Entity Digital Sports mit Sitz in Indien ist ein schnell wachsender Anbieter von Sportdaten, der täglich 20 bis 30 Millionen API-Aufrufe für Sportarten wie Cricket, Fußball, Basketball, Kabaddi und Hockey bewältigen muss. Von Live-Scores und Spielstatistiken bis hin zu Spielerperformancemetriken – Entity Sports unterstützt Sportplattformen auf der ganzen Welt mit genauen, schnellen Daten. Um der wachsenden globalen Nachfrage gerecht zu werden und Datenfeeds mit höherer Geschwindigkeit, Sicherheit und Effizienz bereitzustellen, hat sich das Unternehmen mit CloudMinister für Infrastrukturmanagement und mit Akamai für Cloud-Computing-Services zusammengetan. Dadurch erzielte es eine schnellere Performance, vorhersagbare Kosten und die Freiheit, sich auf Innovationen statt auf Infrastruktur zu konzentrieren.
„Mit Akamai Cloud konnten wir eine Verfügbarkeit von 100 % erreichen, die Infrastrukturkosten um 50 % und die Übertragungskosten um 90 % senken und die Flexibilität erhöhen, um uneingeschränkt zu wachsen.“– Manoj Yadav, Mitgründer und CTO, Entity Digital Sports
Eine wichtige Quelle für Sportdaten
Skalierung durch Infrastrukturgrenzen blockiert
Die Mission von Entity Sports besteht darin, über umfassende APIs, die eine nahtlose Integration ermöglichen, Sportdatenfeeds in Echtzeit an Herausgeber und Fantasy-Plattformen zu liefern. Als das Unternehmen wuchs, wurde seine Bare-Metal-Infrastruktur zum Problem. Da die Bandbreite auf 1 Gbit/s begrenzt war und keine Tools zur Kostenkontrolle verfügbar waren, stand das Unternehmen vor schwierigen Entscheidungen. Wie konnte es ohne Performanceeinbußen und Kostenerhöhungen weiterwachsen?
„APIs sollten schnell sein. Die Reaktion sollte schneller sein“, so Manoj Yadav, Mitbegründer und CTO. Ohne skalierbare Infrastruktur hatte Entity Sports Schwierigkeiten, mit der Konkurrenz mitzuhalten.
Ein neues Playbook mit CloudMinister und Akamai
Entity Sports suchte nach einer leistungsstarken Cloudinfrastruktur mit vorhersehbaren Kosten und wandte sich bezüglich der Serververwaltung daher an CloudMinister, einen lokalen Anbieter von IT-Services und -Lösungen. CloudMinister empfahl die Cloud-Computing-Services von Akamai, denn sie bieten die Zuverlässigkeit, Bandbreite und Kosteneffizienz, die Entity Sports benötigte.
Yadav stellte fest, dass die Preise einfach zu verstehen waren und dass die Server- und Bandbreitenanforderungen mit Akamai einfach verwaltet werden konnten. „Im Vergleich zu anderen Cloudanbietern waren diese Faktoren als besonders positiv zu bewerten, sodass der Wechsel zu Akamai eine leichte Entscheidung war“, führte er fort.
Nahtlose Migration und lokaler Support
Da CloudMinister die Migration verwaltete, profitierte Entity Sports von einem reibungslosen Übergang. Basierend auf den Anforderungen, die der Sportdatenanbieter festgelegt hatte, wickelte CloudMinister sowohl die Migration als auch das vollständige Setup des Cloudservers ab. In enger Zusammenarbeit mit CloudMinister und dem lokalen Support-Team von Akamai war Entity Sports in der Lage, seine Infrastruktur zu migrieren, Cloudumgebungen einzurichten und schnell betriebsfähig zu werden.
„Die Kommunikation mit CloudMinister war einfach und sie haben alle unsere Anforderungen ohne Probleme erfüllt“, so Yadav.
Tatsächlich wurde CloudMinister zum verlängerten Arm des Entity Sports-Teams. „Früher haben wir unsere eigenen Server verwaltet. Aufgrund des Wachstums mussten wir jedoch entweder ein DevOps-Team aufbauen oder einen Partner finden. CloudMinister wurde genau dieser Partner“, fügte er hinzu.
Performancesteigerungen und Raum für Wachstum
Seit der Umstellung auf die Akamai Cloud hat Entity Sports eine Verfügbarkeit von 100 % erreicht, was eine ununterbrochene Bereitstellung von bis zu 30 Millionen API-Aufrufen pro Tag ermöglicht. Dadurch konnte sich das Unternehmen sicherer fühlen und neue Kunden anlocken. „Dank der Zuverlässigkeit konnten wir neue Kunden gewinnen“, so Yadav.
Der Wechsel zu Akamai führte nicht nur zu einer optimierten Performance, sondern auch dazu, dass das Entity Sports-Team sich auf Produktinnovationen konzentrieren konnte, ohne durch die Verwaltung der Infrastruktur abgelenkt zu werden. „Unsere Lösungen sind sicherer und leistungsfähiger, da die Latenz und Netzwerkgeschwindigkeit der Akamai Cloud konstant sind. Das bedeutet, dass unser Team mehr Funktionen entwickeln kann, anstatt mit Ausfällen und Bereitstellungsproblemen zu kämpfen“, so Yadav.
Kostenkontrolle ohne Kompromisse
Ein wichtiger Faktor für den Wechsel zu Akamai war die Notwendigkeit transparenter Preise und vorhersehbarer Infrastrukturkosten. „Wir profitieren nicht nur von erhöhter Zuverlässigkeit, sondern können nun auch zuversichtlich unser Wachstum planen, ohne dass wir unerwartete Infrastrukturkosten fürchten müssen“, so Yadav.
Im Hinblick auf die Bandbreite und die Datenübertragung waren die Kostenvorteile besonders ausgeprägt. „Wir haben die Infrastrukturkosten um 50 % und die Übertragungskosten um 90 % gesenkt – eine enorme Einsparung im Vergleich zu anderen Anbietern“, führte er fort.
Da Akamai eine umfassende Palette von Optionen bietet, einschließlich verwalteter Datenbanken und Linode Kubernetes Engine, kann Entity Sports auf alles Nötige zugreifen, ohne dabei das Budget zu sprengen. Yadav hat Akamai und seinen Wert für das Unternehmen in drei Worten beschrieben: erschwinglich, zuverlässig, sicher.
„Ich empfehle Akamai jedem Unternehmen, selbst kleinen, die Kosten unter Kontrolle halten müssen. Mit den Cloud-Computing-Services von Akamai können Sie Ihr Budget einhalten und gleichzeitig das Unternehmen ausbauen“, ergänzte er.
Zukunftsfähig und innovationsorientiert
Ohne die Infrastrukturherausforderungen kann sich Entity Sports voll und ganz auf die Verbesserung seiner APIs und die Entwicklung neuer Funktionen konzentrieren. „Akamai stellte die gesamte Infrastruktur bereit, die unser Unternehmen benötigt, und CloudMinister half uns bei der Verwaltung. Jetzt können wir uns auf Innovation konzentrieren, statt nur mit der Lösung von Problemen beschäftigt zu sein.“
Entity Sports sieht Akamai und CloudMinister als langfristige Partner für die Zukunft. „Wenn wir komplexere Lösungen entwickeln, benötigen wir fortschrittlichere Cloud-Computing-Services und ein zuverlässiges Team, das uns bei der Verwaltung dieser Lösungen unterstützt. Mit Akamai und CloudMinister an unserer Seite können wir zuversichtlich wachsen“, schloss Yadav.
Über Entity Digital Sports
Wir sind ein Anbieter von Sportdaten und liefern unsere Daten seit 2016 über exklusive, fortschrittliche APIs, die wir für jede Sportart entwickelt haben. Heute versorgen wir einige der größten Sportorganisationen in Indien und darüber hinaus mit Daten. Unsere Vision ist es, die Branchenlandschaft zu verändern und den Status quo des globalen Markts für Sportdaten und -analysen zu zerrütten. Wir möchten sicherstellen, dass die Daten so reibungslos wie möglich bereitgestellt werden.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.