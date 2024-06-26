기업의 클라우드 비용 최적화와 탁월한 경험 제공을 지원하는 Akamai
기업들은 중앙 집중식 클라우드 리소스에서 벗어나 클라우드 컴퓨팅으로 접근 방식을 바꾸어 분산 클라우드와 엣지 컴퓨팅을 사용하는 더욱 개방된 플랫폼을 채택하고 있습니다. 개발자와 IT 업계 동료들은 사용자가 단일 클라우드 제공업체의 서비스를 사용하고 해당 생태계 내에서만 구축하는 식으로 워크로드를 개발하고 배포해야 하는 일부 클라우드 공급업체의 플랫폼 중심 접근 방식의 한계를 발견했습니다.
또한, 현재 클라우드 컴퓨팅 요금에 대한 예측 가능성이나 투명성이 거의 또는 전혀 없다는 사실에 지쳐 있습니다. 결국 사용하지도 않을 클라우드 서비스에 과다한 비용을 지불하는 경우가 많습니다. 전 세계 기업들은 클라우드 비용 최적화를 실현하고자 합니다. 이들은 필요할 때 필요한 만큼 비용을 지불할 수 있는 클라우드 인프라를 도입하고자 합니다.
동시에 기업은 전 세계 고객 기반의 끊임없이 변화하는 요구사항에 신속하게 대응하고 매력적이고 매혹적인 고객 경험을 일관되게 제공해야 합니다. 또한, 클라우드 애플리케이션의 글로벌 범위를 소외된 시장으로 확대하고 데이터 집약적인 애플리케이션의 컴퓨팅 및 스토리지 수요를 지원하기 위해 신속하게 확장할 수 있어야 합니다. 다양한 업계의 기업들이 개방적이고 유연하며 경제적인 클라우드 인프라에 대한 현재와 미래의 요구사항을 충족하기 위해 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 점점 더 많이 선택하고 있습니다.
클라우드 비용 최적화 및 클라우드 지출 ROI 실현
Bloomfield Robotics는 휴대용 스마트 카메라, 서버, 인공 지능(AI), 딥 러닝 알고리즘을 결합해 전 세계 농부들이 작물의 건강과 수확량을 더 잘 관리하도록 돕는 혁신적인 식물 이미징 회사입니다. 농부들은 Bloomfield에서 제공하는 인사이트를 활용해 작물을 수확하기에 가장 좋은 시기와 식물의 건강 또는 생장 문제가 발생할 경우 개입해야 할 시기를 정합니다.
미국에 본사를 둔 Bloomfield의 도전 과제는 하루에 1~10테라바이트에 달하는 수많은 고객의 방대한 이미지와 데이터를 어떻게 비용 효율적으로 처리하고 저장할 것인가 하는 것이었습니다. Bloomfield는 비용을 최적화하기 위해 멀티클라우드 전략을 추진했습니다. 철저한 평가 끝에 1000개의 CPU 작업을 확장하는 것이 100개의 GPU를 가동하는 것보다 훨씬 더 저렴하고 손쉽다는 사실을 발견했으며, 데이터 처리 성능을 강화하기 위해 Akamai를 선택했습니다.
Akamai를 통해 CPU로 처리량을 효율적이고 경제적으로 확장할 수 있게 되었습니다.”- 라이언 에른스트(Ryan Ernst), Bloomfield 수석 소프트웨어 엔지니어
비용 효율적이고 유연한 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 제공
인도를 선도하는 옴니채널 식료품 플랫폼인 FreshToHome은 인도와 중동 고객에게 천연 및 유기농 식품을 원스톱으로 제공하는 것을 목표로 합니다. FreshToHome은 AI와 사물 인터넷(IoT) 등의 기술에 크게 의존해 어부와 농부로부터 생선과 육류를 창고와 유통 허브로 직접 신속하게 운송합니다.
FreshToHome은 중단 없는 운영을 가능하게 하고 여러 지역에 걸쳐 지속적인 성장을 지원할 수 있는 유연한 클라우드 컴퓨팅 플랫폼이 필요했습니다. 지난 10년 동안 4배 가까운 성장을 경험한 FreshToHome은 클라우드 환경을 강화하기 위해 Akamai를 선택했습니다.
Akamai 플랫폼은 사용량에 따른 투명한 가격 책정으로 숨겨진 수수료가 없어, 비용 효율성이 매우 높다는 것이 입증되었습니다. 덕분에 여러 인스턴스를 배포할 때 비용을 정확히 파악할 수 있었습니다.”- 사우라브 오디얀(Saurabh Odhyan), FreshToHome 소비자 부문 CTO
강력하고 확장 가능한 클라우드에서 탁월한 고객 경험 선사
호주의 1500개 골프 클럽 중 절반 이상이 MiClub의 골프 및 클럽 관리 솔루션을 이용하고 있습니다. MiClub은 구독 기반의 모델로 다른 글로벌 지역에도 진출해 기하급수적인 성장을 이루고 있습니다.
MiClub은 확장성과 고객 경험을 향상하고자 기존 데이터센터 환경에서 클라우드 플랫폼으로 전환하기로 결정했습니다. MiClub은 매일 급증하는 수요를 처리할 수 있는 유연한 클라우드 인프라의 필요성을 인식했습니다. 특히 오전 8시와 같은 인기 있는 티타임에 대한 플레이어의 수요가 급증하면서 견고하고 확장 가능한 시스템이 필요했습니다. MiClub은 Akamai로 이전함으로써 이러한 문제를 해결해 원활한 운영을 보장하고 고객 만족도를 향상했습니다.
사용 편의성, 비용 그리고 Akamai가 Linux 커뮤니티의 열렬한 지지자라는 점 때문에 Akamai를 선택했습니다.”- 폴 딘(Paul Dean), MiClub IT 관리자
고객 만족 및 성장 지원
웹 호스팅 서비스 공급업체인 HostArmada는 웹사이트 속도, 보안, 안정성에 대한 전 세계 고객의 기대치를 지속적으로 충족하기 위해 견고하고 안정적인 클라우드 인프라가 필요했습니다. 미국에 본사를 둔 HostArmada는 또한 전 세계로 사업을 계속 확장하고 광범위한 글로벌 네트워크를 갖춘 클라우드 공급업체와 협력하기를 원했습니다.
HostArmada는 비즈니스에 가장 적합한 클라우드 컴퓨팅 공급업체를 선정하기 위해 실사 테스트를 수행한 후 Akamai를 선택했습니다.
테스트 결과 Akamai가 서비스 품질, 풍부한 지식을 바탕으로 한 신속 대응, 지속적인 업데이트 등 여러 부분에서 경쟁사를 압도하는 것으로 확인되었습니다. 이보다 더 가성비가 뛰어난 업체는 찾을 수 없다는 확신이 들었습니다. Akamai가 저희에게 강력한 기반을 제공하고 이를 통해 고객이 인정하는 속도와 안정성을 제공할 수 있을 것이라 믿습니다.”- 시메온 미테브(Simeon Mitev), HostArmada 공동 설립자 겸 CEO
신뢰할 수 있고 혁신적인 클라우드 파트너로 Akamai를 선택하는 고객들
플랜트 이미징 회사인 Bloomfield Robotics는 향후 데이터 집약적인 프로세싱을 지속적으로 확장하면서 엣지 컴퓨팅을 통해 자동화 및 GPU를 사용할 계획입니다. Bloomfield는 인터넷 연결이 원활하지 않은 고객들을 위한 인프라 관리도 모색하고 있습니다. 이 회사는 엣지 컴퓨팅으로 전환하기 위해 Akamai와 협력할 계획입니다.
Bloomfield는 엣지로 나아가고자 하며, 특히 Akamai Gecko의 발표를 통해 업계가 어떻게 진화할지에 대한 기대가 큽니다. Akamai와 엣지 여정을 함께하고 있으며 함께 발전할 수 있기를 기대합니다.”- 라이언 에른스트(Ryan Ernst), Bloomfield 수석 소프트웨어 엔지니어
Akamai는 HostArmada가 최신 웹사이트의 라이프사이클에 맞춰 새로운 서비스를 도입하도록 지원했습니다. 글로벌 클라우드 인프라는 클라우드 웹 호스팅 공급업체의 고객 기반 전반에서 만족도와 성장을 지원하는 데 도움이 되기 때문에 Akamai는 HostArmada의 중요한 파트너입니다.
Akamai를 클라우드 컴퓨팅 파트너로 선택한 것은 최고의 비즈니스 결정이었습니다. Akamai와의 파트너십을 통해 제품을 개선하고 비즈니스를 더욱 확장하기 위한 혁신적인 방법을 고안할 수 있는 자유를 얻음으로써 과밀화된 틈새 시장에서 두각을 나타낼 수 있습니다. 또한 여정 내내 업계 최고의 고객 지원과 전문가 조언을 활용할 수 있습니다."- 시메온 미테브(Simeon Mitev), HostArmada 공동 설립자 겸 CEO
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