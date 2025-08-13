Akamai e Bitmovin: rivoluzionare lo streaming video live e on-demand

Lo streaming, sia live che on-demand, è diventato uno dei modi principali con cui gli spettatori vedono i contenuti desiderati e le loro aspettative in termini di qualità dei video non sono mai state così elevate. Per soddisfare queste esigenze, è necessaria un'infrastruttura affidabile in grado di distribuire i contenuti richiesti su larga scala.

A tal scopo, Akamai e Bitmovin hanno instaurato una partnership per fornire ai provider di servizi di streaming la capacità di distribuire i video richiesti live e on-demand in modo più efficiente. La combinazione dell'Akamai Cloud e della rete per la distribuzione dei contenuti (CDN) globale di Akamai con la gamma completa delle tecnologie video offerta da Bitmovin si è tradotta in una solida partnership che consente di semplificare la delivery dei contenuti, migliorare le performance e offrire nuove opportunità di monetizzazione e di engagement.

Questo blog esamina il modo con cui le funzionalità combinate di Akamai e Bitmovin risolvono le sfide principali che devono affrontare oggi i provider di servizi di streaming, dal controllo dei costi alla riduzione della latenza fino all'engagement degli spettatori e alla flessibilità dei workflow.