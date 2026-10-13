Riot Games

Riot Gamesにとって、プレイヤー体験が何よりも重要です。同社では、全世界のユーザーに一貫性があり、高速で、常時稼働の高品質のプレイヤー体験を提供する必要がありました。同時に、ユーザー体験を損なうことなく、頻繁なコンテンツ更新や、年に一度の大規模更新にも対応できるようにする必要がありました。Riot Gamesは、Akamai Intelligent Edge Platformでサポートされているさまざまなソリューションを使用することで、全世界のユーザーに高品質のプレイヤー体験を一貫して提供するという目標を達成できました。
Riot Gamesについて
Riot Gamesは、2006年にBrandon Beck氏とMarc Merrill氏によって、ビデオゲームの制作とプレイヤー向けのサポート方法を変える目的で設立されました。2009年にはデビュー作『リーグ・オブ・レジェンド』をリリースし。その後、同ゲームは世界で最もプレーされるPCゲームになり、eスポーツの爆発的な成長を後押しする原動力になりました。プレーヤーたちはコミュニティの土台であり、コミュニティはプレーヤーたちのためにあります。そして、私たちは「League of Legends」の体験を進化させ、改善し続けています。Riot Gamesの本社はカリフォルニア州ロサンゼルスにあり、世界中に23のオフィスがあります。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。