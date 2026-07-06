- Las defensas de DNS incrustadas reflejan los profundos conocimientos sobre la exposición de las redes fijas y móviles
- Las funciones de disponibilidad del servidor de nombres promueven un acceso rápido al contenido incluso bajo cargas extremas
- El amplio soporte de subred de cliente de EDNS (ECS) mejora la experiencia del usuario y optimiza la entrega
- Las optimizaciones de rendimiento permiten ahorrar en gastos de explotación (OPEX) y en inversiones en bienes de equipo (CAPEX)
- Las defensas únicas frente al envenenamiento de caché protegen a los suscriptores y a los propietarios del contenido
- La telemetría, las estadísticas de consultas, los informes y las integraciones del big data impulsan las operaciones y las iniciativas de seguridad
- El diseño de software resistente ayuda a maximizar el tiempo de actividad y minimizar el estrés operativo
- Las políticas detalladas filtran las consultas no deseadas y protegen el tráfico legítimo
- Opciones en la nube y compatibilidad integral con el cifrado DNS (DoH, DoT, DoQ)
Diseñado específicamente para proveedores de servicios fijos y móviles
Optimice la experiencia del usuario y simplifique las operaciones con los resolvedores Akamai CacheServe, que ofrecen respuestas de baja latencia, alta resiliencia y gran capacidad. Ofrezca asistencia a los servicios de comunicación, correo electrónico y aplicaciones para mejorar las ofertas de acceso a Internet mediante los servidores autorizados Akamai AuthServe. Las soluciones de infraestructura de DNS de Akamai son implementadas por más de 130 ISP y MNO con casi mil millones de suscriptores en todo el mundo.
Menos gastos generales. Mejora de la seguridad. Mayor personalización.
Cómo funciona la infraestructura de DNS
Características
Casos de uso de DNS Infrastructure
Los resolvedores DNS inteligentes garantizan una excelente experiencia del suscriptor y habilitan servicios.
Actualice su DNS y transforme su empresa
Los ISP y los operadores de redes móviles de todo el mundo buscan la forma de mejorar sus servicios y de gestionar los costes. Las familias y las empresas exigen la mejor experiencia en Internet, por lo que buscan formas de minimizar los riesgos de seguridad en Internet. Los proveedores de servicios están bien equipados para ayudar.
Los resolvedores CacheServe ayudan a garantizar la capacidad de respuesta de la red y aportan valor a las ofertas principales de servicios de acceso a Internet, lo que permite a los proveedores demostrar su compromiso con la protección de sus clientes y generar ingresos adicionales.
Las optimizaciones de rendimiento ofrecen respuestas de baja latencia a las consultas, incluso con cargas extremas. También reducen los costos y simplifican las operaciones mediante la consolidación de resolvedores de menor rendimiento. Un número menor de servidores se traduce en una reducción del tiempo del personal y de los gastos continuos en rack, alimentación, refrigeración y gestión.
Akamai Secure Internet Access Services aprovechan los resolvedores de infraestructura DNS inteligente para proteger hogares y lugares de trabajo frente al malware, ransomware, phishing, botnets y otras amenazas. Proporcionan una capa básica de protección que aprovecha la potencia de las redes de los proveedores y los puntos fuertes operativos: la escalabilidad, el alcance y la fiabilidad.
Ofrezca servicios web siempre activos a gran escala
Los servidores DNS autoritativos AuthServe se utilizan para configurar, publicar y distribuir datos de la zona. Permiten acceder de forma dinámica a una amplia gama de servicios de comunicación de ISP y MNO, correo electrónico y aplicaciones de marca que mejoran las ofertas de acceso a Internet.
AuthServe es una solución local con licencia para gestionar zonas de forma segura sin tiempo de inactividad. Diseñado para proveedores de servicios, se puede ampliar a decenas de miles de zonas y a decenas de millones de registros. Software diseñado para la resistencia compatible con varios primarios activos para garantizar la disponibilidad y la recuperación ante desastres. Las mejoras operativas permiten consolidar varios servicios autoritativos dispares para incorporar vistas internas y externas de los mismos datos, así como para gestionar la proliferación que se puede introducir en redes residenciales, empresariales y móviles, y también en TI.
Un Configuration Manager opcional ofrece una interfaz intuitiva para la configuración de servidores DNS en toda la red. Optimiza y automatiza las tareas de gestión diarias y reduce los gastos generales operativos. Se aplican controles de acceso basados en funciones, auditorías y flujos de trabajo para cumplir los requisitos de seguridad y gestión de cambios.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
DNS Infrastructure es un conjunto de soluciones creadas para proveedores de servicios. CacheServe es un resolvedor escalable, seguro y de alto rendimiento diseñado para garantizar la capacidad de respuesta bajo cargas elevadas. AuthServe es un servidor autoritativo resistente que se utiliza para publicar el acceso a servicios de IP compatibles con decenas de millones de registros.
CacheServe está diseñado para maximizar la seguridad, la escalabilidad, el rendimiento y la disponibilidad en las redes más exigentes. Los primeros conceptos de diseño han resistido ataques DNS durante más de 20 años sin ninguna modificación. La política de valor añadido, la telemetría, la recopilación de datos y la virtualización optimizan las operaciones y habilitan los servicios.
AuthServe es compatible con varios primarios activos para garantizar la disponibilidad y la recuperación ante desastres. Es posible consolidar varios servicios autoritativos dispares para incorporar vistas internas y externas de los mismos datos, así como para gestionar la proliferación que se puede introducir en redes residenciales, empresariales y móviles, y también en TI.
- CacheServe está diseñado para admitir servicios de seguridad personalizados centrados en el suscriptor para ayudar a los proveedores a diferenciar las ofertas de acceso a Internet y generar ingresos.
- Las estructuras de caché especializadas, los algoritmos de respuesta a consultas adaptables y otras optimizaciones garantizan la resiliencia en cargas extremas, QPS alto y latencia baja.
- El lenguaje enriquecido de las políticas con sintaxis centrada en DNS protege el DNS, los suscriptores y las redes frente a abusos. Las vistas ligeras escalan los servicios a la perfección.
- Las defensas por capas líderes del sector protegen frente a cualquier forma de envenenamiento de caché y ataque DNS.
- Las capacidades de cifrado de DNS —DoT y DoH— ayudan a garantizar la privacidad entre los clientes y los resolvedores.
Los proveedores de servicios compiten por hacerse con los clientes con mayores expectativas en cuanto a experiencias digitales personalizadas. El éxito en el mercado implica pasar de servicios centrados en la red a servicios centrados en los suscriptores de alta interacción para atraer y retener clientes, y aumentar los ingresos y la cuota de mercado.
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