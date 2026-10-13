Basé en Inde, Entity Digital Sports est un fournisseur de données sportives en pleine croissance qui fournit 20 à 30 millions d'appels d'API par jour pour des sports comme le cricket, le football, le basketball, le kabaddi et le hockey. Des scores en temps réel aux statistiques de match en passant par les indicateurs de performance des joueurs, Entity Sports donne aux plateformes sportives du monde entier des données précises et ultra-rapides. Pour répondre à sa demande mondiale croissante et fournir des flux de données plus rapides, plus sécurisés et plus efficaces, l'entreprise s'est associée à CloudMinister pour la gestion de l'infrastructure et à Akamai pour les services de Cloud Computing. Cette collaboration a abouti à des performances plus rapides, des coûts prévisibles et à la liberté de se concentrer sur l'innovation plutôt que sur l'infrastructure.
« Akamai Cloud nous a permis d'atteindre une disponibilité de 100 %, de réduire les coûts d'infrastructure de 50 % et les coûts de sortie de 90 %, et de bénéficier de la flexibilité nécessaire pour évoluer sans limites. »— Manoj Yadav, cofondateur et directeur technique, Entity Digital Sports
Un concentré de données pour les fans de sport
Lorsque les limites de l'infrastructure bloquent l'évolutivité
La mission d'Entity Sports est de fournir des flux de données sportives en temps réel aux éditeurs et aux plateformes de fantasy via des API complètes offrant une intégration fluide. Au fur et à mesure que l'entreprise se développait, son infrastructure bare-metal s'est transformée en goulot d'étranglement. En raison de sa bande passante limitée à 1 Gbit/s et de son manque d'outils de contrôle des coûts, l'entreprise a dû faire des choix difficiles sur la façon de se développer sans augmenter les coûts ni sacrifier les performances.
« Les API devraient être rapides. La réponse devrait être plus rapide », a déclaré Manoj Yadav, cofondateur et directeur technique. Mais sans infrastructure évolutive, Entity Sports a eu du mal à suivre le rythme.
Une nouvelle ère avec CloudMinister et Akamai
À la recherche de coûts prévisibles et d'une infrastructure Cloud hautes performances, Entity Sports s'est tourné vers CloudMinister, un fournisseur local de services et de solutions IT, pour la gestion des serveurs. CloudMinister a recommandé les services de Cloud Computing d'Akamai, offrant la fiabilité, la bande passante et la rentabilité dont Entity Sports avait besoin.
Yadav a constaté qu'il était facile de comprendre les prix et de gérer facilement les besoins en serveurs et en bande passante avec Akamai. « Ces facteurs se sont distingués par rapport aux autres fournisseurs de cloud, ce qui a facilité la décision de passer à Akamai », poursuit-il.
Une migration sans accroc et une assistance locale
Avec la gestion de la migration par CloudMinister, Entity Sports a connu une transition en douceur. En fonction des exigences énoncées par le fournisseur de données sportives, CloudMinister a géré la migration et la configuration complète du serveur cloud. En étroite collaboration avec CloudMinister et l'équipe d'assistance locale d'Akamai, Entity Sports a pu migrer son infrastructure, configurer des environnements cloud et être opérationnel rapidement.
« Il était facile de communiquer avec CloudMinister. Ils ont répondu à tous nos besoins sans aucun problème », a déclaré Yadav.
En fait, CloudMinister est devenu un précieux prolongement de l'équipe Entity Sports. « Auparavant, nous gérions nos propres serveurs. Étant donné notre croissance, il nous aurait fallu créer une équipe DevOps ou trouver un partenaire. CloudMinister est devenu ce partenaire », ajoute-t-il.
Des gains de performances et une possibilité de croissance
Depuis sa migration vers Akamai Cloud, Entity Sports a atteint une disponibilité de 100 %, permettant une diffusion ininterrompue jusqu'à 30 millions d'appels d'API quotidiens. Cela a permis à son équipe d'avoir l'esprit tranquille pour attirer de nouveaux clients. « La fiabilité nous a aidés à signer de nouveaux clients », a déclaré Yadav.
La transition vers Akamai a non seulement permis d'optimiser les performances, mais elle a également permis à l'équipe Entity Sports de se concentrer sur l'innovation produit sans les distractions liées à la gestion de l'infrastructure. « Nos solutions sont plus sécurisées et plus performantes, car la latence et la vitesse du réseau d'Akamai Cloud sont constantes. Cela signifie que notre équipe peut créer plus de fonctionnalités au lieu de gérer les pannes et les problèmes de diffusion», a déclaré Yadav.
Un contrôle des coûts sans compromis
L'un des principaux moteurs de la migration d'Entity Sports vers Akamai a été la nécessité d'une tarification transparente et de coûts d'infrastructure prévisibles. « En plus d'une fiabilité améliorée, nous pouvons planifier la croissance en toute confiance sans craindre des coûts d'infrastructure imprévus », a déclaré Yadav.
Les avantages financiers ont été particulièrement importants concernant la bande passante et le transfert de données. « Nous avons réduit les coûts d'infrastructure de 50 % et les coûts de sortie de 90 %, ce qui représente une économie considérable par rapport aux autres fournisseurs », poursuit-il.
Grâce à la suite complète d'options proposée par Akamai, notamment des bases de données gérées et Linode Kubernetes Engine, Entity Sports peut accéder à tout ce dont elle a besoin sans dépasser son budget. Yadav a résumé la valeur d'Akamai en trois mots : abordable, fiable et sécurisée.
« Je recommande Akamai à toutes les entreprises, même les plus petites, qui ont besoin de contrôler leurs coûts. Ses services de Cloud Computing vous permettent de respecter votre budget tout en développant votre entreprise », ajoute-t-il.
Être tourné vers l'avenir et se consacrer à l'innovation
Après avoir résolu les problèmes d'infrastructure, Entity Sports se concentre désormais sur l'amélioration de ses API et la création de nouvelles fonctionnalités. « Akamai a fourni toute l'infrastructure dont notre entreprise avait besoin, et CloudMinister nous a aidés à la gérer. Nous pouvons désormais nous concentrer sur l'innovation plutôt que sur les problèmes ponctuels. »
À l'avenir, Entity Sports considère Akamai et CloudMinister comme des partenaires à long terme. « À mesure que nous construisons des solutions plus complexes, nous aurons besoin de services de Cloud Computing plus avancés et d'une équipe fiable pour nous aider à les gérer. Nous pouvons nous développer en toute confiance avec Akamai et CloudMinister à nos côtés », a conclu Yadav.
À propos d'Entity Digital Sports
Nous sommes un fournisseur de données sportives. Depuis 2016, nous fournissons ces données via des API avancées exclusives que nous avons développées pour chaque sport. Aujourd'hui, nous sommes au service de certaines des plus grandes organisations sportives en Inde et au-delà. Notre vision est de changer le paysage du secteur et de révolutionner le statu quo existant du marché mondial des données et des analyses sportives. Nous voulons nous assurer que les données sont fournies de la manière la plus fluide possible.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.