¿Qué es la búsqueda de amenazas de API?

Un equipo de ciberseguridad que utiliza inteligencia sobre amenazas, herramientas analíticas y experiencia para buscar una posible filtración o ataque, incluso antes de que se manifieste cualquier señal clara del ataque.
¿Qué es la búsqueda de amenazas?
La búsqueda de amenazas es un aspecto importante de la ciberseguridad que implica la búsqueda e identificación de posibles amenazas de seguridad dentro de la red de una organización.
Este proceso es fundamental para identificar y mitigar las infracciones de seguridad antes de que puedan causar daños importantes a una organización.
Comprender la búsqueda de amenazas
Es importante entender que la búsqueda de amenazas no es lo mismo que la supervisión de seguridad tradicional. La supervisión de la seguridad suele implicar el uso de herramientas automatizadas para detectar amenazas conocidas y responder a ellas.
La búsqueda de amenazas implica la búsqueda activa de amenazas desconocidas o no detectadas anteriormente. Este enfoque proactivo es fundamental para identificar amenazas nuevas y emergentes que pueden no haberse visto antes, y para mitigarlas antes de que puedan causar daños significativos.
Componentes de la búsqueda de amenazas de API:
Análisis de datos: una de las técnicas clave utilizadas en la búsqueda de amenazas es el análisis de datos. El análisis de grandes cantidades de datos procedentes de diversas fuentes puede ayudar a los equipos de seguridad a identificar patrones que pueden indicar una amenaza potencial. Esto incluye el análisis del tráfico de red para detectar patrones inusuales de comunicación o el análisis de archivos de registro para identificar actividades sospechosas.
Análisis de comportamiento: otra técnica importante utilizada en la búsqueda de amenazas es el análisis de comportamiento. Esto implica analizar el comportamiento de los usuarios y dispositivos en una red para identificar cualquier actividad sospechosa o anómala. Por ejemplo, si el comportamiento de un usuario cambia repentinamente, puede indicar que la cuenta del usuario se ha visto comprometida.
SIEM: una de las herramientas más importantes utilizadas en la búsqueda de amenazas es un sistema de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM). Un sistema SIEM es una plataforma centralizada que recopila, analiza y correlaciona datos relacionados con la seguridad de diferentes fuentes.
Un sistema SIEM se puede utilizar para identificar patrones y anomalías que puedan indicar una amenaza potencial, así como para generar alertas que se puedan utilizar para responder a la amenaza.
Inteligencia contra ciberamenazas: otra herramienta importante utilizada en la búsqueda de amenazas es la inteligencia sobre amenazas. La inteligencia sobre amenazas es información que se utiliza para identificar y comprender las posibles amenazas de seguridad. Esto incluye información sobre malware conocido y métodos de ataque conocidos que se pueden utilizar para identificar y prevenir posibles amenazas.
Mantenerse al día de las amenazas: es importante mantenerse al día de las amenazas y los ataques más recientes. Las ciberamenazas evolucionan constantemente y las organizaciones deben ser capaces de adaptarse y responder a las amenazas nuevas y emergentes. Esto requiere la supervisión periódica de los datos de inteligencia sobre amenazas, la participación en comunidades de búsqueda de amenazas y la información sobre los últimos avances en ciberseguridad.
La búsqueda de amenazas es un aspecto fundamental de la ciberseguridad que implica la búsqueda e identificación proactivas de posibles amenazas de seguridad dentro de la red de una organización. Mediante el análisis de datos, el análisis de comportamiento y otras herramientas, las organizaciones pueden detener las amenazas de forma eficaz.
Herramientas de seguridad de API especializadas
Existen herramientas y plataformas especializadas diseñadas específicamente para la búsqueda de amenazas. Entre ellas se incluyen las herramientas de detección y respuesta de terminales (EDR), que detectan y responden a las amenazas en dispositivos individuales, y las herramientas de detección y respuesta de red (NDR), que se utilizan para las amenazas de red.
Además de las herramientas y técnicas mencionadas, hay una serie de mejores prácticas que deberían utilizarse para mejorar la eficacia de la búsqueda de amenazas. Entre ellos se incluyen:
- Revisar y actualizar regularmente los protocolos y procedimientos de seguridad
- Realizar evaluaciones de seguridad y pruebas de penetración periódicas
- Proporcionar formación sobre concienciación de seguridad a todos los empleados
- Establecer protocolos y procedimientos de respuesta a incidentes
La búsqueda de amenazas es una parte fundamental de la ciberseguridad que ayuda a identificar posibles infracciones de seguridad antes de que causen un problema.
Requisitos de recursos de búsqueda de amenazas
La búsqueda de amenazas no es fácil y requiere habilidad y experiencia. Debe tener un buen conocimiento de los sistemas y redes de la organización para poder identificar amenazas potenciales. Es importante invertir en herramientas, tecnología y recursos para respaldar un programa de búsqueda de amenazas.
Colaboración y comunicación
La búsqueda de amenazas requiere coordinación entre los diferentes equipos y departamentos de una organización. El equipo de seguridad deberá colaborar estrechamente con los equipos de TI, red y sistema para identificar posibles amenazas.
Es importante contar con un plan de respuesta a incidentes claro. En caso de que se produzca una infracción de seguridad, es esencial poder responder de forma rápida y eficaz para contener cualquier daño. Esto requiere una comprensión clara de los protocolos de respuesta a incidentes de la organización, así como de las responsabilidades de los diferentes equipos.
Preguntas frecuentes
La mitigación del riesgo de las API implica la implementación de medidas de seguridad, como la autenticación y autorización sólidas, la validación de entradas, el cifrado de datos en tránsito y en reposo, la limitación de velocidad y las evaluaciones de vulnerabilidades.
La seguridad de las API implica medidas para proteger las API contra ataques. Esto incluye el uso de SSL/TLS para el cifrado de datos durante el tránsito, el uso de claves o tokens de API para la autenticación y la validación de entrada para evitar ataques como la inyección SQL y los scripts entre sitios (XSS).
Las pruebas de API son un proceso que implica comprobar la funcionalidad, fiabilidad, rendimiento y seguridad de las API. Esto incluye garantizar que la API se comporta correctamente en diferentes condiciones.
El riesgo de API y la amenaza a API están estrechamente relacionados, pero hacen referencia a diferentes conceptos. El riesgo de API es el daño potencial que podría producirse debido a vulnerabilidades o defectos en la API. La amenaza a API se refiere a actividades maliciosas que podrían explotar estas vulnerabilidades.
Entre las amenazas habituales de las API se incluyen el acceso no autorizado, la filtración de datos, los ataques de inyección y los ataques de denegación de servicio. Estas amenazas a menudo aprovechan vulnerabilidades en la seguridad de las API, como una autenticación débil, una validación de entrada inadecuada o un cifrado deficiente.
La vulnerabilidad de las API se refiere a las debilidades o defectos de una API que podría ser explotada por un atacante. Las vulnerabilidades pueden surgir de varios factores, como una codificación deficiente, medidas de seguridad deficientes o errores en el diseño de la API.
La búsqueda de amenazas implica la recopilación y el análisis de datos de diversas fuentes para identificar posibles amenazas. A esto le sigue la creación de una hipótesis basada en indicadores identificados de una amenaza potencial. A continuación, se prueba la hipótesis utilizando herramientas analíticas. Cualquier amenaza encontrada se corrige y los resultados se utilizan para mejorar las medidas de seguridad existentes.
La seguridad de una API ofrece numerosas ventajas, entre las que se incluyen la protección contra filtraciones de datos y accesos no autorizados, el mantenimiento de la integridad y la fiabilidad de las API y la garantía del cumplimiento de las normativas. También permite a las empresas proporcionar servicios seguros y de alto rendimiento a sus clientes.
La seguridad de una API es importante porque las API tienen acceso a datos confidenciales y, por lo tanto, suelen ser objeto de ataques de ciberdelincuentes. Una seguridad deficiente de las API puede dar lugar a importantes filtraciones de datos, lo que puede tener consecuencias financieras devastadoras.
Para proteger una API contra ataques informáticos, implemente protocolos de autenticación sólidos, utilice métodos de cifrado sólidos y analice y audite regularmente las API en busca de vulnerabilidades.
Entre las prácticas recomendadas de seguridad de una API se incluyen la auditoría y el análisis periódicos de las API, el uso de controles de autenticación y autorización sólidos, el uso de un cifrado sólido para la transmisión de datos, la limitación de la exposición de los datos y una estrategia de respuesta a incidentes.
Las vulnerabilidades comunes en la seguridad de una API son la autenticación y autorización insuficientes, un cifrado deficiente, terminales sobreexpuestos que filtran información confidencial, controles de acceso rotos y limitación de velocidad inadecuada, lo que podría provocar un ataque de denegación de servicio.
Entre los principales problemas de seguridad de una API se incluyen el acceso no autorizado, las filtraciones de datos debido a un cifrado insuficiente, el uso indebido de las API que provoca ataques de denegación de servicio y las vulnerabilidades.
Por qué los clientes eligen Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.