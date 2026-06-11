Als Anbieter der weltgrößten On-Demand-Rechenplattform weiß Akamai um das Bestreben der Netzwerkbetreiber, Traffic zu optimieren und neue Umsatzquellen zu erschließen. Gleichzeitig müssen diese aber die Kontrolle über die Kosten behalten und die Netzwerkkomplexität verringern. Zu diesem Zweck bieten wir verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Akamai, einschließlich unseres Programms Beschleunigter Netzwerkpartner von Akamai, sowie unsere Peering Interconnection an IXP-Standorten.

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