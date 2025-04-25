Qu'est-ce que l'authentification multifactorielle (MFA) ?

L'authentification multifactorielle permet de créer des couches de sécurité supplémentaires qui compliquent l'accès aux réseaux, aux systèmes et aux services pour les utilisateurs non autorisés et les pirates. Cette approche à plusieurs couches permettant de vérifier l'identité d'un utilisateur garantit que si l'un des facteurs d'authentification est compromis, il existe des obstacles supplémentaires pour empêcher l'accès.

Quelle est l'utilité de l'authentification multifactorielle ?

Les cyberattaques devenant de plus en plus fréquentes et sophistiquées, de nombreuses entreprises adoptent des solutions d'authentification multifactorielles (MFA) pour protéger les comptes de leurs employés. Près de 80 % des violations de données commencent par le vol ou le piratage des informations d'identification des employés ou par des ouvertures de session en force à l'aide d'outils automatisés de piratage de mots de passe. L'utilisation de mots de passe faciles à deviner ou à compromettre a donné lieu à une nécessité de renforcer l'authentification des utilisateurs à l'aide des programmes de gestion des identités et des accès de l'entreprise. En outre, le renforcement de l'authentification des utilisateurs est une exigence essentielle pour une approche de sécurité Zero Trust.

Les failles de sécurité MFA

L'intégration de l'authentification multifactorielle à votre solution de gestion des identités et des accès des employés permet de réduire le risque de prise de contrôle des comptes des employés. Cependant, les cybercriminels adoptent désormais de nouvelles techniques d'attaque pour contourner les solutions d'authentification multifactorielle. Les services d'authentification multifactorielle qui s'appuient sur des facteurs de notification push tels que les SMS, les mots de passe à usage unique ou les liens insérés dans des e-mails peuvent être exploités par des pirates informatiques. Ces attaques reposent généralement sur des techniques d'hameçonnage et d'ingénierie sociale ou de credential stuffing pour inciter un employé à accepter la notification push. Autrement dit, à moins qu'un service d'authentification multifactorielle ne soit enrichi de fonctionnalités de sécurité supplémentaires, la plupart des technologies d'authentification multifactorielle actuelles ne protègent pas entièrement votre entreprise.

Combler les failles de sécurité MFA

Akamai MFA est une solution d'authentification multifactorielle de nouvelle génération qui permet une authentification anti-hameçonnage qui repose sur FIDO2, la méthode d'authentification basée sur les normes la plus robuste du marché. La solution Akamai MFA, qui vous permet de renforcer la sécurité de l'authentification des utilisateurs et de réduire les risques de prise de contrôle des comptes des employés et de violation des données, prend en charge le réseau Zero Trust. Elle fournit également une base solide pour passer à l'authentification sans mot de passe.

L'authentification multifactorielle peut-elle être piratée ?



Bien que la sécurité MFA constitue une amélioration considérable par rapport à l'authentification à deux facteurs qui ne nécessite qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder aux comptes en ligne, l'authentification multifactorielle est de plus en plus souvent la cible de cybercriminels qui cherchent à obtenir un accès non autorisé.

De nombreux facteurs peuvent être utilisés dans l'authentification multifactorielle :

un élément que vous connaissez, comme un mot de passe ou un code PIN ;

un élément que vous possédez, comme une carte intelligente, une clé de sécurité, un mot de passe à usage unique (OTP) ou un code SMS ;

un élément qui vous représente, comme la reconnaissance faciale, un modèle vocal ou une empreinte digitale biométrique.

Cependant, bon nombre de ces facteurs peuvent être compromis ou contournés par les cybercriminels. Les facteurs les plus fréquemment ciblés sont les notifications push, comme les SMS, les mots de passe à usage unique (OTP) et les liens insérés dans des e-mails.

Comment les cybercriminels utilisent-ils les notifications push d'authentification multifactorielle ?