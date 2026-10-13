Entity Digital Sports

Entity Sports 的使命是通过提供无缝集成的全面 API，向出版商和梦幻体育平台交付实时体育数据源。随着该公司规模的扩大，其裸机基础架构成为了制约发展的瓶颈。由于它的带宽限制为 1 Gbps 并且缺少进行成本控制的工具，因此该公司面临着如何在不导致成本激增或牺牲性能的情况下实现增长的艰难抉择。

联合创始人兼首席技术官 Manoj Yadav 表示：“API 的速度应该很快，而响应速度应该更快。”但是，由于缺乏可扩展的基础架构，因此 Entity Sports 难以跟上发展步伐。