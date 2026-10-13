Für Sidebottom und die Navy Federal war die Geschwindigkeit, mit der TrafficPeak Mehrwert erzielte, ein entscheidendes Kriterium. Die Lösung füllte sofort eine kritische Lücke. „Wir erhalten alle fünf bis zehn Sekunden neue Daten. Jetzt haben alle Teams, von Cloud-Engineering- und API-Teams bis hin zum digitalen Banking und zur Führungsebene, einen klaren Überblick über die Qualität der Services, die wir unseren Mitgliedern bieten, und das nahezu in Echtzeit“, so Sidebottom.

Mit TrafficPeak kann die Navy Federal Performance- und Stabilitätsprobleme sofort erkennen und nachvollziehen, wie groß deren Einfluss auf das gesamte Anwendungserlebnis ist. Mit dem Dashboard „kritische Komponenten“ überwacht Sidebottom etwa 15 wichtige Serviceaufrufe parallel und verfolgt Performancekennzahlen über verschiedene Perzentile hinweg.

„Wenn wir das Gesamtbild, d. h. verschiedene Probleme über mehrere Anwendungsaufrufe hinweg, betrachten, können wir zusammenhängende Probleme erkennen, bevor sie eskalieren. Und wir können uns von Sicherheitsvorfällen schneller denn je erholen“, fährt er fort.

Wenn Probleme auftreten, verschwendet Sidebottom keine Zeit damit, Vermutungen anzustellen oder ein Team aus geografisch verteilten Teammitgliedern zu verständigen, um Informationen über das Erlebnis von Mitgliedern auf der ganzen Welt zu erhalten. „Wir können genau bestimmen, zu welchem Zeitpunkt ein Problem aufgekommen ist und wie es sich auf andere Bereiche auswirkt. Dann geben wir präzise Daten mit Zeitstempeln an das richtige Team weiter, damit es das Problem schnell beheben kann.“

Durch diese Echtzeitbeobachtung spart die Navy Federal Zeit und Geld und behebt Probleme wesentlich schneller. „TrafficPeak bietet die richtige Transparenz, und zwar genau dann, wenn wir sie brauchen. Durch die Fähigkeit, den Zustand jeder Funktion in Echtzeit zu überwachen, haben wir die Zeit bis zur Problemlösung drastisch verkürzt.“