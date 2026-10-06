Après avoir évalué ses options, le district scolaire a choisi la technologie Akamai Guardicore Segmentation. « C'était l'une des meilleures solutions sur le marché », assure le responsable.

Le département des opérations technologiques a audité son environnement afin d'identifier les applications et les systèmes à faire protéger par Akamai Guardicore Segmentation. « Nous avons commencé par nos applications de premier niveau, mais notre mission consistait à toutes les protéger à l'aide de la solution », poursuit le responsable.

Guidé par Akamai, le district a facilement et rapidement intégré des applications prioritaires, notamment Active Directory et SQL Server, avec des règles de segmentation précises pour éliminer les flux de données indésirables entre les systèmes. Le processus d'audit et de déploiement a favorisé la collaboration interfonctionnelle. « Il y a eu un véritable effort collectif pour déterminer comment étiqueter les appareils, procéder au cloisonnement, etc. Ainsi, Akamai Guardicore Segmentation a constitué un terrain d'entente pour collaborer étroitement ».

Dès qu'un cloisonnement était en place, le district scolaire était alerté des problèmes potentiels. « Aucun trafic ne pouvait passer à moins que nous ne l'ayons autorisé », explique le responsable de l'ingénierie système du district scolaire. Le district a ainsi eu l'assurance que la solution d'Akamai protégeait immédiatement ces applications.

« Une fois que nous avions une idée du trafic avec une application, nous passions, si nécessaire, au mode de blocage. Akamai Guardicore Segmentation fournit une feuille de route claire du déploiement progressif de la sécurité dans notre environnement », explique-t-il.