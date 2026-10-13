Da oltre 140 anni, Popken Fashion Group è un nome rinomato nel settore della moda curvy per la capacità di soddisfare le esigenze dei suoi clienti che cercano taglie comode in tutto il mondo grazie ai suoi brand Ulla Popken, Laurasøn, Studio Untold, HAPPYsize e JP1880. In quanto retailer multicanale, il gruppo Popken opera in più di 30 paesi con una vivace presenza negli store online, nei negozi fisici, sui cataloghi di vendita per corrispondenza e sulle principali piattaforme di e-commerce come Amazon e Zalando. Per supportare le sue crescenti attività online, questa azienda di moda internazionale ha instaurato una partnership con Akamai da quasi 10 anni per garantire eccellenti operazioni, un solido sistema di sicurezza e agevoli customer experience in tutto il mondo.
La nostra azienda ha visto incrementare le sue attività online nel corso degli anni e Akamai ci fornisce le soluzioni che ci servono per migliorare continuamente i nostri livelli di performance e sicurezza, il che si traduce nella migliore experience di acquisto online. Henning Rogge, responsabile dello sviluppo dello shopping online e della gestione dei progetti, Popken Fashion Group
Ridefinire la moda curvy in tutto il mondo
Un'eccellente experience di acquisto a livello internazionale
Da 17 anni all'interno di Popken, Henning Rogge ha guidato l'evoluzione della strategia digitale dell'azienda. Svolgendo il ruolo di responsabile dello sviluppo dello shopping online e della gestione dei progetti, si occupa di sviluppare e gestire la vasta presenza online di Popken. Mentre le vendite nei negozi fisici di questo retailer rimangono stabili, le sue attività online continuano a prosperare, facendo espandere l'azienda tramite vari store online e siti di e-commerce a livello nazionale. "Con una strategia tale da imporsi come il principale retailer a livello globale nel settore della moda curvy, il nostro store online rappresenta il nostro canale più importante", ha spiegato Rogge.
Gli acquirenti di tutto il mondo possono accedere e acquistare facilmente i migliori brand di moda curvy, mentre l'agile team addetto allo sviluppo di Rogge si focalizza sulla creazione di straordinarie experience di acquisto sfruttando le competenze e le innovative soluzioni offerte da Akamai. "Questa strategia ottimale ci consente di offrire ai clienti in tutto il mondo eccellenti experience sicure e performanti tramite il nostro canale più redditizio", ha continuato.
Una migliore difesa dalle minacce informatiche
Nel 2016, Popken ha iniziato la sua partnership con Akamai per difendersi dagli attacchi DoS (Denial-of-Service). All'epoca, il provider di servizi di hosting a cui si affidava Popken gestiva i suoi negozi online on-premise, tuttavia i firewall tradizionali si erano dimostrati inadeguati a contrastare le crescenti minacce informatiche. I servizi per la delivery dei contenuti di Akamai e la soluzione App & API Protector hanno fornito un'eccellente protezione, garantendo servizi ininterrotti.
Quando Popken è passata a SAP Commerce su Microsoft Azure Cloud con un web design reattivo, sono bastate poche operazioni per applicare i sistemi di protezione offerti da Akamai. "Per noi, non ci sono alternative ad Akamai", ha sottolineato Rogge, evidenziando la semplicità e l'efficacia delle misure di sicurezza offerte da Akamai.
Mitigazione del traffico dei bot per gli acquirenti legittimi
Nel corso degli anni, gli audit sulla sicurezza e i workshop condotti dagli esperti di Akamai hanno aiutato Popken a tenersi al passo con le emergenti sfide legate alla cybersecurity. Un esempio è fornito dal modo con cui questo retailer affronta il crescente volume del traffico dei bot.
Per distinguere gli acquirenti legittimi dal traffico indesiderato dei bot, Popken si è rivolta ad Akamai. In precedenza, gli elevati volumi di traffico erano stati alterati da interazioni non umane, che hanno messo a dura prova la piattaforma di Popken e hanno ostacolato le experience di acquisto. Con l'aiuto di Akamai, Popken ha identificato e mitigato l'attività dei bot, garantendo una maggiore larghezza di banda per i clienti reali e una migliore scalabilità della sua piattaforma. "Akamai ha rivelato che i bot sono stati responsabili del 71% del traffico degli attacchi in una sola fase", ha spiegato Rogge.
Come ha notato Rogge, Popken è impegnata nell'intento di garantire che i dati dei clienti rimangano al sicuro e che le experience di acquisto online siano agevoli, anche se aumenterà la presenza di bot e AI. "La visibilità globale offerta da Akamai ci ha consentito di rilevare e gestire oltre 217 milioni di richieste di bot solo in un periodo di tre mesi. Questa impareggiabile visibilità insieme con la tecnologia e i servizi offerti da Akamai ci consente di rimanere all'avanguardia nel settore dell'e-commerce e un passo avanti rispetto alla concorrenza".
Ottimizzare le performance per massimizzare i tassi di conversione
Oltre a risolvere questi problemi di cybersecurity, Popken è riuscita a migliorare le performance del suo sito con le soluzioni di Akamai. Sapendo che è fondamentale distribuire rapidamente eccellenti contenuti visivi online, Popken ha scelto Akamai Image & Video Manager per semplificare il suo processo di ottimizzazione delle immagini.
In precedenza, il team interno di Popken doveva gestire manualmente i processi di trasformazione delle immagini. Ora Akamai consente di trasformare automaticamente le foto dei prodotti per ottenere i massimi livelli di qualità e formato in base ai dispositivi e alla connettività degli acquirenti. "Il nostro team si focalizza nell'intento di acquisire e caricare foto dei prodotti di alta qualità. La soluzione di Akamai fa tutto il resto", ha affermato Rogge.
Inoltre, le avanzate opzioni di caching sulla CDN di Akamai garantiscono un immediato caricamento delle pagine, anche durante i picchi di traffico. "Le performance sono la chiave per l'ottimizzazione dei tassi di conversione. Con Akamai, il nostro sito è sempre disponibile e le pagine si caricano immediatamente, indipendentemente dal volume di traffico", ha sottolineato.
Semplificare l'espansione con soluzioni innovative
Continuando la sua missione di imporsi come azienda leader a livello globale nel settore della moda curvy, Popken si affida ad Akamai per affrontare le sfide legate all'e-commerce. A tale scopo, l'approccio di Akamai basato sulle PoC (Proof-of-Concept) consente a Popken di verificare e adottare facilmente nuove soluzioni, garantendo che la sua piattaforma online rimanga sicura e scalabile. "Akamai semplifica l'evoluzione in base alle nostre crescenti esigenze, aiutandoci ad offrire in modo affidabile le migliori experience possibili ai nostri clienti", ha affermato Rogge.
Più recentemente, l'azienda ha provato la soluzione Akamai Client-Side Protection & Compliance per salvaguardare i dati dei clienti e migliorare la conformità agli standard del PCI DSS. "Questa soluzione di Akamai è in grado di proteggere i nostri clienti dall'esfiltrazione di dati e dalle minacce JavaScript mentre si trovano sulle pagine dei pagamenti. È questo solo un altro esempio di come Akamai ci aiuta ad ottimizzare le online experience per tutti i nostri acquirenti, consentendoci di conseguire i nostri ambiziosi piani globali", ha concluso Rogge.
Informazioni su Popken Fashion Group
Popken Fashion Group è un'azienda internazionale a gestione familiare specializzata nel settore della moda curvy. Le collezioni dei nostri cinque brand (Ulla Popken, Laurasøn, Studio Untold, HAPPYsize e JP1880) vengono vendute approssimativamente in 200 negozi, nonché tramite i nostri store online, in cui lavorano 2.000 dipendenti dislocati in più di 30 paesi.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.