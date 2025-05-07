Cómo evaluar la seguridad de su API

La evaluación de la seguridad de una API es un proceso importante que ayuda a mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad tanto de la propia API como de los datos confidenciales que procesa.

Una evaluación tiene como objetivo identificar posibles vulnerabilidades, simular una serie de escenarios de ataque y evaluar la solidez de las medidas de seguridad implementadas actualmente.

Las áreas clave que se deben examinar durante la evaluación son los mecanismos de autenticación y autorización, los estándares de cifrado, los procedimientos de gestión de errores, las medidas de limitación de velocidad y la validación de entradas.

El objetivo de esta evaluación es revelar los puntos débiles que puedan ser vulnerables a la explotación para que la organización pueda solucionarlos.