Com sede na Índia, a Entity Digital Sports é um provedor de dados esportivos em rápido crescimento que entrega de 20 a 30 milhões de chamadas de API diariamente em esportes como críquete, futebol, basquete, kabaddi e hockey. A Entity Sports viabiliza o trabalho de plataformas esportivas do mundo todo com dados precisos e de alta velocidade, que vão desde pontuações e estatísticas de jogos ao vivo até métricas de desempenho dos jogadores. Para atender à crescente demanda global e entregar feeds de dados com maior velocidade, segurança e eficiência, a empresa estabeleceu parcerias com a CloudMinister para o gerenciamento de infraestrutura e com a Akamai para os serviços de computação em nuvem. Isso gerou desempenho e previsibilidade de custos com mais rapidez, e a liberdade de concentrar o foco na inovação, e não na infraestrutura.
"A Akamai Cloud nos ajudou a alcançar 100% de tempo de atividade, a reduzir os custos de infraestrutura em 50% e os custos de saída de dados em 90% e a ganhar flexibilidade para crescermos ilimitadamente."— Manoj Yadav, cofundador e CTO da Entity Digital Sports
Uma potência em dados para fãs de esportes
Expansão prejudicada pelas limitações da infraestrutura
Na Entity Sports, a missão é fornecer feeds de dados esportivos em tempo real para editoras e plataformas de fantasia por meio de APIs abrangentes que ofereçam integração contínua. Com o crescimento da empresa, sua infraestrutura bare metal se tornou um obstáculo. Como a largura de banda era limitada a 1 Gbps, e não havia ferramentas para controle de custos, a empresa tinha bastante dificuldade para conseguir crescer sem aumentar os custos ou prejudicar o desempenho.
"APIs devem ser rápidas. A resposta deve ser mais rápida", explica Manoj Yadav, cofundador e CTO. Mas sem uma infraestrutura escalável, a Entity Sports enfrentava dificuldades para manter o ritmo.
Uma nova realidade com a CloudMinister e a Akamai
Buscando custos previsíveis e infraestrutura de nuvem de alto desempenho, a Entity Sports procurou a CloudMinister, uma provedora local de serviços e soluções de TI, para o gerenciamento dos servidores. O CloudMinister recomendou os serviços de computação em nuvem da Akamai, que oferecem a confiabilidade, a largura de banda e a eficiência econômica de que a Entity Sports precisava.
Yadav percebeu que, com a Akamai, ficava simples entender os preços e fácil gerenciar as necessidades de servidor e de largura de banda. "Esses fatores se destacaram em comparação aos de outros provedores de nuvem, o que facilitou nossa decisão de migrar para a Akamai", explica ele.
Migração contínua e suporte local
Com o CloudMinister gerenciando a migração, a Entity Sports passou por uma transição tranquila. Com base nos requisitos estabelecidos pelo provedor de dados esportivos, a CloudMinister cuidou tanto da migração quanto da configuração completa dos servidores em nuvem. Trabalhando em estreita colaboração com a CloudMinister e a equipe de suporte local da Akamai, a Entity Sports conseguiu migrar a infraestrutura, configurar os ambientes de nuvem e começar a operar rapidamente.
"Foi fácil nos comunicarmos com a CloudMinister, e eles atenderam a absolutamente todas as nossas necessidades", afirma Yadav.
Na verdade, a CloudMinister se tornou uma valiosa extensão da equipe da Entity Sports. "Antes, gerenciávamos nossos próprios servidores. Conforme fomos crescendo, tivemos que decidir entre criar uma equipe de DevOps ou encontrar um parceiro. A CloudMinister se tornou esse parceiro", ele acrescenta.
Ganhos de desempenho e espaço para crescer
Desde a migração para a Akamai Cloud, a Entity Sports alcançou 100% de tempo de atividade, o que viabilizou a entrega ininterrupta de até 30 milhões de chamadas de API diárias. Isso trouxe tranquilidade à equipe e ajudou a atrair novos clientes. "A confiabilidade nos ajudou a conquistar novos clientes", afirma Yadav.
A mudança para a Akamai não só otimizou o desempenho, como também liberou a equipe da Entity Sports para se concentrar na inovação de produtos, sem as distrações do gerenciamento da infraestrutura. "Nossas soluções estão mais seguras e oferecendo alto desempenho, pois a latência e a velocidade da rede da Akamai Cloud são consistentes. Isso significa que a nossa equipe pode criar mais recursos, em vez de precisar lidar com interrupções e problemas de entrega", explica Yadav.
Controle de custos sem precisar abrir mão de nada
Um dos principais impulsionadores da mudança da Entity Sports para a Akamai foi a necessidade de terem uma infraestrutura com preços transparentes e custos previsíveis. "Além da maior confiabilidade, podemos planejar com confiança o crescimento, sem medo de custos de infraestrutura inesperados", afirma Yadav.
No que se refere à largura de banda e à transferência de dados, os benefícios de custos foram especialmente evidentes. "Diminuímos os custos de infraestrutura em 50% e os custos de saída em 90%, o que representa uma enorme economia em comparação aos outros provedores", contina ele.
Com a Akamai oferecendo uma gama completa de opções, como os bancos de dados gerenciados e o Linode Kubernetes Engine, entre outras, a Entity Sports agora consegue acessar tudo de que precisa, sem comprometer seu orçamento. Yadav resumiu o valor da Akamai em três palavras: acessível, confiável e seguro.
"Eu recomendo a Akamai para qualquer empresa, até mesmo as pequenas empresas que precisam controlar os custos. Os serviços de computação em nuvem da Akamai permitem que você expanda seus negócios, sem precisar estourar o orçamento," acrescenta ele.
Pronto para o futuro e focado na inovação
Com os desafios de infraestrutura resolvidos, a Entity Sports está profundamente focada em aprimorar suas APIs e criar novos recursos. "A Akamai forneceu toda a infraestrutura de que nossos negócios precisavam, e a CloudMinister nos ajudou a gerenciá-la. Agora, podemos nos concentrar na inovação, e não em ter que ficar resolvendo problemas inesperados."
Com foco no futuro, a Entity Sports encontra na Akamai e na CloudMinister dois parceiros de longo prazo. "À medida que as soluções forem ficando mais complexas, precisaremos de serviços de computação em nuvem mais avançados e de uma equipe confiável para nos ajudar a gerenciá-los. Podemos crescer com confiança com a Akamai e a CloudMinister ao nosso lado", conclui Yadav.
Sobre a Entity Digital Sports
Somos uma empresa fornecedora de dados esportivos, entregando nossos dados desde 2016 por meio de APIs avançadas exclusivas que desenvolvemos para cada esporte. Hoje, trabalhamos com algumas das maiores organizações esportivas da Índia e de outras localidades. Nossa visão é mudar o cenário desse setor e transformar o atual status quo do mercado mundial de dados e análises esportivas. Queremos garantir que os dados sejam fornecidos da forma mais contínua possível.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.