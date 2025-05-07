Cómo evaluar la seguridad de su API

Una evaluación detallada de la seguridad de las API debe tener en cuenta varios factores clave:
Autenticación y autorización: las API deben implementar mecanismos sólidos, como OAuth o JWT, para garantizar que solo los usuarios o servicios legítimos y autorizados puedan acceder a la API.
Cifrado: todos los datos transmitidos a través de las API deben cifrarse mediante protocolos seguros como HTTPS para protegerse frente a ataques de espionaje y de máquinas intermediarias.
Gestión de errores: la gestión adecuada de los errores es crucial para evitar posibles fugas de información a través de mensajes de error.
Limitación de velocidad: la implementación de la limitación de velocidad ayuda a mitigar el abuso de API al restringir el número de solicitudes que un usuario o servicio puede realizar en un periodo de tiempo determinado.
Validación de entrada: todas las entradas deben validarse y desinfectarse para evitar ataques de inyección comunes.
Para disponer de una seguridad de API completa, es necesario realizar evaluaciones periódicas de vulnerabilidades y pruebas de penetración. Estas pruebas permiten a las empresas identificar y abordar los posibles problemas de seguridad de forma proactiva, lo que garantiza que la API siga siendo segura, eficiente y fiable.