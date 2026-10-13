Popken Fashion Group

Au fil des années, les ateliers spécialisés et les audits de sécurité menés par les experts d'Akamai ont joué un rôle clé pour permettre à Popken de garder une longueur d'avance face aux nouveaux défis en cybersécurité. Par exemple, la manière dont l'enseigne gère l'augmentation du trafic des bots.

Pour faire la distinction entre les véritables clients et le trafic indésirable généré par des bots, Popken s'est tourné vers Akamai. Les volumes de trafic élevés étaient auparavant biaisés par des interactions non humaines, ce qui surchargeait la plateforme de Popken et nuisait à l'expérience d'achat. Avec l'aide d'Akamai, Popken a identifié et atténué l'activité des bots, libérant ainsi de la bande passante pour les vrais clients et améliorant l'évolutivité de sa plateforme. « Akamai a révélé que les bots étaient responsables de 71 % du trafic d'attaque à une certaine période », explique M. Rogge.

Comme il le souligne, Popken s'engage à garantir la sécurité des données clients et à offrir une expérience d'achat en ligne fluide, même face à la montée en puissance des bots et de l'IA. « La visibilité mondiale d'Akamai nous a permis de détecter et de traiter plus de 217 millions de requêtes de bots en seulement trois mois. En associant cette vision inégalée à la technologie et aux services d'Akamai, nous sommes en mesure de rester à la pointe du e-commerce et de devancer la concurrence. »