Entity Digital Sports

En Entity Sports, la misión es ofrecer fuentes de datos deportivos en tiempo real a editores y plataformas de fantasía a través de API completas que ofrezcan una integración perfecta. A medida que la empresa crecía, su infraestructura de hardware se convirtió en un cuello de botella. Debido a que estaba limitada a un ancho de banda de 1 Gbps y carecía de herramientas para controlar los costes, la empresa se enfrentaba a difíciles decisiones sobre cómo crecer sin aumentar los costes ni sacrificar el rendimiento.

“Las API deberían ser rápidas. La respuesta debería ser más rápida”, señala Manoj Yadav, cofundador y director de tecnología. Sin embargo, sin una infraestructura escalable, Entity Sports no podía mantenerse al día.