Entity Digital Sports

Entity Sportsでは、シームレスな統合を提供する包括的なAPIを通じて、スポーツに関するデータフィードをパブリッシャーやファンタジー（空想）プラットフォームにリアルタイムで配信することを使命としています。会社の成長に伴い、そのベアメタルインフラがボトルネックになっていました。帯域幅は1 Gbpsに制限され、コスト管理のためのツールが不足していたため、同社は、コストを増大させることなく、あるいはパフォーマンスを犠牲にすることなく成長する方法をとるという、厳しい選択を迫られました。

「APIは高速でなければなりません。さらに、より迅速な応答も必要でした」と共同創設者兼CTOのManoj Yadav氏は述べています。しかし、当初はスケーラブルなインフラを構築していなかったため、Entity Sportsはサービスの維持に苦労していました。