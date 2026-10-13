总部位于印度的 Entity Digital Sports 是一家快速发展的体育数据提供商，每天处理 2000 到 3000 万次 API 调用，涵盖板球、足球、篮球、卡巴迪和曲棍球等体育项目。从实时比分和比赛统计数据到运动员表现指标，Entity Sports 为世界各地的体育平台提供准确、高速的数据。为了满足其不断增长的全球需求并更快、更安全且更高效地提供数据源，该公司与 CloudMinister 合作管理基础架构，并采用 Akamai 的云计算服务。这一合作不仅提升了性能，实现了可预测的成本，而且让其公司团队能够专注于创新而不是基础架构管理。
“Akamai Cloud 帮助我们实现了 100% 正常运行时间，将基础架构成本和出站流量成本分别大幅削减了 50% 和 90%，并让我们能够灵活地无限制扩展。”——Entity Digital Sports 联合创始人兼首席技术官 Manoj Yadav
面向体育迷的数据宝库
基础架构限制阻碍了扩展
Entity Sports 的使命是通过提供无缝集成的全面 API，向出版商和梦幻体育平台交付实时体育数据源。随着该公司规模的扩大，其裸机基础架构成为了制约发展的瓶颈。由于它的带宽限制为 1 Gbps 并且缺少进行成本控制的工具，因此该公司面临着如何在不导致成本激增或牺牲性能的情况下实现增长的艰难抉择。
联合创始人兼首席技术官 Manoj Yadav 表示：“API 的速度应该很快，而响应速度应该更快。”但是，由于缺乏可扩展的基础架构，因此 Entity Sports 难以跟上发展步伐。
由 CloudMinister 和 Akamai 提供助力的全新发展规划
为了寻求可预测的成本和高性能云基础架构，Entity Sports 转为采用本地 IT 服务和解决方案提供商 CloudMinister 的解决方案来管理服务器。CloudMinister 推荐了 Akamai 的云计算服务，这些服务能够提供 Entity Sports 所需的可靠性、带宽和成本效益。
Yadav 发现，使用 Akamai 的解决方案时，不仅可以轻松理解定价方案，而且能够很方便地管理服务器和带宽需求。他补充道：“与其他云服务提供商相比，这些优势非常突出，因此我们几乎毫不犹豫就决定了迁移到 Akamai 解决方案。”
无缝迁移和本地支持
在 CloudMinister 的迁移管理下，Entity Sports 实现了平稳过渡。根据该体育数据提供商提出的要求，CloudMinister 负责了迁移工作以及整个云服务器环境的搭建。通过与 CloudMinister 和 Akamai 本地支持团队密切合作，Entity Sports 成功完成了基础架构迁移、云环境设置并快速投入运营。
Yadav 表示：“与 CloudMinister 的沟通轻松顺畅，并且他们无一例外地满足了我们的所有需求。”
事实上，CloudMinister 已成为 Entity Sports 团队不可或缺的一部分。他补充道：“先前，我们自行管理服务器。随着公司的发展，我们面临着组建 DevOps 团队还是寻找相关合作伙伴的选择。最终，CloudMinister 成为了我们的合作伙伴。”
性能提升和增长空间
自迁移到 Akamai Cloud 以来，Entity Sports 实现了 100% 的正常运行时间，每天可不间断地处理多达 3000 万次 API 调用。这让其团队感到安心，并有助于吸引新客户。Yadav 表示：“这种可靠性帮助我们签下了新客户。”
迁移到 Akamai 解决方案不仅优化了性能，而且让 Entity Sports 的团队有更多时间专注于产品创新，而无需分心去管理基础架构。Yadav 表示：“我们的解决方案更加安全并且性能卓越，因为 Akamai Cloud 的延迟和网络速度始终保持稳定。这意味着我们的团队可以专注于开发更多功能，而无需将时间花费在解决中断和交付问题上。”
成本控制不打折扣
Entity Sports 转为采用 Akamai 解决方案的一个主要驱动因素是他们需要透明的定价和可预测的基础架构成本。Yadav 表示：“除了可靠性得到提升之外，我们还得以安心规划增长，而无需担心产生意外的基础架构成本。”
在带宽和数据传输方面，成本效益尤为明显。他继续说道：“我们将基础架构成本和出站流量成本分别大幅削减了 50% 和 90%——与其他提供商相比，这节省了大量成本。”
凭借 Akamai 提供的整套解决方案（包括托管数据库和 Linode Kubernetes Engine），Entity Sports 能够访问所需的一切，而不会产生预算超支问题。Yadav 将 Akamai 提供的价值归纳为三个词：经济实惠、可靠、安全。
他补充道：“我推荐所有需要控制成本的企业都采用 Akamai 的解决方案，即使是小型企业也不例外。它的云计算服务可帮助您在实现业务增长的同时控制预算。”
面向未来，专注于创新
随着基础架构挑战得到解决，Entity Sports 现在能够将全部精力集中在改进 API 和开发新功能上。“Akamai 提供了我们业务所需的完整基础架构，而 CloudMinister 帮助我们对其进行管理。现在，我们可以专心致志地进行创新，而无需花费时间应对突发事件。”
展望未来，Entity Sports 会将 Akamai 和 CloudMinister 视为长期合作伙伴。Yadav 总结道：“随着我们构建更为复杂的解决方案，我们将需要更先进的云计算服务，以及一个可靠的团队来帮助我们管理这些服务。有了 Akamai 和 CloudMinister 的鼎力支持，我们便能够充满信心地实现稳步发展。”
Entity Digital Sports 简介
我们是一家体育数据提供商公司，自 2016 年以来，通过为每个体育项目开发的专属高级 API 提供数据服务。目前，我们为印度及全球其他地区的一些大型体育企业提供支持。我们的愿景是改变行业格局，打破全球体育数据和分析市场的现状。我们希望确保数据能够以最顺畅的方式进行传输。
关于 Akamai
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