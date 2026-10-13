Desde su lanzamiento en 2017, la solución D-Zone DNS Firewall ha protegido a más de 1,5 millones de canadienses en todo tipo de entornos, desde pequeñas empresas hasta grandes universidades. CIRA goza de un éxito especialmente destacable en el sector municipal, donde D-Zone DNS Firewall ha protegido a más de 70 municipios canadienses hasta la fecha.



"Con D-Zone DNS Firewall proporcionamos una capa base de seguridad a un gran y variado grupo de organizaciones que sin él carecerían de muchos servicios necesarios, ya que no pueden permitirse otras protecciones de seguridad o carecen de los recursos técnicos para aprovecharlas bien", apunta Gaudet. Además, el servicio ha supuesto una reducción del 90 % de los equipos de escritorio que se veían afectados por ataques de spear phishing. De hecho, uno de los clientes de CIRA procedentes del sector académico utilizó el servicio para bloquear rápidamente nuevos ataques, con lo que redujo el tiempo y el esfuerzo que su departamento de TI tendría que haber dedicado. "Este tipo de historias nos alegran enormemente. Nos satisface mucho saber que estamos aportando nuestro granito de arena al mercado canadiense", explica Gaudet.



CIRA también utiliza Akamai DNSi Big Data Connector para integrar todos los datos de las consultas de DNS y de los ataques de bots y phishing bloqueados que recopilan los componentes de resolución de Akamai en una pila de Elastic. Esta pila también incluye un motor de búsqueda y de análisis, un motor de recopilación de datos y análisis de registros, y una plataforma de análisis y visualización que permite a CIRA buscar y mostrar todo tipo de datos de seguridad y de DNS recopilados en su red. Esta información facilita a CIRA la realización de investigaciones y la resolución y corrección de posibles problemas de sus clientes.



Si bien CIRA comenzó usando el portal de clientes de Akamai, finalmente se ha decantado por crear su propio portal basado en el servicio D-Zone DNS Firewall. En él, los clientes de CIRA que trabajan desde ubicaciones dispares pueden configurar y aplicar sus políticas desde un único lugar centralizado y con un control detallado. CIRA también ofreció su propia API a clientes y partners. Los clientes la usan, por ejemplo, para recuperar y bloquear consultas a través de sus soluciones de gestión de eventos e información de seguridad, de modo que puedan correlacionar los problemas con usuarios y dispositivos específicos. Los proveedores de seguridad e ISP pueden integrarla con el servicio y añadir así protección de DNS a sus clientes de Canadá.



A finales de 2019, CIRA espera que su servicio D-Zone DNS Firewall represente el 50 % de sus ingresos por productos nuevos. El siguiente plan estratégico de CIRA gira en torno a un fuerte enfoque centrado en la ciberseguridad.



"El lanzamiento de D-Zone DNS Firewall nos permitió entrar en el mercado de la ciberseguridad con relativa rapidez y facilidad, para ofrecer un producto cómodo. Como consecuencia, nuestro negocio ha emprendido un nuevo rumbo y puede acceder a un mercado distinto. En el futuro, tenemos previsto ofrecer servicios y productos complementarios", concluye Gaudet.