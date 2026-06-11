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Background

Akamai-Netzwerkpartnerschaften

Bereitstellung höchster Servicequalität für Endnutzer durch Zusammenarbeit mit Akamai.

Werden Sie Netzwerkpartner

Als Anbieter der weltgrößten On-Demand-Rechenplattform weiß Akamai um das Bestreben der Netzwerkbetreiber, Traffic zu optimieren und neue Umsatzquellen zu erschließen. Gleichzeitig müssen diese aber die Kontrolle über die Kosten behalten und die Netzwerkkomplexität verringern. Zu diesem Zweck bieten wir verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Akamai, einschließlich unseres Programms Beschleunigter Netzwerkpartner von Akamai, sowie unsere Peering Interconnection an IXP-Standorten.

Möchten Sie mehr über die Akamai-Netzwerkpartnerschaften erfahren oder ein Netzwerkpartner werden?

Vorteile

  • Zusätzliche CDN-Kapazität für Ihr Netzwerk auf schnelle und einfache Weise mit der Akamai Intelligent Edge Platform
  • Performance-Beschleunigung durch Bereitstellung von CDN-Technologie in Ihrem Netzwerk
  • Einsparung von Netzwerkkosten bei Übertragung und Backbone durch Nutzung der CDN-Plattform und -Kapazität von Akamai
  • Verbesserung der Weberlebnisse, indem Medien, Webanwendungen und Softwareinhalte näher am Abonnenten bereitgestellt werden

Häufig gestellte Fragen zum Programm Beschleunigter Netzwerkpartner von Akamai

Das Programm Beschleunigter Netzwerkpartner von Akamai bietet vor allem Netzbetreibern, Endnutzern und Kunden von Akamai große Vorteile. Durch die Bereitstellung von Akamai-Servern werden dabei auf Betreiberseite Übertragungs- und andere Kosten minimiert.

Häufig gestellte Fragen lesen

Peering-Interkonnektivität

Akamai arbeitet an IXP-Standorten gleichrangig mit allen dort verfügbaren Netzwerken. Im Einzelfall ist auch privates Peering möglich.

Peering-Interkonnektivität erkunden

Zusätzliche Ressourcen

Netzwerkpartner-Portal

Verwalten Sie Ihre Infrastruktur und verfolgen Sie Performancekennzahlen nahtlos über dieses zentrale Hub für Netzwerkoptimierung und Zusammenarbeit.

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„State of the Internet“-Bericht von Akamai

Gewinnen Sie Experteneinblicke in die sich entwickelnde Bedrohungslandschaft durch datengestützte Analysen zu globalen Cybersicherheitstrends, KI-gestütztem Bot-Traffic und API-Schwachstellen.

SOTI-Berichte erkunden

Whitepaper: Broadband and Pay TV Operators Adopt CDN Strategies (Breitband- und Pay TV-Betriber setzen CDN-Strategien um, IDC)

Erfahren Sie, wie führende Netzbetreiber CDN-Strategien einsetzen, um die Streaming-Qualität zu verbessern, Netzwerkkosten zu senken und die langfristige Kundenbindung zu stärken.

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