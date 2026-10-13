Popken Fashion Group

Ao longo dos anos, as auditorias de segurança e os workshops liderados por especialistas da Akamai foram fundamentais para ajudar a Popken a se preparar para enfrentar os desafios da cibersegurança. Um exemplo disso tem a ver com o modo como o varejista está lidando com o crescente volume de tráfego de bots.

Para distinguir compradores legítimos do tráfego indesejado de bots, a Popken buscou a ajuda da Akamai. Antes, os altos volumes de tráfego eram distorcidos por interações não humanas, o que sobrecarregava a plataforma da Popken e prejudicava a experiência de compra. Com a ajuda da Akamai, a Popken identificou e diminuiu a atividade dos bots, liberando largura de banda para clientes reais e dimensionando melhor a sua plataforma. "A Akamai revelou que os bots eram responsáveis por 71% do tráfego de ataque durante uma fase", explicou Rogge.

Como observou Rogge, a Popken tem o compromisso de garantir que os dados dos clientes permaneçam seguros, e que as experiências de compras online sejam fluidas e integradas, mesmo com a crescente presença de bots e inteligência artificial. "A visibilidade global da Akamai nos permitiu identificar e eliminar mais de 217 milhões de solicitações de bots, apenas em um período de três meses. Ao combinarmos essa visão incomparável com a tecnologia e os serviços da Akamai, estamos preparados para continuar na liderança do comércio eletrônico e à frente da concorrência."