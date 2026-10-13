인도에 본사를 둔 Entity Digital Sports는 크리켓, 축구, 농구, 카바디, 하키 등 다양한 종목에서 하루 2천만~3천만 건의 API 호출을 처리하는 빠르게 성장 중인 스포츠 데이터 공급업체입니다. 실시간 스코어와 경기 통계부터 선수 퍼포먼스 지표까지, Entity Sports는 전 세계 스포츠 플랫폼에 정확한 데이터를 빠르게 제공합니다. 글로벌 수요 증가에 대응하고 더 빠르고 안전하며 효율적인 데이터 피드를 제공하고자, 인프라 관리를 위해 CloudMinister와, 클라우드 컴퓨팅 서비스를 위해 Akamai와 파트너십을 맺었습니다. 그 결과 더 빠른 성능과 예측 가능한 비용, 그리고 인프라가 아닌 혁신에 집중할 수 있는 자유를 얻게 되었습니다.
"Akamai Cloud 덕분에 100% 가동 시간을 달성하고, 인프라 비용을 50%, 이그레스 비용을 90% 줄이며, 제약 없는 확장이 가능해졌습니다."— 마노즈 야다브(Manoj Yadav), Entity Digital Sports 공동 설립자 겸 CTO
스포츠 팬을 위한 데이터 파워하우스
인프라 한계로 막힌 확장
Entity Sports의 목표는 원활한 통합 환경을 제공하는 포괄적인 API를 통해 퍼블리셔와 판타지 플랫폼에 실시간 스포츠 데이터 피드를 제공하는 것입니다. 하지만 회사가 성장함에 따라 베어 메탈 인프라가 병목 지점이 되었습니다. 1Gbps 대역폭이라는 한계와 비용을 제어할 수 있는 툴의 부재로 인해, 비용을 늘리거나 성능을 저하시키지 않고는 성장을 지속하기 어려운 상황에 직면했습니다.
"API는 빨라야 하고, 응답은 그보다 더 빨라야 합니다." 공동 설립자 겸 CTO인 마노즈 야다브(Manoj Yadav)는 이렇게 말합니다. 하지만 확장형 인프라가 없던 Entity Sports는 빠르게 늘어나는 수요를 감당하지 못하고 어려움을 겪었습니다.
CloudMinister 및 Akamai를 활용한 새로운 전략
예측 가능한 비용과 고성능 클라우드 인프라를 찾던 Entity Sports는 현지 IT 서비스 및 솔루션 공급업체인 CloudMinister에 서버 관리를 맡기기로 했습니다. CloudMinister는 Entity Sports에 필요한 안정성, 대역폭, 비용 효율성을 제공할 수 있는 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 추천했습니다.
야다브는 Akamai의 가격 구조가 이해하기 쉬울 뿐만 아니라, 서버와 대역폭 요구 사항도 손쉽게 관리할 수 있다는 점을 확인했습니다. "이러한 요인들은 다른 클라우드 공급업체보다 월등했으며, 그래서 Akamai로 전환하는 걸 쉽게 결정할 수 있었습니다."라고 그는 덧붙였습니다.
원활한 전환과 현지 지원
CloudMinister의 전환 관리 덕분에, Entity Sports는 원활히 전환할 수 있었습니다. 스포츠 데이터 공급업체가 제시한 요건을 바탕으로 CloudMinister는 전환과 전체 클라우드 서버 구성을 모두 수행했습니다. CloudMinister 및 Akamai의 현지 지원팀과 긴밀히 협력한 덕분에 Entity Sports는 인프라를 전환하고 클라우드 환경을 구축해 빠르게 운영을 시작할 수 있었습니다.
야다브는 "CloudMinister와의 소통은 쉬웠고, 우리의 모든 요구를 빠짐없이 해결해주었습니다."라고 말했습니다.
실제로 CloudMinister는 Entity Sports 팀의 소중한 일원처럼 활동하고 있습니다. "이전에는 자체적으로 서버를 관리했습니다. 하지만 규모가 커지면서 DevOps 팀을 직접 구성하거나 파트너를 찾아야 했죠. CloudMinister가 바로 그 파트너가 되었습니다."
성능 향상과 성장 여력 확보
Entity Sports는 Akamai Cloud로 전환한 이후, 하루 최대 3천만 건의 API 호출을 끊김 없이 제공할 수 있는 100% 가동 시간을 달성했습니다. 이는 팀에 안정감을 제공했고, 신규 고객 유치에도 도움이 되었습니다. "이 안정성이 새로운 고객을 확보하는 데 큰 역할을 했습니다."라고 야다브는 말합니다.
Akamai로의 전환은 성능 최적화뿐 아니라, 인프라 관리 부담을 덜어주어 팀이 제품 혁신에 집중할 수 있는 환경도 마련해 주었습니다. "Akamai Cloud는 지연 시간과 네트워크 속도가 안정적이어서, 우리 솔루션의 보안성과 성능이 한층 강화되었습니다. 덕분에 우리 팀은 운영 중단이나 전송 오류를 처리하느라 시간을 소모하지 않고, 새로운 기능 개발에 집중할 수 있게 되었습니다."라고 덧붙였습니다.
성능 저하 없이 비용 제어
Entity Sports가 Akamai로 전환한 주요 이유 중 하나는 투명한 가격 체계와 예측 가능한 인프라 비용이었습니다. 야다브는 이렇게 말했습니다. "향상된 신뢰성은 물론, 예상치 못한 인프라 비용에 대한 걱정 없이도 성장 계획을 자신 있게 세울 수 있게 되었습니다."
특히 대역폭과 데이터 전송 비용 측면에서 비용 절감 효과가 두드러졌습니다. "인프라 비용은 50%, 이그레스 비용은 90%까지 줄일 수 있었는데, 이는 다른 클라우드 공급업체와 비교했을 때 엄청난 절감입니다."라고 그는 덧붙였습니다.
Akamai는 매니지드 데이터베이스 및 LLinode Kubernetes Engine을 포함한 다양한 옵션을 제공해, Entity Sports가 예산을 초과하지 않으면서도 필요한 모든 기능을 활용할 수 있게 했습니다. 야다브는 Akamai의 가치를 이렇게 요약했습니다. 비용이 합리적이고, 신뢰할 수 있으며, 안전합니다.
"저는 비용 통제가 필요한 소규모 기업을 비롯한 모든 비즈니스에 Akamai를 추천합니다. Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 활용하면 예산을 지키면서도 비즈니스를 성장시킬 수 있습니다."
미래에 대비하고 혁신에 집중
인프라 문제를 해결한 Entity Sports는 이제 API 고도화와 신규 기능 개발에 전념하고 있습니다. "Akamai는 우리 비즈니스에 필요한 모든 인프라를 제공했고, CloudMinister는 이를 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줬습니다. 이제 우리는 장애 대응이 아니라, 혁신에 집중할 수 있게 됐습니다."
Entity Sports는 Akamai와 CloudMinister를 장기적인 파트너로 보고 있습니다. "더 복잡한 솔루션을 개발해 나가면서, 보다 고도화된 클라우드 컴퓨팅 서비스와 이를 함께 운영할 수 있는 신뢰할 수 있는 팀이 필요해질 것입니다. Akamai와 CloudMinister가 곁에 있는 한, 우리는 자신 있게 성장해 나갈 수 있습니다." 야다브는 마지막으로 이렇게 말했습니다.
Entity Digital Sports 소개
Entity Digital Sports는 2016년부터 각 종목별로 독자 개발한 고급 API를 통해 스포츠 데이터를 제공해 온 스포츠 데이터 전문 기업입니다. 현재는 인도를 비롯한 국내외의 주요 스포츠 기업에 데이터를 공급하고 있습니다. 우리는 스포츠 데이터 및 분석 시장의 기존 질서를 바꾸고, 업계의 판도를 혁신하는 것을 비전으로 삼고 있습니다. 또한, 데이터가 최대한 원활한 방식으로 전달될 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.