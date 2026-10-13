Shop Direct

Gray氏は現在、mPulseで提供される信頼できる唯一の情報源を利用して、Shop Directのビジネスに対するパフォーマンスの影響を把握しています。「mPulseで、サイトでの買い物客の関わり方を理解することが可能になりました。これがカギでした」とGray氏は語っています。



彼はmPulseデータを使用して、デザイナー、開発者、ビジネスアナリスト、データアナリストからなるAgileという新しいチームと共に、パフォーマンス文化の推進に取り組んでいます。mPulseのダッシュボードを使ってパフォーマンスの影響を説明するだけでなく、



mPulseを使用してチームを教育し、常にパフォーマンスを最優先することで、より賢明な決定を下しています。「mPulseは、直帰率の低下など、サイトの変更による影響の理解と実証に必要なエビデンスを提供します。それにより、コンバージョンや顧客維持などの目標に沿った適切な活動を推進することができます」と彼は説明しています。



今後は、より多くのチームメンバーが独自のmPulseダッシュボードを作成することで、パフォーマンスに対する当事者意識が高まることをGray氏は期待しています。「チームは最初からパフォーマンスについて考え、mPulseを使用することで、直感やベストの推測ではなく、事実に基づいて意思決定を下すことができます」とGray氏は結んでいます。