Entity Digital Sports

Entity Sports의 목표는 원활한 통합 환경을 제공하는 포괄적인 API를 통해 퍼블리셔와 판타지 플랫폼에 실시간 스포츠 데이터 피드를 제공하는 것입니다. 하지만 회사가 성장함에 따라 베어 메탈 인프라가 병목 지점이 되었습니다. 1Gbps 대역폭이라는 한계와 비용을 제어할 수 있는 툴의 부재로 인해, 비용을 늘리거나 성능을 저하시키지 않고는 성장을 지속하기 어려운 상황에 직면했습니다.

"API는 빨라야 하고, 응답은 그보다 더 빨라야 합니다." 공동 설립자 겸 CTO인 마노즈 야다브(Manoj Yadav)는 이렇게 말합니다. 하지만 확장형 인프라가 없던 Entity Sports는 빠르게 늘어나는 수요를 감당하지 못하고 어려움을 겪었습니다.