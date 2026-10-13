Entity Digital Sports

Die Mission von Entity Sports besteht darin, über umfassende APIs, die eine nahtlose Integration ermöglichen, Sportdatenfeeds in Echtzeit an Herausgeber und Fantasy-Plattformen zu liefern. Als das Unternehmen wuchs, wurde seine Bare-Metal-Infrastruktur zum Problem. Da die Bandbreite auf 1 Gbit/s begrenzt war und keine Tools zur Kostenkontrolle verfügbar waren, stand das Unternehmen vor schwierigen Entscheidungen. Wie konnte es ohne Performanceeinbußen und Kostenerhöhungen weiterwachsen?

„APIs sollten schnell sein. Die Reaktion sollte schneller sein“, so Manoj Yadav, Mitbegründer und CTO. Ohne skalierbare Infrastruktur hatte Entity Sports Schwierigkeiten, mit der Konkurrenz mitzuhalten.