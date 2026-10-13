Synarion unterstützt Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen dabei, sich in der digitalen Landschaft zurechtzufinden und erfolgreich zu sein. Im Zuge seines Wachstums wurden auch die Herausforderungen des Unternehmens – insbesondere in Bezug auf die Cloudinfrastruktur – immer größer. Das nicht reagierende Support-Team von AWS, unvorhersehbare Preise und der konstante Zeitdruck innerhalb des IT-Teams von Synarion begrenzten die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden effizient zu bedienen und das Geschäft zu skalieren.

„Wir unterstützen Kunden bei der Entwicklung und Verwaltung von Apps und können uns derartige Verzögerungen nicht leisten. Wir haben in einigen Fällen Kunden verloren, weil AWS nicht schnell genug auf unsere Bedürfnisse reagiert hat“, so Manoj Sharma, Gründer und CTO von Synarion.

Bei AWS fehlte auch ein klares Preismodell, das Synarion an Kunden weitergeben konnte. „Jeder Kunde muss die monatlichen Kosten kennen, bevor er mit uns arbeitet. Aber nicht alle Cloudplattformen bieten diese Planbarkeit.“