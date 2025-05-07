X
Cómo evaluar la seguridad de su API

¿Cómo puedo evaluar la seguridad de mi API?

La evaluación de la seguridad de una API es un proceso importante que ayuda a mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad tanto de la propia API como de los datos confidenciales que procesa. 

Una evaluación tiene como objetivo identificar posibles vulnerabilidades, simular una serie de escenarios de ataque y evaluar la solidez de las medidas de seguridad implementadas actualmente. 

Las áreas clave que se deben examinar durante la evaluación son los mecanismos de autenticación y autorización, los estándares de cifrado, los procedimientos de gestión de errores, las medidas de limitación de velocidad y la validación de entradas. 

El objetivo de esta evaluación es revelar los puntos débiles que puedan ser vulnerables a la explotación para que la organización pueda solucionarlos.

¿Por qué debería evaluar la seguridad de mi API?

Diagrama que ilustra cómo las API admiten aplicaciones web

Las API son como la columna vertebral de muchas aplicaciones web, aplicaciones móviles y marcos de microservicios. Su uso generalizado ha hecho que sean un blanco atractivo para los cibercriminales. 

Numerosas vulneraciones se han derivado de la falta de seguridad de las API, lo que ha dado lugar a importantes ataques como la filtración de datos, el acceso no autorizado y las interrupciones del servicio. 

Una evaluación de la seguridad de las API permite detectar y mitigar los riesgos asociados a las API de forma temprana, lo que garantiza su seguridad.

¿Cómo puede contribuir Akamai a la seguridad de las API?

Akamai proporciona una seguridad de API integral con visibilidad completa, detección de terminales y detección de firmas y comportamientos, así como políticas de respuesta automatizadas y en línea. 

La solución insignia de WAAP de Akamai App & API Protector, protege los sitios web, las aplicaciones y las API bloqueando el tráfico malicioso entrante en tiempo real. Dentro del tráfico aceptado por App & API Protector y en cualquier lugar de la empresa, API Security detecta todas las API, utiliza análisis de comportamiento para detectar actividades anormales y responde automáticamente a amenazas y abusos. Además, Akamai Identity Cloud puede reforzar los protocolos de autenticación de usuarios. Nuestro equipo de profesionales de la seguridad, desde servicios gestionados hasta expertos en la búsqueda de amenazas, también puede ofrecer asesoramiento experto sobre las prácticas recomendadas para la seguridad de API, lo que ayuda a su empresa a crear un entorno de API seguro.

Profundización en los detalles de la seguridad de API

Una evaluación detallada de la seguridad de las API debe tener en cuenta varios factores clave:

Autenticación y autorización: las API deben implementar mecanismos sólidos, como OAuth o JWT, para garantizar que solo los usuarios o servicios legítimos y autorizados puedan acceder a la API.

Cifrado: todos los datos transmitidos a través de las API deben cifrarse mediante protocolos seguros como HTTPS para protegerse frente a ataques de espionaje y de máquinas intermediarias.

Gestión de errores: la gestión adecuada de los errores es crucial para evitar posibles fugas de información a través de mensajes de error.

Limitación de velocidad: la implementación de la limitación de velocidad ayuda a mitigar el abuso de API al restringir el número de solicitudes que un usuario o servicio puede realizar en un periodo de tiempo determinado.

Validación de entrada: todas las entradas deben validarse y desinfectarse para evitar ataques de inyección comunes.

Para disponer de una seguridad de API completa, es necesario realizar evaluaciones periódicas de vulnerabilidades y pruebas de penetración. Estas pruebas permiten a las empresas identificar y abordar los posibles problemas de seguridad de forma proactiva, lo que garantiza que la API siga siendo segura, eficiente y fiable.

Cuestionario de evaluación de seguridad de la API

Un cuestionario de evaluación de seguridad de API es una herramienta importante para evaluar la seguridad de las API de una organización. 

A continuación se incluyen 30 preguntas que se pueden incluir en un cuestionario de evaluación de seguridad de API para ayudar a identificar riesgos y vulnerabilidades de seguridad.

  • ¿Cuál es el objetivo de la API?
  • ¿A qué datos o servicios proporciona acceso la API?
  • ¿Cuál es el público objetivo de la API?
  • ¿Existe una política de seguridad documentada para la API?
  • ¿Cómo se controla y autentica el acceso a la API?
  • ¿Cómo se gestionan y distribuyen las claves API?
  • ¿Está protegido el extremo de la API mediante SSL/TLS?
  • ¿Qué algoritmos y protocolos de cifrado se utilizan para proteger los datos de API en tránsito?
  • ¿Cómo se transmiten los datos confidenciales y las credenciales a través de la API?
  • ¿Cómo se gestionan y devuelven los mensajes de error al cliente?
  • ¿Está protegida la API contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF)?
  • ¿Está protegida la API contra ataques de inyección SQL?
  • ¿Está protegida la API contra ataques de scripts entre sitios (XSS)?
  • ¿Hay vulnerabilidades conocidas en la API o sus dependencias?
  • ¿Cómo se protege la API contra ataques de denegación de servicio (DoS)?
  • ¿Cómo se supervisa la API en busca de amenazas e incidentes de seguridad?
  • ¿Hay integraciones o API de terceros en las que se basa la API?
  • ¿Cómo se autentican y autorizan las API o integraciones de terceros?
  • ¿Cómo se realiza el seguimiento y la auditoría del uso de API?
  • ¿Cómo se gestiona el control de versiones de API?
  • ¿Hay alguna restricción o limitación de velocidad en el uso de API?
  • ¿Cómo se almacenan y protegen los registros de API y los datos de acceso?
  • ¿Existe un plan de copia de seguridad y recuperación ante desastres para la API?
  • ¿Cómo se prueban y verifican los cambios de API antes de la implementación?
  • ¿Cuál es el proceso para informar y responder a incidentes de seguridad de API?
  • ¿Existe un programa de recompensas por hallar vulnerabilidades para la API?
  • ¿Cómo se implementan los parches de seguridad y las actualizaciones de la API?
  • ¿Cómo se identifican y mitigan los riesgos y las vulnerabilidades de seguridad de la API?
  • ¿Con qué certificaciones o estándares de seguridad cumple la API?
  • ¿Cómo se comunican las prácticas y políticas de seguridad de API a los desarrolladores y usuarios?

Al responder a estas preguntas, una organización puede comprender mejor el estado de seguridad de sus API. Es importante realizar evaluaciones de seguridad de API con regularidad para garantizar que se abordan los riesgos de seguridad y que las API permanecen seguras.

Preguntas frecuentes

Una evaluación de seguridad de API es una evaluación sistemática de las medidas de seguridad de una API para identificar vulnerabilidades, riesgos potenciales y debilidades. Esto implica revisar y probar aspectos como la autenticación, la autorización, el cifrado, la limitación de velocidad y la validación de entradas.

El objetivo es garantizar que la API proporciona una comunicación segura y protege adecuadamente los datos confidenciales que gestiona.

La comprobación de la seguridad de las API implica una serie de pasos, como la validación de protocolos de autenticación y autorización, la comprobación de fugas de datos en encabezados de respuesta o mensajes de error, la comprobación de métodos de cifrado, la comprobación de la limitación de velocidad para evitar abusos y la validación de entradas para evitar ataques de inyección. Herramientas como Postman, SoapUI y soluciones automatizadas como OWASP ZAP pueden ayudar a realizar estas pruebas.

La evaluación de API implica revisar el diseño, la implementación y el uso de la API. Esto incluye la comprobación de la comunicación segura, la verificación de la autenticación y autorización adecuadas, la comprobación de vulnerabilidades como la inyección SQL o los scripts entre sitios, y la garantía de prácticas recomendadas en la gestión de errores y la limitación de velocidad.

Se pueden utilizar herramientas automatizadas y pruebas de penetración manuales para realizar una evaluación completa.

La realización de pruebas de seguridad mediante una API implica validar sus mecanismos de autenticación y autorización, comprobar la seguridad de la transmisión de datos, probar vulnerabilidades como ataques de inyección y examinar los mecanismos de control de errores y limitación de velocidad de la API. Herramientas como Postman, SoapUI y OWASP ZAP pueden ayudar en este proceso.

Una API es un conjunto de protocolos y definiciones que permiten que diferentes aplicaciones de software se comuniquen entre sí. 

Una clave de API es un identificador único que se utiliza para autenticar a un usuario, un desarrollador o un programa que llama a una API. Básicamente, es un token secreto que se utiliza para controlar el acceso a la API.

Las pruebas de seguridad de API pueden implicar métodos como el análisis estático y dinámico, las pruebas fuzz y las pruebas de penetración. Estos métodos ayudan a identificar vulnerabilidades, probar la resistencia del sistema frente a entradas inesperadas o mal formadas y simular ataques reales para evaluar la seguridad de la API.

