Akamai e Bitmovin: rivoluzionare lo streaming video live e on-demand

August 13, 2025

Adam Massaro è Senior Product Marketing Manager di Bitmovin, in cui è responsabile della strategia del go-to-market per tutta la gamma di prodotti, tra cui Player, Encoding, Analytics e AI Scene Analysis sia per i workflow di streaming live che VOD. Con oltre dieci anni di esperienza nel settore dello streaming video, Adam combina le competenze tecniche con una narrazione incentrata sul cliente per favorire l'adozione, l'engagement e il successo commerciale.

Insieme, Akamai e Bitmovin risolvono le sfide principali che devono affrontare oggi i provider di servizi di streaming.
Sommario

Lo streaming, sia live che on-demand, è diventato uno dei modi principali con cui gli spettatori vedono i contenuti desiderati e le loro aspettative in termini di qualità dei video non sono mai state così elevate. Per soddisfare queste esigenze, è necessaria un'infrastruttura affidabile in grado di distribuire i contenuti richiesti su larga scala.

A tal scopo, Akamai e Bitmovin hanno instaurato una partnership per fornire ai provider di servizi di streaming la capacità di distribuire i video richiesti live e on-demand in modo più efficiente. La combinazione dell'Akamai Cloud e della rete per la distribuzione dei contenuti (CDN) globale di Akamai con la gamma completa delle tecnologie video offerta da Bitmovin si è tradotta in una solida partnership che consente di semplificare la delivery dei contenuti, migliorare le performance e offrire nuove opportunità di monetizzazione e di engagement.

Questo blog esamina il modo con cui le funzionalità combinate di Akamai e Bitmovin risolvono le sfide principali che devono affrontare oggi i provider di servizi di streaming, dal controllo dei costi alla riduzione della latenza fino all'engagement degli spettatori e alla flessibilità dei workflow.

Risoluzione dei problemi per i provider di servizi di streaming

Akamai e Bitmovin collaborano per fornire ai provider di servizi di streaming soluzioni che combinano infrastrutture, tecnologie e un solido ecosistema di partner in grado di supportare le experience live e on-demand. La partnership riduce la complessità, migliora le performance e crea nuove opportunità di crescita.

La partnership si focalizza sui seguenti aspetti:

  • Controllo dei costi
  • Scalabilità
  • Efficienza e flessibilità dei workflow
  • Monetizzazione
  • Qualità, experience e portata della riproduzione
  • Innovazione e preparazione per il futuro

Controllo dei costi

La concessione di licenze per i contenuti, l'hosting nel cloud, lo sviluppo del back-end e altri fattori possono far alzare rapidamente i costi per i provider di servizi di streaming. Akamai e Bitmovin aiutano a controllare i costi in vari modi, tra cui: 

  • Akamai offre prezzi competitivi per il cloud computing che includono CPU, trasferimento, archiviazione e RAM in un modello di prezzi a tariffa flat.
  • Akamai offre prezzi in uscita ridotti del 50 - 94% rispetto ai costi di altri provider di servizi cloud
  • La codifica basata sui contenuti di Bitmovin, inclusa l'ottimizzazione per titolo e per scena, riduce i costi di storage e CDN del 30 - 55%.

I prezzi competitivi e lo storage intelligente sono una combinazione vincente: I provider di servizi di streaming che utilizzano Bitmovin Live Encoder (come One Football) e VOD Encoder (come Ascend Learning) nell'Akamai Cloud possono ridurre i costi per il trasferimento dei dati (DTO) anche del 94%.

Scalabilità

Le piattaforme di streaming devono essere in grado di gestire il numero di spettatori in continuo cambiamento, le librerie di contenuti in espansione e i nuovi prodotti lanciati sul mercato senza sacrificare le performance né controllare i costi. Akamai e Bitmovin forniscono la base di un'infrastruttura che cresce in base alle esigenze, mantenendo, al contempo, semplice il suo funzionamento.

  • Le soluzioni di codifica offerta da Bitmovin vengono eseguite sull'Akamai Cloud per consentire ai provider di consolidare i workflow all'interno di una sola infrastruttura e di scalare le risorse in base alle specifiche esigenze.
  • La rete di delivery scalabile offerta da Akamai garantisce che, con l'aumento del numero di spettatori, le performance e l'efficienza in termini di costi rimangano stabili. 
  • Con Akamai e Bitmovin, i provider di servizi di streaming possono anche accedere a vari partner di settore pre-integrati, come Videon (per un'affidabile codifica dei contributi live), Zixi (per un trasporto dei contenuti sicuro e a bassa latenza), EZDRM (per una gestione completa dei diritti digitali) e Yospace (per un avanzato inserimento degli annunci pubblicitari lato server).

Semplificando l'infrastruttura e delegando a risorse esterne molti aspetti dei workflow di streaming, i servizi di streaming riducono la complessità del back-end, migliorando, al contempo, la scalabilità mediante la creazione di una base per la crescita solida, ma flessibile.

Efficienza e flessibilità dei workflow

Gli spettatori danno per scontato la distribuzione dei contenuti richiest, ma i provider di servizi di streaming devono gestire workflow complessi che includono operazioni di codifica, packaging, delivery e riproduzione. Semplificare questi processi è fondamentale per creare workflow adattabili in grado di accelerare il time-to-market e di ridurre l'intervento manuale richiesto. 

I provider hanno bisogno di soluzioni in grado di supportare implementazioni flessibili e di integrarle facilmente negli ambienti esistenti.

  • L'architettura modulare e l'approccio incentrato sulle API offerti da Bitmovin integrano le funzioni di codifica, riproduzione e analisi in workflow personalizzati per un'ampia gamma di segmenti verticali.
  • La soluzione Cloud Connect di Bitmovin fornisce opzioni di implementazione flessibili per la codifica nell'ambiente gestito di Bitmovin o nell'infrastruttura dedicata presente nell'Akamai Cloud.
  • Akamai EdgeWorkers offre la personalizzazione dei contenuti, il controllo degli accessi e l'esecuzione della logica aziendale direttamente sull'edge.
  • Inoltre, EdgeWorkers supporta avanzati casi di utilizzo, come test A/B, logica specifica per area geografica e personalizzazione delle sessioni utente. 

Cloud Connect di Bitmovin è particolarmente importante per i provider che già dispongono di crediti o hanno effettuati investimenti nell'infrastruttura dell'Akamai Cloud perché li aiuta a massimizzare queste risorse, continuando, nel contempo, ad utilizzare le soluzioni di codifica offerte da Bitmovin. Eseguita sull'Akamai Cloud, la soluzione Cloud Connect di Bitmovin supporta iworkflow end-to-end e fornisce ai team la flessibilità necessaria per implementare e gestire i servizi in modo più efficiente.

Latenza nello streaming

Gli spettatori di contenuti live si aspettano che i flussi siano distribuiti il più possibile in tempo reale, specialmente in occasione degli eventi più importanti, come manifestazioni sportive, concerti o trasmissioni in mondovisione. Akamai e Bitmovin riducono la latenza combinando una delivery a bassa latenza con una riproduzione rapida e affidabile in vari modi, tra cui:

  • Akamai avvicina computing e contenuti agli utenti finali per garantire una riproduzione perfetta e coerente tramite un'infrastruttura distribuita globalmente
  • Bitmovin Player utilizza lo streaming a bitrate adattivo, rapidi tempi di avvio e funzioni avanzati come Multiview Playback, che consente agli spettatori di cambiare angolazioni della videocamera o prospettive in tempo reale.
  • Akamai e Bitmovin supportano CMCD (Common Media Client Data) integrando i dati di riproduzione nelle decisioni della delivery per ridurre i tempi di buffering e migliorare l'affidabilità.

Sia che si tratti di una partita importante o di un evento live trasmesso dal vostro influencer preferito,  gli spettatori potranno usufruire di un servizio di streaming eccellente e immediato.

Monetizzazione

La monetizzazione svolge un ruolo fondamentale nel successo dei servizi di streaming e l'efficacia delle strategie per gli annunci pubblicitari può incrementare notevolmente i profitti. Bitmovin e Akamai forniscono le integrazioni e gli strumenti necessari per supportare più workflow di delivery degli annunci pubblicitari e avanzate funzionalità di misurazione.

  • Akamai e Bitmovin supportano la delivery di annunci pubblicitari CSAI, SSAI e SGAI, fornendo ai provider la flessibilità di scegliere l'approccio più adatto ai loro workflow.
  • Integrazione con partner come Yospace, Broadpeak, Google Ad Manager e altri per un'eccellente delivery di annunci pubblicitari su vari dispositivi e in diverse aree geografiche.
  • AI Scene Analysis di Bitmovin genera metadati a livello delle scene mediante il rilevamento automatico dei momenti più significativi dei contenuti, fornendo i dati necessari per un posizionamento degli annunci pubblicitari più intelligente e una pubblicità contestuale.
  • Advertising Analytics di Bitmovin fornisce informazioni sulle performance degli annunci pubblicitari, aiutando i provider a tenere traccia dei risultati e a perfezionare le campagne pubblicitarie.

Queste funzionalità offrono ai provider di servizi di streaming nuovi modi per attirare gli spettatori con annunci pubblicitari pertinenti, per ottimizzare le campagne pubblicitarie e per incrementare i profitti.

Qualità, experience e portata della riproduzione

Garantire experience di visione coerenti e personalizzate è fondamentale per mantenere elevata la soddisfazione degli spettatori. Bitmovin e Akamai combinano avanzate tecnologie di riproduzione con una delivery globale per garantire uno streaming di elevata qualità sia per i contenuti live che on-demand.

  • Bitmovin Playersupporta la gamma di dispositivi più ampia del mercato, offrendo funzioni e performance coerenti su ogni piattaforme e mantenendo, al contempo, elevati tempi di avvio con una riproduzione adattiva.
  • Il supporto di Bitmovin per i contenuti live-to-VOD e il clipping live aumenta la capacità di riutilizzare i contenuti.
  • Bitmovin Analytics fornisce un'osservabilità in tempo reale sulle performance della riproduzione, aiutando i provider ad identificare i problemi più rapidamente e ad ottimizzare le experience di visione, oltre a supportare lo standard CMCD per migliorare ulteriormente la qualità della riproduzione.
  • L'infrastruttura cloud di Akamai offre ai provider di servizi di streaming la capacità di gestire gli spettatori in tutto il mondo grazie ad un affidabile livello di portata e scalabilità.

Gli spettatori esigono experience affidabili e personalizzate: insieme, Akamai e Bitmovin offrono tutto ciò in modo semplice.

Innovazione e preparazione per il futuro

Poiché il settore sta rapidamente cambiando in seguito alla crescente diffusione dell'AI, i nuovi modelli di monetizzazione e i dispositivi in continua evoluzione, Akamai e Bitmovin consentono ai workflow di crescere parallelamente con questi cambiamenti. La loro tecnologia è progettata per rimanere al passo con le tendenze del settore, fornendo ai provider la capacità di adottare nuove tecnologie, esplorare innovative strategie di monetizzazione e fornire experience di visione migliorate.

Gli aggiornamenti regolari e la continua manutenzione garantiscono a questi workflow di rimanere attuali, consentendono agli sviluppatori di focalizzarsi sullo scopo di migliorare e lanciare nuove funzioni anziché preoccuparsi di gestire le infrastrutture.

Trasformare lo streaming, insieme

Sia per gli sport in diretta che per l'intrattenimento on-demand, insieme Akamai e Bitmovin forniscono ai provider di servizi di streaming gli strumenti necessari per sperimentare, adattare e scalare in tutta sicurezza. Combinando i vantaggi offerti in termini di elaborazione, codifica, riproduzione, analisi, delivery globale e integrazioni con i principali partner del settore, Akamai e Bitmovin consentono ai servizi di streaming di soddisfare le esigenze degli spettatori e di fornire eccezionali experience di visione a livello globale.

Guardate il video
August 13, 2025

Adam Massaro è Senior Product Marketing Manager di Bitmovin, in cui è responsabile della strategia del go-to-market per tutta la gamma di prodotti, tra cui Player, Encoding, Analytics e AI Scene Analysis sia per i workflow di streaming live che VOD. Con oltre dieci anni di esperienza nel settore dello streaming video, Adam combina le competenze tecniche con una narrazione incentrata sul cliente per favorire l'adozione, l'engagement e il successo commerciale.

