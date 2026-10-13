Synarion IT Solutions mit Sitz in Indien ist ein preisgekröntes IT-Dienstleistungsunternehmen mit globaler Präsenz in den USA, im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Kanada. Von der Entwicklung kundenspezifischer Software bis hin zum digitalen Marketing im großen Maßstab – Synarion unterstützt Unternehmen dabei, in einer zunehmend digitalen Welt erfolgreich zu sein. Um die Grenzen von AWS zu überwinden, hat das Unternehmen sich mit CloudMinister für lokales Infrastrukturmanagement und mit Akamai für Cloud-Computing-Services zusammengetan. Das Ergebnis? Eine schnellere Implementierung, 100 % Verfügbarkeit und mehr Vertrauen bei der Bereitstellung zuverlässiger, kostengünstiger Lösungen für Kunden weltweit.
„Mit Akamai und CloudMinister bieten wir unseren Kunden vorhersehbare Kosten und 100‑prozentige Verfügbarkeit – und wir haben immer noch Zeit, uns auf die Innovation zu konzentrieren.“– Manoj Sharma, Gründer und CTO, Synarion IT Solutions
Vorreiter bei der digitalen Transformation
Ausgebremst durch versteckte Kosten und verzögerten Support
Synarion unterstützt Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen dabei, sich in der digitalen Landschaft zurechtzufinden und erfolgreich zu sein. Im Zuge seines Wachstums wurden auch die Herausforderungen des Unternehmens – insbesondere in Bezug auf die Cloudinfrastruktur – immer größer. Das nicht reagierende Support-Team von AWS, unvorhersehbare Preise und der konstante Zeitdruck innerhalb des IT-Teams von Synarion begrenzten die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden effizient zu bedienen und das Geschäft zu skalieren.
„Wir unterstützen Kunden bei der Entwicklung und Verwaltung von Apps und können uns derartige Verzögerungen nicht leisten. Wir haben in einigen Fällen Kunden verloren, weil AWS nicht schnell genug auf unsere Bedürfnisse reagiert hat“, so Manoj Sharma, Gründer und CTO von Synarion.
Bei AWS fehlte auch ein klares Preismodell, das Synarion an Kunden weitergeben konnte. „Jeder Kunde muss die monatlichen Kosten kennen, bevor er mit uns arbeitet. Aber nicht alle Cloudplattformen bieten diese Planbarkeit.“
Auf der Suche nach einem lokalen, zuverlässigen Partner
Um diese Probleme zu lösen, wandte sich Synarion an CloudMinister, einen lokalen IT-Dienstleister, und migrierte seine Infrastruktur in die Akamai Cloud. „Nach unseren Erfahrungen mit AWS wollten wir wirklich mit einem lokalen Unternehmen zusammenarbeiten“, so Sharma.
Diese Entscheidung hat sich sofort ausgezahlt. Zusammen ermöglichten der lokale Support von CloudMinister und Akamai einen nahtlosen Übergang. „Wir dachten, dass dieser Schritt viel Zeit und Energie kosten würde, aber wir waren angenehm überrascht, wie reibungslos alles ablief.“
Kostensparend, zuverlässig und einfach
Seit dem Wechsel in die Akamai Cloud konnte Synarion messbare Gewinne verzeichnen. Latenz- und Bandbreitenprobleme lösten sich in Luft auf und die Infrastrukturkosten gingen zurück.
„Früher wurden uns viele zusätzliche Dienstleistungen in Rechnung gestellt. Mit Akamai zahlen wir einen Fixpreis für den Zugriff auf eine große Anzahl von Services, einschließlich DDoS-Schutz. Zudem ist die Bandbreite unbegrenzt, sodass die Verfügbarkeit bei 100 % liegt“, erläuterte Sharma.
Auch die Bereitstellung ist einfacher geworden. „Die Bereitstellung einer Anwendung oder eines neuen Service funktioniert ganz einfach. Jeder unserer Entwickler kann dies in wenigen Minuten erledigen“, fügte er hinzu.
Und wenn Support benötigt wird, reagiert Akamai schnell, sodass Synarion einen zuverlässigen Service bereitstellen kann. „Akamai reagiert unglaublich schnell, wenn wir uns melden. Dadurch verlieren wir keine Kunden mehr.“
„Mit dem zuverlässigen und reaktionsschnellen Support von CloudMinister und den skalierbaren, sicheren und bewährten Cloud‑Computing-Services von Akamai verfügen wir über die Grundlage, die wir brauchen, um weiterzuwachsen.“– Manoj Sharma, Gründer und CTO, Synarion IT Solutions
Schnelle Skalierung mit lokalem Support
Während eines Cricketspiels brach eine von Synarion entwickelte Fantasy-Sport-App aufgrund einer massiven Trafficspitze zusammen. Synarion wandte sich an CloudMinister: Dort antwortete man sofort mit der Skalierung der Cloud-Computing-Server von Akamai, um die Last zu bewältigen.
„Unser Kunde war sehr zufrieden, als die Anwendung wieder reibungslos funktionierte. Dieses Beispiel zeigt, was einen großen Vorteil die Zusammenarbeit mit lokalen Teams bringt“, erinnerte sich Sharma.
Mehr Zeit für Wachstum und Innovation
Mit CloudMinister zur Verwaltung der Infrastruktur und den zuverlässigen, sicheren und skalierbaren Cloud-Computing-Services von Akamai können sich die internen Teams von Synarion voll und ganz auf Wachstum und Innovation konzentrieren. „Akamai ist meine erste Wahl in Sachen Cloud Computing. Wir können unseren Kunden das geben, was sie wollen und brauchen, und gleichzeitig Innovation vorantreiben, um unser Geschäft auszubauen“, so Sharma.
Synarions Zukunft sieht vielversprechend aus – dank starker Partnerschaften. „CloudMinister ist der reaktionsschnelle, verlässliche Partner, den wir uns gewünscht haben. Und Akamai bietet alle zuverlässigen, skalierbaren und sicheren Cloud-Computing-Services, die wir benötigen. Wegen dieser beider Unternehmen wird unser Geschäft weiter wachsen“, schloss Sharma ab.
Über Synarion IT Solutions
Synarion IT Solutions ist ein weltweit anerkanntes Unternehmen für digitale Transformation, das sich auf die Entwicklung mobiler Apps sowie Webplattformen, Game-Design und Unternehmenssoftware spezialisiert hat. Mit einem Team von über 50 Experten und über 500 erfolgreichen Projekten bietet Synarion innovative Lösungen für Unternehmen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter synarionit.com.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.