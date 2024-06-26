기업의 클라우드 비용 최적화와 탁월한 경험 제공을 지원하는 Akamai

기업들은 중앙 집중식 클라우드 리소스에서 벗어나 클라우드 컴퓨팅으로 접근 방식을 바꾸어 분산 클라우드와 엣지 컴퓨팅을 사용하는 더욱 개방된 플랫폼을 채택하고 있습니다. 개발자와 IT 업계 동료들은 사용자가 단일 클라우드 제공업체의 서비스를 사용하고 해당 생태계 내에서만 구축하는 식으로 워크로드를 개발하고 배포해야 하는 일부 클라우드 공급업체의 플랫폼 중심 접근 방식의 한계를 발견했습니다.

또한, 현재 클라우드 컴퓨팅 요금에 대한 예측 가능성이나 투명성이 거의 또는 전혀 없다는 사실에 지쳐 있습니다. 결국 사용하지도 않을 클라우드 서비스에 과다한 비용을 지불하는 경우가 많습니다. 전 세계 기업들은 클라우드 비용 최적화를 실현하고자 합니다. 이들은 필요할 때 필요한 만큼 비용을 지불할 수 있는 클라우드 인프라를 도입하고자 합니다.

동시에 기업은 전 세계 고객 기반의 끊임없이 변화하는 요구사항에 신속하게 대응하고 매력적이고 매혹적인 고객 경험을 일관되게 제공해야 합니다. 또한, 클라우드 애플리케이션의 글로벌 범위를 소외된 시장으로 확대하고 데이터 집약적인 애플리케이션의 컴퓨팅 및 스토리지 수요를 지원하기 위해 신속하게 확장할 수 있어야 합니다. 다양한 업계의 기업들이 개방적이고 유연하며 경제적인 클라우드 인프라에 대한 현재와 미래의 요구사항을 충족하기 위해 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 점점 더 많이 선택하고 있습니다.

클라우드 비용 최적화 및 클라우드 지출 ROI 실현

Bloomfield Robotics는 휴대용 스마트 카메라, 서버, 인공 지능(AI), 딥 러닝 알고리즘을 결합해 전 세계 농부들이 작물의 건강과 수확량을 더 잘 관리하도록 돕는 혁신적인 식물 이미징 회사입니다. 농부들은 Bloomfield에서 제공하는 인사이트를 활용해 작물을 수확하기에 가장 좋은 시기와 식물의 건강 또는 생장 문제가 발생할 경우 개입해야 할 시기를 정합니다.

미국에 본사를 둔 Bloomfield의 도전 과제는 하루에 1~10테라바이트에 달하는 수많은 고객의 방대한 이미지와 데이터를 어떻게 비용 효율적으로 처리하고 저장할 것인가 하는 것이었습니다. Bloomfield는 비용을 최적화하기 위해 멀티클라우드 전략을 추진했습니다. 철저한 평가 끝에 1000개의 CPU 작업을 확장하는 것이 100개의 GPU를 가동하는 것보다 훨씬 더 저렴하고 손쉽다는 사실을 발견했으며, 데이터 처리 성능을 강화하기 위해 Akamai를 선택했습니다.