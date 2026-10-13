Con sede en la India, Entity Digital Sports es un proveedor de datos deportivos de rápido crecimiento que ofrece entre 20 y 30 millones de llamadas API al día en deportes como el críquet, el fútbol, el baloncesto, el kabaddi y el hockey. Desde marcadores en tiempo real y estadísticas de partidos hasta métricas de rendimiento de jugadores, Entity Sports proporciona datos precisos y de alta velocidad a plataformas deportivas de todo el mundo. Para respaldar su creciente demanda global y distribuir fuentes de datos con mayor velocidad, seguridad y eficiencia, la empresa se asoció con CloudMinister para la gestión de infraestructuras y con Akamai para los servicios de cloud computing. Al hacerlo, se consiguió un rendimiento más rápido, unos costes predecibles y la libertad de centrarse en la innovación en lugar de en la infraestructura.
"La nube de Akamai nos ayudó a lograr un tiempo de actividad del 100 %, a reducir los costes de infraestructura en un 50 % y los costes de salida en un 90 %, y a obtener la flexibilidad necesaria para crecer sin límites".— Manoj Yadav, cofundador y director de tecnología de Entity Digital Sports
Un potente centro de datos para los aficionados al deporte
Escalabilidad bloqueada por los límites de la infraestructura
En Entity Sports, la misión es ofrecer fuentes de datos deportivos en tiempo real a editores y plataformas de fantasía a través de API completas que ofrezcan una integración perfecta. A medida que la empresa crecía, su infraestructura de hardware se convirtió en un cuello de botella. Debido a que estaba limitada a un ancho de banda de 1 Gbps y carecía de herramientas para controlar los costes, la empresa se enfrentaba a difíciles decisiones sobre cómo crecer sin aumentar los costes ni sacrificar el rendimiento.
“Las API deberían ser rápidas. La respuesta debería ser más rápida”, señala Manoj Yadav, cofundador y director de tecnología. Sin embargo, sin una infraestructura escalable, Entity Sports no podía mantenerse al día.
Un nueva guía de respuesta con CloudMinister y Akamai
En busca de costes predecibles y una infraestructura de nube de alto rendimiento, Entity Sports recurrió a CloudMinister, un proveedor local de servicios y soluciones de TI, para la gestión de servidores. CloudMinister recomendó los servicios de cloud computing de Akamai, que ofrecen la fiabilidad, el ancho de banda y la rentabilidad que Entity Sports necesitaba.
Yadav vio que era fácil entender los precios, además de gestionar fácilmente las necesidades de servidor y ancho de banda con Akamai. “Estos factores destacaron en comparación con otros proveedores de nube, lo que hizo que migrar a Akamai fuera una decisión fácil”, añade.
Migración fluida y asistencia local
Con CloudMinister gestionando la migración, Entity Sports experimentó una transición fluida. En función de los requisitos establecidos por el proveedor de datos deportivos, CloudMinister se encargó tanto de la migración como de la configuración completa del servidor en la nube. En estrecha colaboración con CloudMinister y el equipo de asistencia local de Akamai, Entity Sports pudo migrar la infraestructura, configurar entornos de nube y ponerse en marcha rápidamente.
“Fue fácil comunicarse con CloudMinister, y atendieron todas nuestras necesidades sin falta”, afirma Yadav.
De hecho, CloudMinister se convirtió en una valiosa extensión del equipo de Entity Sports. “Anteriormente, gestionábamos nuestros propios servidores. A medida que crecíamos, teníamos que crear un equipo de DevOps o encontrar un partner. CloudMinister se convirtió en ese partner”, añade.
Mejoras de rendimiento y margen para crecer
Desde la migración a Akamai Cloud, Entity Sports ha logrado un tiempo de actividad del 100 %, lo que permite la distribución ininterrumpida de hasta 30 millones de llamadas de API diarias. Esto le dio tranquilidad a su equipo y ayudó a atraer nuevos clientes. “La fiabilidad nos ayudó a captar nuevos clientes”, comenta Yadav.
El cambio a Akamai no solo optimizó el rendimiento, sino que liberó al equipo de Entity Sports para que pudiera centrarse en la innovación de productos sin las distracciones de la gestión de la infraestructura. “Nuestras soluciones son más seguras y de alto rendimiento, ya que la latencia y la velocidad de la red de Akamai Cloud son consistentes. Esto significa que nuestro equipo puede crear más funciones en lugar de tener que enfrentarse a interrupciones y problemas de entrega”, afirma Yadav.
Control de costes sin concesiones
Uno de los principales factores que impulsó la transición de Entity Sports a Akamai fue la necesidad de unos precios transparentes y unos costes de infraestructura predecibles. “Además de una mayor fiabilidad, podemos planificar con confianza el crecimiento sin temor a costes inesperados de infraestructura”, señala Yadav.
Los beneficios de costes han sido especialmente pronunciados en cuanto al ancho de banda y a la transferencia de datos. “Hemos reducido los costes de infraestructura en un 50 % y los costes de salida en un 90 %, un ahorro enorme en comparación con otros proveedores”, continúa.
Con Akamai, que ofrece un conjunto completo de opciones, incluidas bases de datos gestionadas y Linode Kubernetes Engine, Entity Sports puede acceder a todo lo que necesita sin sobrecargar su presupuesto. Yadav resume el valor de Akamai en tres palabras: asequible, fiable y segura.
“Recomiendo Akamai a cualquier empresa que necesite controlar los costes, incluso a las pequeñas. Sus servicios de cloud computing permiten ajustarse al presupuesto y hacer crecer el negocio”, añade.
Preparados para el futuro y centrados en la innovación
Con los desafíos de infraestructura superados, Entity Sports se centra en mejorar sus API y desarrollar nuevas funcionalidades. “Akamai nos proporcionó toda la infraestructura que nuestra empresa necesitaba y CloudMinister nos ayudó a gestionarla. Ahora podemos concentrarnos en la innovación en lugar de en apagar fuegos”.
De cara al futuro, Entity Sports considera a Akamai y CloudMinister como partners a largo plazo. “A medida que construyamos soluciones más complejas, necesitaremos servicios de cloud computing más avanzados y un equipo fiable que nos ayude a gestionarlas. Podemos crecer con confianza con Akamai y CloudMinister a nuestro lado”, concluye Yadav.
Acerca de Entity Digital Sports
Somos una empresa proveedora de datos deportivos que ofrece datos desde 2016 a través de API avanzadas exclusivas que hemos desarrollado para cada deporte. En la actualidad, impulsamos a algunas de las mayores organizaciones deportivas de la India y del resto del mundo. Nuestra visión es cambiar el panorama de la industria y alterar el statu quo existente en el mercado mundial de datos y análisis deportivos. Queremos asegurarnos de que los datos se proporcionen de la forma más fluida posible.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.