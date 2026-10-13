Riot Games

Riot Gamesは、2006年にBrandon Beck氏とMarc Merrill氏によって、ビデオゲームの制作とプレイヤー向けのサポート方法を変える目的で設立されました。2009年にはデビュー作『リーグ・オブ・レジェンド』をリリースし。その後、同ゲームは世界で最もプレーされるPCゲームになり、eスポーツの爆発的な成長を後押しする原動力になりました。プレーヤーたちはコミュニティの土台であり、コミュニティはプレーヤーたちのためにあります。そして、私たちは「League of Legends」の体験を進化させ、改善し続けています。Riot Gamesの本社はカリフォルニア州ロサンゼルスにあり、世界中に23のオフィスがあります。