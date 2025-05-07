¿Qué es el ciclo de vida de las API?

No existe una definición única de las distintas fases de la gestión del ciclo de vida completo de la API. Sin embargo, la mayoría de los programas de API incluyen las siguientes etapas:

1. Planificación y diseño

La fase de diseño inicial del ciclo de vida de la API establece una estrategia de API, define el propósito de la API, identifica posibles casos de uso y describe la funcionalidad de la API. El diseño de la API requiere decisiones sobre la arquitectura de la API: un plan de alto nivel para la estructura de la API que determina cómo interactuará con otros sistemas y componentes, especialmente en arquitecturas de microservicios. Un contrato de API describe el comportamiento esperado de la API. El diseño de la API también incluye la creación de especificaciones y esquemas de la API, a menudo mediante herramientas como OpenAPI para API REST, SDL para API GraphQL y Swagger para documentar y probar diferentes tipos de API.

2. Desarrollo

Durante la fase de desarrollo, los equipos de desarrollo codifican la API según las especificaciones descritas en el contrato de API. Los equipos también configuran las API mediante diversos ajustes y parámetros para definir cómo funcionará la API y cómo interactuará con otros sistemas. Las configuraciones incluyen especificar los terminales, los métodos, los mecanismos de autenticación, los límites de velocidad, los formatos de respuesta y otros aspectos críticos que garantizan que la API funcione de forma correcta y segura.

3. Pruebas

Durante esta fase, las API se someten a rigurosas pruebas en un entorno de tiempo de ejecución para identificar y corregir cualquier vulnerabilidad o error del software. Las pruebas de API garantizan que las API cumplan las especificaciones definidas y funcionen con los terminales según lo previsto. Los evaluadores de control de calidad prueban manualmente la funcionalidad, el rendimiento y la seguridad de cada API. Las organizaciones deben empezar a probar las API en las primeras fases del ciclo de vida del desarrollo para:

Asegurarse de que cada API se cree con los controles de seguridad adecuados

Abordar posibles vulnerabilidades, como errores de codificación y errores de configuración antes de que una API llegue a producción

Las pruebas de API también se pueden ejecutar automáticamente desde diferentes regiones geográficas o dentro de los flujos de CI/CD. Entre las diversas pruebas de API se incluyen:

Pruebas contractuales, que garantizan que la API cumpla las expectativas descritas durante la etapa de diseño

Pruebas de rendimiento, que confirman que una API puede entregar respuestas en un periodo de tiempo especificado

Pruebas de seguridad de API, dirigidas a detectar y corregir vulnerabilidades de API

Para obtener más información sobre las pruebas de seguridad de API, consulte "Capacidades clave para la seguridad de las API" a continuación.

4. Implementación

Una vez completadas las pruebas con éxito, las API se implementan en los entornos de producción. Los equipos de desarrollo pueden utilizar flujos de CI/CD y puertas de enlace de API para estandarizar y automatizar los procesos de implementación. Durante la implementación, las API públicas se ponen a disposición de los usuarios y desarrolladores externos.

5. Supervisión y mantenimiento

Después de la implementación, el rendimiento, la seguridad y el uso de las API se supervisan continuamente. Los ingenieros de DevOps pueden configurar alertas para que se les notifique automáticamente cuando el rendimiento y la seguridad de las API no cumplan determinados umbrales o métricas. En esta fase se detectan vulnerabilidades de seguridad, errores y problemas de latencia que se pueden solucionar mediante el mantenimiento y las actualizaciones.

6. Control de versiones y actualizaciones

Cuando se detectan problemas dentro de la API, los equipos de desarrollo y DevOps pueden desarrollar y publicar nuevas versiones de la API. Estas versiones se deben gestionar para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores.

7. Obsolescencia y retirada

Obsolescencia es el término que se utiliza para sustituir una API cuando queda obsoleta o cuando hay problemas importantes que requieren una nueva versión. Durante la obsolescencia, se notifica a las partes interesadas y a los usuarios y se proporciona un plazo para la retirada. En la retirada, los equipos de DevOps eliminan las API del uso activo y se aseguran de que las dependencias se gestionen de forma adecuada para evitar generar problemas de funcionalidad a los usuarios.