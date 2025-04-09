Mit dem Wachstum von adidas nahmen auch die Raffinesse und das Volumen automatisierter Bot-Angriffe zu. Diese Bedrohungen waren nicht nur lästig – sie schmälerten auch die Gewinne, schadeten dem Kundenvertrauen und belasteten die Infrastruktur erheblich. adidas sah sich einer wachsenden Bandbreite von Bot-Bedrohungen gegenüber, darunter:

Scalping-Bots , die schnell nachgefragte Produkte aufkaufen, echte Kunden am Kauf hindern und den Weiterverkauf durch Dritte fördern

, die schnell nachgefragte Produkte aufkaufen, echte Kunden am Kauf hindern und den Weiterverkauf durch Dritte fördern ATO-Bots (Account Takeover, Kontoübernahme), die Credential-Stuffing-Angriffe starten, um Kundenkonten zu kompromittieren und so Betrug und unbefugte Käufe zu ermöglichen

(Account Takeover, Kontoübernahme), die Credential-Stuffing-Angriffe starten, um Kundenkonten zu kompromittieren und so Betrug und unbefugte Käufe zu ermöglichen Scraping-Bots , die Produktlisten, Preise und Bestandsdaten in Echtzeit extrahieren und Wettbewerbern und nicht autorisierten Wiederverkäufern einen unfairen Vorteil verschaffen

, die Produktlisten, Preise und Bestandsdaten in Echtzeit extrahieren und Wettbewerbern und nicht autorisierten Wiederverkäufern einen unfairen Vorteil verschaffen Bots für Warenkorbmissbrauch, die Rabattcodes ausnutzen und Werbeaktionen oder Bestellsysteme manipulieren, was zu verzerrten Analysen und finanziellen Verlusten führen kann

Darüber hinaus überlasteten Bot-Trafficspitzen häufig die Backend-Infrastruktur und verlangsamten den Betrieb oder verursachten sogar Ausfallzeiten während kritischer Verkaufsfenster. Support-Teams wurden mit Beschwerden überflutet, und die Frustration der Kunden stieg.

Was hat die Abwehr noch komplexer gemacht? Bot-Betreiber passen sich ständig an. Statische Regeln wurden schnell veraltet und übermäßig strenge Kontrollen riskierten, legitime Nutzer zu blockieren. adidas benötigte eine Lösung, die das richtige Gleichgewicht zwischen Schutz und Performance herstellen konnte.

„Wir haben es nicht nur mit Bots zu tun – wir hatten es mit einem ganzen Ökosystem zu tun, das für die Nutzung unserer Plattform entwickelt wurde. Wir brauchten eine mehrschichtige Verteidigung, die sich genauso schnell weiterentwickeln konnte wie Angreifer“, erklärt der Senior Director of Platform Engineering bei adidas.