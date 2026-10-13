Entity Digital Sports

La mission d'Entity Sports est de fournir des flux de données sportives en temps réel aux éditeurs et aux plateformes de fantasy via des API complètes offrant une intégration fluide. Au fur et à mesure que l'entreprise se développait, son infrastructure bare-metal s'est transformée en goulot d'étranglement. En raison de sa bande passante limitée à 1 Gbit/s et de son manque d'outils de contrôle des coûts, l'entreprise a dû faire des choix difficiles sur la façon de se développer sans augmenter les coûts ni sacrifier les performances.

« Les API devraient être rapides. La réponse devrait être plus rapide », a déclaré Manoj Yadav, cofondateur et directeur technique. Mais sans infrastructure évolutive, Entity Sports a eu du mal à suivre le rythme.