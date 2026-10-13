Entity Digital Sports

Na Entity Sports, a missão é fornecer feeds de dados esportivos em tempo real para editoras e plataformas de fantasia por meio de APIs abrangentes que ofereçam integração contínua. Com o crescimento da empresa, sua infraestrutura bare metal se tornou um obstáculo. Como a largura de banda era limitada a 1 Gbps, e não havia ferramentas para controle de custos, a empresa tinha bastante dificuldade para conseguir crescer sem aumentar os custos ou prejudicar o desempenho.

"APIs devem ser rápidas. A resposta deve ser mais rápida", explica Manoj Yadav, cofundador e CTO. Mas sem uma infraestrutura escalável, a Entity Sports enfrentava dificuldades para manter o ritmo.