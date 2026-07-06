Los ISP y los operadores de redes móviles de todo el mundo buscan la forma de mejorar sus servicios y de gestionar los costes. Las familias y las empresas exigen la mejor experiencia en Internet, por lo que buscan formas de minimizar los riesgos de seguridad en Internet. Los proveedores de servicios están bien equipados para ayudar.



Los resolvedores CacheServe ayudan a garantizar la capacidad de respuesta de la red y aportan valor a las ofertas principales de servicios de acceso a Internet, lo que permite a los proveedores demostrar su compromiso con la protección de sus clientes y generar ingresos adicionales.



Las optimizaciones de rendimiento ofrecen respuestas de baja latencia a las consultas, incluso con cargas extremas. También reducen los costos y simplifican las operaciones mediante la consolidación de resolvedores de menor rendimiento. Un número menor de servidores se traduce en una reducción del tiempo del personal y de los gastos continuos en rack, alimentación, refrigeración y gestión.



Akamai Secure Internet Access Services aprovechan los resolvedores de infraestructura DNS inteligente para proteger hogares y lugares de trabajo frente al malware, ransomware, phishing, botnets y otras amenazas. Proporcionan una capa básica de protección que aprovecha la potencia de las redes de los proveedores y los puntos fuertes operativos: la escalabilidad, el alcance y la fiabilidad.