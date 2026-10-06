Bitmovin은 Akamai Cloud에서 Live Encoder를 실행해 라이브 스트리밍 고객이 고품질 시청자 경험을 제공하면서 비용은 절감하고 더 효과적으로 제어하도록 지원합니다. Live Encoder의 중요한 컴퓨팅 기능을 최종 사용자와 더 가까운 Akamai 엣지에 배치 및 실행하면 지연 시간이 짧은 스트리밍이 가능합니다. 결과적으로 Data Transfer Out(DTO) 비용을 절감할 수 있으며, 일부 기업은 운영 비용을 최대 90% 절감할 수 있습니다. Bitmovin Live Encoder의 오리진 입력 소스는 어디든 가능합니다. "하지만 Live Encoder는 가능한 한 인제스트 오리진에 가깝게 배치하는 것이 좋으며, 이는 Akamai Cloud 덕분에 가능한 일입니다."라고 레더러는 말합니다.

또한, Akamai Cloud를 사용한다는 것은 Bitmovin이 시간이 지나면서 고객에게 점점 더 많은 가치를 제공할 수 있다는 것을 의미합니다. "Akamai가 글로벌 데이터 센터 공간을 계속 확장함에 따라 Bitmovin은 더 많은 지역에 대한 지원을 추가함으로써 SRT/RTMP 또는 Zixi를 사용해 신호를 전송하는 인제스트 포인트와 단일 비트레이트 기여 디바이스 간의 거리를 줄일 수 있습니다."라고 레더러는 말합니다.