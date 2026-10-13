同社はこれまで、ebookjapanのページに表示されるコミックの表紙のサムネイルや広告バナー用の画像ファイル、さらには電子書籍に含まれるバイナリファイルを配信するために、AkamaiのDownload Deliveryを利用してきました。Webサイト上に表示される大量の画像ファイルは、ユーザー体験に最も大きな影響を与えます。アクセスリクエスト数が急増するなかでシームレスなページ読み込みを実現するためには、これまで以上に画像サイズを圧縮する方法が必要でした。Image & Video Managerは、画像圧縮などの画像管理ワークフローを自動化し、エンドユーザーのWebブラウザーに合わせて最高品質の画像や短い動画をインテリジェントに最適化して配信するソリューションです。このソリューションにより、視覚的な品質を損なうことなく、画像ファイルのサイズと画像処理のワークロードを大幅に削減できます。これにより、Webサイトの読み込み時間が短縮され、ユーザー体験が劇的に向上します。

「表紙などのサムネイル画像は、ユーザーのデバイスに応じて3つのサイズに変換されます。これまでは、自社開発のツールを使用してこれらの画像のサイズ変更や圧縮を行っていました。特に電子コミックの場合、表紙の画質は売上高に大きな影響を与えます。また、クリエイターや著者との信頼関係を築く上でも、画質の維持は不可欠です。そのため、当社のWebデザイナーは画質に対して強いこだわりを持っており、ある一定レベルを超えて画像サイズを縮小することには消極的でした」と寺澤氏は説明します。

同社にとって、ユーザビリティや収益性に直接影響するページの読み込み時間を改善することは困難を極めていました。そんな時に解決策として見出したのが、Image & Video Managerの知覚品質に基づく画像圧縮アルゴリズムでした。

「Image & Video Managerを使用し、デバイスの表示機能に基づいて画像を再圧縮してサイズを変更した結果、配信される画像の合計サイズが以前と比べて33%削減されました。また、一部の大容量のJPEG画像では、画質を落とさずに90%以上縮小することができました。妥協を許さず、目利きの厳しいWebデザイナーからも、出力された画像の品質にお墨付きをもらうことができました」と寺澤氏は振り返ります。

もう一つの大きな利点は、自動化された画像圧縮機能により、最適な画像を迅速に配信できるようになったことです。同社は他社提供のサービスも検討していましたが、画像生成の設定における柔軟性が高く、Webエンジニアが最適化された画像を参照するためにHTMLコードを変更する必要がないという理由から、Image & Video Managerの採用を決めました。