Con sede in India, Entity Digital Sports è un provider di dati sportivi a rapida espansione, che gestisce ogni giorno 20 - 30 milioni di chiamate API in vari sport, tra cui cricket, calcio, basketball, kabaddi e hockey. Dai punteggi live alle statistiche delle partite fino alle performance dei giocatori, Entity Sports distribuisce dati accurati ad alta velocità alle piattaforme sportive in tutto il mondo. Per supportare la sua crescente domanda globale e distribuire feed di dati con maggiori livelli di velocità, sicurezza ed efficienza, l'azienda ha collaborato con CloudMinister per la gestione dell'infrastruttura e con Akamai per i servizi di cloud computing. In tal modo, l'azienda è riuscita ad offrire performance più rapide, costi prevedibili e la libertà di focalizzarsi sull'innovazione anziché sull'infrastruttura.
"L'Akamai Cloud ci ha aiutato a raggiungere tempi di attività pari al 100%, a dimezzare i costi dell'infrastruttura e a ridurre del 90% i costi di uscita, nonché a guadagnare la flessibilità necessaria per crescere senza limiti".- Manoj Yadav, cofondatore e CTO, Entity Digital Sports
Una superpotenza di dati per gli appassionati sportivi
La scalabilità bloccata dai limiti dell'infrastruttura
Entity Sports si propone di distribuire feed di dati in tempo reale a editori e piattaforme fantasy tramite API complete in grado di offrire un'integrazione eccellente. Con l'espansione dell'azienda, la sua infrastruttura bare-metal è diventata un ostacolo. Poiché era limitata ad una larghezza di banda pari a 1 Gbps e non disponeva di strumenti per il controllo dei costi, l'azienda ha dovuto prendere decisioni difficili su come espandersi senza far lievitare i costi né sacrificare le performance.
"Le API devono essere veloci, ma le risposte ancora di più", ha affermato Manoj Yadav, cofondatore e CTO. Tuttavia, senza un'infrastruttura scalabile, Entity Sports faceva fatica a tenere il passo.
Una nuova strategia con CloudMinister e Akamai
Alla ricerca di costi prevedibili e un'infrastruttura cloud performante, Entity Sports si è rivolta a CloudMinister, un provider di soluzioni e servizi IT locali, per la gestione del server. CloudMinister ha consigliato di utilizzare i servizi di cloud computing di Akamai, che offrono l'affidabilità, la larghezza di banda e l'efficienza in termini di costi di cui ha bisogno Entity Sports.
Yadav ha notato la semplicità con cui si riuscivano a comprendere i prezzi e a gestire facilmente le esigenze in termini di server e larghezza di banda con Akamai. "Questi fattori sono stati distintivi rispetto ad altri provider di servizi cloud, rendendo facile la decisione di passare ad Akamai", ha continuato.
Semplice migrazione e supporto locale
Con la migrazione gestita da CloudMinister, la transizione per Entity Sports è stata semplicissima. In base ai requisiti stabiliti al provider di dati sportivi, CloudMinister ha gestito sia la migrazione che l'intera configurazione del server sul cloud. Collaborando strettamente con CloudMinister e il team dell'assistenza locale di Akamai, Entity Sports è riuscita a migrare l'infrastruttura, a configurare gli ambienti cloud e a ritornare rapidamente operativa.
"È stato semplice comunicare con CloudMinister, che ha soddisfatto tutte le nostre esigenze al meglio", ha affermato Yadav.
In realtà, CloudMinister è diventata una preziosa aggiunta del team di Entity Sports. "In precedenza, dovevamo occuparci internamente della gestione dei nostri server. In seguito alla nostra espansione, dovevamo decidere se creare un team DevOps interno o trovare un partner. CloudMinister è diventata il partner di cui avevamo bisogno", ha aggiunto.
Performance migliorate e un enorme potenziale di crescita
Dopo il passaggio all'Akamai Cloud, Entity Sports ha raggiunto tempi di attività pari al 100%, gestendo fino a 30 milioni di chiamate API al giorno senza interruzioni. Queste capacità hanno offerto al suo team la massima tranquillità e hanno contribuito ad attirare nuovi clienti. "L'affidabilità ci ha aiutato ad acquisire nuovi clienti", ha affermato Yadav.
Il passaggio ad Akamai non solo ha ottimizzato le performance, ma ha alleggerito anche il carico di lavoro sul team di Entity Sports che così ha potuto focalizzarsi sull'innovazione dei prodotti senza preoccuparsi della gestione dell'infrastruttura. "Le nostre soluzioni sono più sicure e performanti poiché la latenza e la velocità della rete dell'Akamai Cloud sono coerenti. Pertanto, il nostro team può creare un maggior numero di funzioni anziché doversi preoccupare delle interruzioni e dei problemi di delivery", ha affermato Yadav.
Controllo dei costi senza compromessi
Un aspetto importante che ha favorito il passaggio di Entity Sports ad Akamai è stata la necessità di disporre di prezzi trasparenti e costi prevedibili per l'infrastruttura. "Oltre ad una migliore affidabilità, possiamo pianificare la nostra crescita con la massima fiducia senza il timore di incorrere in costi imprevisti per l'infrastruttura", ha affermato Yadav.
I vantaggi in termini di costi si sono avvertiti particolarmente per quanto riguarda la larghezza di banda e il trasferimento dei dati. "Abbiamo dimezzato i costi dell'infrastruttura e ridotto del 90% i costi di uscita: un risparmio economico enorme rispetto ai prezzi degli altri provider", ha continuato.
Grazie alla suite completa di opzioni offerta da Akamai, tra cui Managed Databases e Linode Kubernetes Engine, Entity Sports può accedere a tutte le soluzioni necessarie senza eccedere nel budget. Yadav ha riassunto i vantaggi apportati da Akamai con tre aggettivi: economico, affidabile e sicuro.
"Personalmente, consiglio Akamai a qualsiasi azienda, anche quelle di piccole dimensioni che devono tenere sotto controllo i costi. I suoi servizi di cloud computing consentono di contenere i costi, incrementando, al contempo, le attività aziendali", ha aggiunto.
Preparati per il futuro e focalizzati sull'innovazione
Senza più problemi per l'infrastruttura, Entity Sports è ora interamente focalizzata nell'intento di migliorare le sue API e creare nuove funzioni. "Akamai ci ha fornito l'intera infrastruttura necessaria per le nostre attività aziendali e CloudMinister ci ha aiutato a gestirla. Ora, possiamo concentrarci sull'innovazione anziché sulla risoluzione dei problemi".
Guardando al futuro, Entity Sports considera Akamai e CloudMinister quali partner a lungo termine. "Poiché le nostre soluzioni sono più complesse, abbiamo bisogno di servizi di cloud computing più avanzati e di un team affidabile in grado di aiutarci a gestirle. Siamo sicuri di poter crescere con Akamai e CloudMinister al nostro fianco", ha concluso Yadav.
Informazioni su Entity Digital Sports
La nostra società distribuisce dati sportivi dal 2016 tramite esclusive API avanzate che abbiamo sviluppato per ogni sport. Attualmente, ci occupiamo della gestione di alcune delle maggiori organizzazioni sportive in India e nel resto del mondo. Il nostro intento è cambiare il panorama del settore e distruggere lo status quo esistente nel mercato delle analisi e dei dati sportivi a livello globale. Ci proponiamo di garantire un'eccellente delivery dei dati.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.