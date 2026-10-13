Popken Fashion Group

Da 17 anni all'interno di Popken, Henning Rogge ha guidato l'evoluzione della strategia digitale dell'azienda. Svolgendo il ruolo di responsabile dello sviluppo dello shopping online e della gestione dei progetti, si occupa di sviluppare e gestire la vasta presenza online di Popken. Mentre le vendite nei negozi fisici di questo retailer rimangono stabili, le sue attività online continuano a prosperare, facendo espandere l'azienda tramite vari store online e siti di e-commerce a livello nazionale. "Con una strategia tale da imporsi come il principale retailer a livello globale nel settore della moda curvy, il nostro store online rappresenta il nostro canale più importante", ha spiegato Rogge.

Gli acquirenti di tutto il mondo possono accedere e acquistare facilmente i migliori brand di moda curvy, mentre l'agile team addetto allo sviluppo di Rogge si focalizza sulla creazione di straordinarie experience di acquisto sfruttando le competenze e le innovative soluzioni offerte da Akamai. "Questa strategia ottimale ci consente di offrire ai clienti in tutto il mondo eccellenti experience sicure e performanti tramite il nostro canale più redditizio", ha continuato.