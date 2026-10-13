Depuis plus de 140 ans, Popken Fashion Group est un nom reconnu dans la mode grandes tailles, proposant des vêtements parfaitement taillés à une clientèle internationale à travers ses marques : Ulla Popken, Laurasøn, Studio Untold, HAPPYsize et JP1880. En tant que vendeur multicanal, Popken est présent dans plus de 30 pays, avec une forte implantation via ses boutiques en ligne, ses magasins physiques, ses catalogues et des places de marché majeures comme Amazon et Zalando. Pour accompagner la croissance de son activité en ligne, cette entreprise de mode internationale collabore avec Akamai depuis près de dix ans afin de garantir des opérations fluides, une sécurité renforcée et une expérience client sans friction à l'échelle mondiale.
« À mesure que notre activité en ligne s'est développée au fil des années, Akamai nous a fourni les solutions nécessaires pour continuellement améliorer nos performances et notre sécurité, ce qui se traduit par la meilleure expérience d'achat en ligne possible. »— Henning Rogge, responsable du développement de la boutique en ligne et de la gestion de projets, Popken Fashion Group
Redéfinir la mode grandes tailles dans le monde
Offrir une expérience d'achat fluide dans le monde
Au cours de ses 17 années chez Popken, Henning Rogge a été un acteur clé de l'évolution de la stratégie digitale de l'entreprise. En tant que responsable du développement de la boutique en ligne et de la gestion de projets, il supervise le développement et le fonctionnement de la vaste présence en ligne de Popken. Alors que les ventes en magasin restent stables, l'activité en ligne continue de prospérer, étendant la portée de l'entreprise via des places de marché et des sites de e-commerce adaptés à chaque pays. « Avec une stratégie visant à devenir le leader mondial de la mode grandes tailles, notre boutique en ligne est notre canal le plus important », explique Henning Rogge.
Pour permettre aux clients du monde entier d'avoir facilement accès aux meilleures marques de mode grandes tailles et d'acheter leurs produits, l'équipe de développement réduite d'Henning Rogge se concentre sur la création d'expériences d'achat exceptionnelles, en s'appuyant sur l'expertise et les solutions innovantes d'Akamai. « Cette stratégie basée sur les meilleures technologies du marché nous permet d'offrir à nos clients du monde entier des expériences fluides, sécurisées et performantes via notre principal canal générateur de revenus », poursuit-il.
Renforcer la protection contre les cybermenaces
En 2016, Popken a entamé son partenariat avec Akamai pour se défendre contre les attaques par déni de service (DoS). À l'époque, l'hébergeur de Popken gérait les boutiques en ligne sur site, mais les pare-feux traditionnels se sont révélés insuffisants face à la montée des cybermenaces. Les services de diffusion de contenu et App & API Protector d'Akamai ont apporté une protection de premier ordre, garantissant un service ininterrompu.
Lorsque Popken a migré vers SAP Commerce sur Microsoft Azure Cloud et adopté une conception de sites web réactifs, deux clics ont suffi pour activer les protections d'Akamai. « Pour nous, il n'existe aucune alternative à Akamai », souligne M. Rogge, mettant en avant la simplicité et l'efficacité des mesures de sécurité proposées.
Réduire le trafic des bots pour privilégier les vrais acheteurs
Au fil des années, les ateliers spécialisés et les audits de sécurité menés par les experts d'Akamai ont joué un rôle clé pour permettre à Popken de garder une longueur d'avance face aux nouveaux défis en cybersécurité. Par exemple, la manière dont l'enseigne gère l'augmentation du trafic des bots.
Pour faire la distinction entre les véritables clients et le trafic indésirable généré par des bots, Popken s'est tourné vers Akamai. Les volumes de trafic élevés étaient auparavant biaisés par des interactions non humaines, ce qui surchargeait la plateforme de Popken et nuisait à l'expérience d'achat. Avec l'aide d'Akamai, Popken a identifié et atténué l'activité des bots, libérant ainsi de la bande passante pour les vrais clients et améliorant l'évolutivité de sa plateforme. « Akamai a révélé que les bots étaient responsables de 71 % du trafic d'attaque à une certaine période », explique M. Rogge.
Comme il le souligne, Popken s'engage à garantir la sécurité des données clients et à offrir une expérience d'achat en ligne fluide, même face à la montée en puissance des bots et de l'IA. « La visibilité mondiale d'Akamai nous a permis de détecter et de traiter plus de 217 millions de requêtes de bots en seulement trois mois. En associant cette vision inégalée à la technologie et aux services d'Akamai, nous sommes en mesure de rester à la pointe du e-commerce et de devancer la concurrence. »
Optimiser les performances pour un taux de conversion maximal
En plus de répondre à ces problèmes de cybersécurité, Popken a pu améliorer les performances de son site à l'aide des solutions d'Akamai. Conscient qu'il est essentiel de fournir rapidement des visuels de haute qualité en ligne, Popken a choisi Image & Video Manager d'Akamai pour optimiser automatiquement ses images.
Auparavant, l'équipe interne de Popken gérait manuellement la transformation des visuels. Désormais, Akamai adapte automatiquement les photos produits au meilleur format et à la meilleure qualité, en fonction des appareils et de la connectivité des utilisateurs. « Notre équipe se concentre sur la prise et le chargement de photos produits de haute qualité. La solution d'Akamai s'occupe du reste », déclare M. Rogge.
En outre, les options avancées de mise en cache sur le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai garantissent le chargement instantané des pages, même en cas de pics de trafic. « Les performances sont essentielles pour optimiser la conversion. Avec Akamai, notre site est toujours disponible et les pages se chargent instantanément, quel que soit le volume de trafic », ajoute-t-il.
Rationaliser la croissance avec des solutions évolutives
Alors que Popken poursuit sa mission de devenir un leader mondial de la mode grandes tailles, l'entreprise s'appuie sur Akamai pour faire face aux défis changeants du e-commerce. Dans cette optique, l'approche de démonstration de faisabilité d'Akamai permet à Popken de tester et d'adopter facilement de nouvelles solutions, garantissant ainsi une plateforme en ligne à la fois sécurisée et évolutive. « Akamai nous permet d'évoluer simplement en fonction de nos besoins croissants, tout en assurant à nos clients la meilleure expérience possible », explique M. Rogge.
Plus récemment, l'entreprise a testé Client-Side Protection & Compliance d'Akamai pour renforcer la protection des données clients et améliorer sa conformité aux normes PCI DSS. « Cette solution Akamai protège nos clients contre l'exfiltration de données et les menaces JavaScript sur la page de paiement. C'est un exemple de plus de la manière dont Akamai optimise l'expérience en ligne de tous nos acheteurs et nous aide à concrétiser nos ambitions à l'échelle mondiale », conclut M. Rogge.
À propos de Popken Fashion Group
Popken Fashion Group est une entreprise familiale de mode, à dimension internationale, spécialisée dans la mode grandes tailles qui taille parfaitement. Les collections de ses cinq marques (Ulla Popken, Laurasøn, Studio Untold, HAPPYsize et JP1880) sont commercialisées dans environ 200 magasins, ainsi que via ses boutiques en ligne, et comptent 2 000 collaborateurs répartis dans plus de 30 pays.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.