Há mais de 140 anos, o Popken Fashion Group é um nome confiável na moda plus size, trazendo suas roupas de tamanho real para clientes em todo o mundo com suas marcas Ulla Popken, Laurasøn, Studio Untold, HAPPYsize e JP1880. Como varejista multicanal, a Popken abrange mais de 30 países, com intensa presença em lojas online, lojas físicas, catálogos e mercados líderes, como Amazon e Zalando. Para impulsionar seus crescentes negócios online, essa empresa de moda internacional trabalha em parceria com a Akamai há quase uma década, garantindo operações estáveis, segurança robusta e uma experiência do cliente fluida e integrada em todo o mundo.
"Com o crescimento do nosso negócio online ao longo dos anos, é a Akamai que fornece as soluções de que precisamos para aprimorar o nível de qualidade do nosso desempenho e da nossa segurança. E isso se traduz na melhor experiência de compras online."— Henning Rogge, Gerente de projeto e Chefe de desenvolvimento de comércio eletrônico do Popken Fashion Group
Redefinindo a moda plus size no mundo todo
Oferecendo experiências de compra integradas, internacionalmente
Ao longo dos seus 17 anos na Popken, Henning Rogge teve a oportunidade de liderar a evolução da estratégia digital da empresa. Na posição de Gerente de projeto e Chefe de desenvolvimento de comércio eletrônico, ele supervisiona o desenvolvimento e a operação da vasta presença online da Popken. Embora as vendas físicas da marca permaneçam estáveis, seus negócios online continuam a prosperar, ampliando o alcance da empresa em marketplaces e sites de comércio eletrônico específicos de cada país. "Com a estratégia de sermos a liderança global no varejo plus size, nossa loja online é canal mais importante para a gente", explicou Rogge.
Para que compradores no mundo todo possam acessar e comprar facilmente as melhores marcas plus size, Rogge trabalha com uma pequena equipe de desenvolvimento, que se concentra em criar experiências de compra excepcionais por meio do conhecimento especializado e das soluções inovadoras da Akamai. "Essa estratégia da mais alta qualidade nos permite oferecer experiências integradas, seguras e de alto desempenho aos clientes do mundo todo por meio do nosso maior canal de geração de receita", acrescenta ele.
Proteção contra ciberameaças
Em 2016, a Popken iniciou sua parceria com a Akamai para se proteger contra ataques de negação de serviço (DoS). Na época, o provedor de hospedagem da Popken gerenciava as lojas online do varejista presencialmente, nas instalações, mas os firewalls tradicionais demonstravam ser insuficientes em relação ao aumento das ciberameaças. Os serviços de entrega de conteúdo da Akamai e o App & API Protector trouxeram proteção de classe mundial e garantiram a não interrupção dos nossos serviços.
Quando a Popken migrou para o SAP Commerce no Microsoft Azure Cloud e implementou um design de Web responsiva, bastaram dois cliques para aplicar as proteções da Akamai. "Para nós, nada se compara à Akamai", enfatizou Rogge, destacando a simplicidade e a eficácia das medidas de segurança da Akamai.
Reduzindo o tráfego de bots para os compradores reais
Ao longo dos anos, as auditorias de segurança e os workshops liderados por especialistas da Akamai foram fundamentais para ajudar a Popken a se preparar para enfrentar os desafios da cibersegurança. Um exemplo disso tem a ver com o modo como o varejista está lidando com o crescente volume de tráfego de bots.
Para distinguir compradores legítimos do tráfego indesejado de bots, a Popken buscou a ajuda da Akamai. Antes, os altos volumes de tráfego eram distorcidos por interações não humanas, o que sobrecarregava a plataforma da Popken e prejudicava a experiência de compra. Com a ajuda da Akamai, a Popken identificou e diminuiu a atividade dos bots, liberando largura de banda para clientes reais e dimensionando melhor a sua plataforma. "A Akamai revelou que os bots eram responsáveis por 71% do tráfego de ataque durante uma fase", explicou Rogge.
Como observou Rogge, a Popken tem o compromisso de garantir que os dados dos clientes permaneçam seguros, e que as experiências de compras online sejam fluidas e integradas, mesmo com a crescente presença de bots e inteligência artificial. "A visibilidade global da Akamai nos permitiu identificar e eliminar mais de 217 milhões de solicitações de bots, apenas em um período de três meses. Ao combinarmos essa visão incomparável com a tecnologia e os serviços da Akamai, estamos preparados para continuar na liderança do comércio eletrônico e à frente da concorrência."
Otimizando o desempenho para alcançar o máximo de conversões
Além de solucionar essas questões de segurança virtual, a Popken conseguiu melhorar o desempenho do site usando as soluções da Akamai. Sabendo que é essencial entregar imagens de alta qualidade online com rapidez, a Popken escolheu o Akamai Image and Video Manager para simplificar seu processo de otimização de imagem.
Antes, a equipe interna da Popken processava manualmente as transformações nas imagens. Agora, a Akamai faz a transformação automática das fotos de produtos para gerar a melhor qualidade e o melhor formato com base nos dispositivos e na conectividade dos compradores. "Nossa equipe se concentra em capturar e carregar fotos de produtos de alta qualidade. A solução da Akamai faz todo o resto", explica Rogge.
Além disso, as avançadas opções de cache da Rede de Entrega de Conteúdo (Content Delivery Network, CDN) da Akamai garantem que as páginas sejam carregadas instantaneamente, mesmo durante picos de tráfego. "O desempenho é a chave da otimização da conversão. Com a Akamai, nosso site está sempre disponível, e as páginas são carregadas instantaneamente, independentemente do volume de tráfego", observa ele.
Agilizando o crescimento com soluções duradouras
Em sua missão de liderar o setor de moda plus size globalmente, a Popken conta com a Akamai para superar os crescentes desafios do comércio eletrônico. Para isso, a abordagem de prova de conceito da Akamai permite que a Popken teste e adote novas soluções, com facilidade, garantindo que sua plataforma online permaneça segura e escalonável. "A Akamai facilita que consigamos evoluir, mesmo com nossas necessidades crescentes, ajudando-nos a entregar de forma confiável a melhor experiência possível para os nossos clientes", disse Rogge.
Recentemente, a empresa testou o Akamai Client-Side Protection & Compliance para proteger os dados dos clientes e aumentar a conformidade com os padrões PCI DSS. "Essa solução da Akamai consegue proteger nossos clientes contra o roubo de dados e a ameaças de JavaScript na nossa página de finalização de compra. Esse é mais um exemplo de como a Akamai ajuda a otimizar a experiência online de todos os nossos compradores, permitindo-nos alcançar nossos ambiciosos planos globais", conclui Rogge.
Sobre o Popken Fashion Group
O Popken Fashion Group é uma empresa familiar e internacional especializada em moda de tamanho real. A coleção das nossas cinco marcas Ulla Popken, Laurasøn, Studio Untold, HAPPYsize e JP1880 está sendo vendida em aproximadamente 200 lojas físicas e nas nossas lojas online com 2.000 funcionários em mais de 30 países.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.