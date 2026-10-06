Bitmovin은 2012년 설립 이래 스트리밍 업계를 선도해 왔습니다. 세계 최초의 상용 적응형 스트리밍 플레이어를 구축하고 모든 클라우드 플랫폼에서 실행되는 최초의 소프트웨어 정의 인코딩 서비스를 배포하며 대표적인 비디오 스트리밍 인프라 공급업체로 자리매김했습니다. 현재는 업계 최고 수준의 비디오 개발 솔루션을 통해 BBC, fuboTV, Hulu 등의 고객사가 전 세계에 기억에 남는 디지털 경험을 제공하도록 지원하고 있습니다. Akamai의 파트너인 Bitmovin은 최근 세계에서 가장 분산된 클라우드 컴퓨팅, 보안, 콘텐츠 전송용 플랫폼인 Akamai Cloud에 Live Encoder를 배포함으로써 파트너십을 확장했습니다.
"Live Encoder가 수준 이하의 이미지와 오디오 품질을 제거해 라이브 스트리밍의 품질을 높여주고, Akamai Cloud에서 Live Encoder를 실행하면 고객의 스트리밍 경험이 추가적으로 개선됩니다."— 스테판 레더러(Stefan Lederer), Bitmovin CEO 겸 공동 설립자
비디오 스트리밍의 선구자
2주 만에 배포
Bitmovin의 전략은 대부분의 대표적인 기술 생태계, 인프라, 사용 사례의 일부가 되는 것입니다. "예를 들어, 매니페스트, 인제스트 등을 위해 엣지 기능을 우리 제품에 결합하려 합니다."라고 Bitmovin의 CEO 겸 공동 창립자인 스테판 레더러는 설명합니다.
Bitmovin은 이를 염두에 두고 Live Encoder를 Akamai Cloud에 배포하기로 결정했으며 단 2주 만에 완료했습니다. "구축 과정이 매우 간단했고, Akamai가 가장 적합한 접근 방식에 대해 실질적인 지원을 해 주었습니다."라고 레더러는 말합니다.
지연 시간 감소
Bitmovin은 Akamai가 제공하는 인제스트 프로토콜을 사용해 Akamai CDN에서 Live Encoder를 실행합니다. "Akamai CDN의 성능은 매우 우수합니다. 실제로 방송 신호 대부분과 동등한 수준의 표준 HTTP 라이브 스트리밍(HLS) 및 HTTP 동적 적응 스트리밍(DASH)을 통해 엔드투엔드 Live Encoder 프로세스 전반에서 지연 시간이 즉시 단축했습니다."라고 레더러는 말합니다.
레더러는 앞으로 지연 시간이 더 크게 단축될 것으로 예상합니다. "Akamai 인프라에서 표준 HLS와 DASH를 통해 훨씬 더 많은 것을 달성할 수 있습니다. 다음으로 배포할 지연 시간이 짧은 HLS 및 DASH를 사용하면 또 다른 많은 일들이 가능해질 것입니다. Akamai를 통해 얼마나 더 많은 것을 할 수 있을지 기대됩니다."
스트리밍 고객에게 부가가치 제공
Bitmovin은 Akamai Cloud에서 Live Encoder를 실행해 라이브 스트리밍 고객이 고품질 시청자 경험을 제공하면서 비용은 절감하고 더 효과적으로 제어하도록 지원합니다. Live Encoder의 중요한 컴퓨팅 기능을 최종 사용자와 더 가까운 Akamai 엣지에 배치 및 실행하면 지연 시간이 짧은 스트리밍이 가능합니다. 결과적으로 Data Transfer Out(DTO) 비용을 절감할 수 있으며, 일부 기업은 운영 비용을 최대 90% 절감할 수 있습니다. Bitmovin Live Encoder의 오리진 입력 소스는 어디든 가능합니다. "하지만 Live Encoder는 가능한 한 인제스트 오리진에 가깝게 배치하는 것이 좋으며, 이는 Akamai Cloud 덕분에 가능한 일입니다."라고 레더러는 말합니다.
또한, Akamai Cloud를 사용한다는 것은 Bitmovin이 시간이 지나면서 고객에게 점점 더 많은 가치를 제공할 수 있다는 것을 의미합니다. "Akamai가 글로벌 데이터 센터 공간을 계속 확장함에 따라 Bitmovin은 더 많은 지역에 대한 지원을 추가함으로써 SRT/RTMP 또는 Zixi를 사용해 신호를 전송하는 인제스트 포인트와 단일 비트레이트 기여 디바이스 간의 거리를 줄일 수 있습니다."라고 레더러는 말합니다.
Bitmovin 소개
글로벌 디지털 미디어 기업 및 서비스 공급업체를 대상으로 비디오 인프라를 제공하는 대표적인 기업인 Bitmovin은 업계 혁신과 디지털 비디오 스트리밍 업계의 모든 주요 발전을 주도해 왔습니다. Bitmovin은 업계 혁신과 디지털 비디오 스트리밍 업계의 모든 주요 발전에 앞장서 왔으며 세계 최초의 상용 적응형 스트리밍 플레이어를 구축하고 모든 클라우드 플랫폼에서 실행되는 최초의 소프트웨어 정의 인코딩 서비스를 배포했습니다. Bitmovin의 클라우드 네이티브 기술은 독보적인 디바이스 범위, 간편한 통합, 세계적 수준의 고객 지원을 기반으로 가장 유연하고 확장 가능한 미디어 인코딩, 재생 및 애널리틱스 솔루션을 제공합니다.
Bitmovin 고객은 최적화된 운영, 출시 기간 단축, 최고의 시청자 경험이라는 장점을 누립니다. Bitmovin은 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며, 오스트리아 빈과 클라겐푸르트, 런던, 베를린, 덴버에 주요 사무소가 있습니다. ClassPass, BBC, fuboTV, Hulu, Discovery 등을 비롯한 전 세계 400개 이상의 기업을 고객사로 두고 있습니다. 자세한 내용은 bitmovin.com을 방문하세요.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.