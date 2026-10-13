Entity Digital Sports

Alla ricerca di costi prevedibili e un'infrastruttura cloud performante, Entity Sports si è rivolta a CloudMinister, un provider di soluzioni e servizi IT locali, per la gestione del server. CloudMinister ha consigliato di utilizzare i servizi di cloud computing di Akamai, che offrono l'affidabilità, la larghezza di banda e l'efficienza in termini di costi di cui ha bisogno Entity Sports.

Yadav ha notato la semplicità con cui si riuscivano a comprendere i prezzi e a gestire facilmente le esigenze in termini di server e larghezza di banda con Akamai. "Questi fattori sono stati distintivi rispetto ad altri provider di servizi cloud, rendendo facile la decisione di passare ad Akamai", ha continuato.