sécurité afin de relier les problèmes à des utilisateurs et des terminaux spécifiques. Les fournisseurs de solutions de sécurité et les FAI peuvent s'intégrer au service pour offrir une protection DNS à leurs clients au Canada.



D'ici à la fin de l'année 2019, la CIRA prévoit que son service de pare-feu DNS D-Zone représentera 50 % de son chiffre d'affaires lié aux nouveaux produits. À l'avenir, la CIRA compte axer fortement sa stratégie sur la cybersécurité.



« Le lancement du pare-feu DNS D-Zone nous a permis de pénétrer le marché de la cybersécurité rapidement et simplement, grâce à un produit facile à prendre en charge. Cela a donné à notre entreprise une nouvelle orientation et l'accès à un marché différent. À l'avenir, nous prévoyons de proposer des services et des produits complémentaires », conclut M. Gaudet.