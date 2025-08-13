Akamai e Bitmovin: rivoluzionare lo streaming video live e on-demand
Sommario
Lo streaming, sia live che on-demand, è diventato uno dei modi principali con cui gli spettatori vedono i contenuti desiderati e le loro aspettative in termini di qualità dei video non sono mai state così elevate. Per soddisfare queste esigenze, è necessaria un'infrastruttura affidabile in grado di distribuire i contenuti richiesti su larga scala.
A tal scopo, Akamai e Bitmovin hanno instaurato una partnership per fornire ai provider di servizi di streaming la capacità di distribuire i video richiesti live e on-demand in modo più efficiente. La combinazione dell'Akamai Cloud e della rete per la distribuzione dei contenuti (CDN) globale di Akamai con la gamma completa delle tecnologie video offerta da Bitmovin si è tradotta in una solida partnership che consente di semplificare la delivery dei contenuti, migliorare le performance e offrire nuove opportunità di monetizzazione e di engagement.
Questo blog esamina il modo con cui le funzionalità combinate di Akamai e Bitmovin risolvono le sfide principali che devono affrontare oggi i provider di servizi di streaming, dal controllo dei costi alla riduzione della latenza fino all'engagement degli spettatori e alla flessibilità dei workflow.
Risoluzione dei problemi per i provider di servizi di streaming
Akamai e Bitmovin collaborano per fornire ai provider di servizi di streaming soluzioni che combinano infrastrutture, tecnologie e un solido ecosistema di partner in grado di supportare le experience live e on-demand. La partnership riduce la complessità, migliora le performance e crea nuove opportunità di crescita.
La partnership si focalizza sui seguenti aspetti:
- Controllo dei costi
- Scalabilità
- Efficienza e flessibilità dei workflow
- Monetizzazione
- Qualità, experience e portata della riproduzione
- Innovazione e preparazione per il futuro
Controllo dei costi
La concessione di licenze per i contenuti, l'hosting nel cloud, lo sviluppo del back-end e altri fattori possono far alzare rapidamente i costi per i provider di servizi di streaming. Akamai e Bitmovin aiutano a controllare i costi in vari modi, tra cui:
- Akamai offre prezzi competitivi per il cloud computing che includono CPU, trasferimento, archiviazione e RAM in un modello di prezzi a tariffa flat.
- Akamai offre prezzi in uscita ridotti del 50 - 94% rispetto ai costi di altri provider di servizi cloud
- La codifica basata sui contenuti di Bitmovin, inclusa l'ottimizzazione per titolo e per scena, riduce i costi di storage e CDN del 30 - 55%.
I prezzi competitivi e lo storage intelligente sono una combinazione vincente: I provider di servizi di streaming che utilizzano Bitmovin Live Encoder (come One Football) e VOD Encoder (come Ascend Learning) nell'Akamai Cloud possono ridurre i costi per il trasferimento dei dati (DTO) anche del 94%.
Scalabilità
Le piattaforme di streaming devono essere in grado di gestire il numero di spettatori in continuo cambiamento, le librerie di contenuti in espansione e i nuovi prodotti lanciati sul mercato senza sacrificare le performance né controllare i costi. Akamai e Bitmovin forniscono la base di un'infrastruttura che cresce in base alle esigenze, mantenendo, al contempo, semplice il suo funzionamento.
- Le soluzioni di codifica offerta da Bitmovin vengono eseguite sull'Akamai Cloud per consentire ai provider di consolidare i workflow all'interno di una sola infrastruttura e di scalare le risorse in base alle specifiche esigenze.
- La rete di delivery scalabile offerta da Akamai garantisce che, con l'aumento del numero di spettatori, le performance e l'efficienza in termini di costi rimangano stabili.
- Con Akamai e Bitmovin, i provider di servizi di streaming possono anche accedere a vari partner di settore pre-integrati, come Videon (per un'affidabile codifica dei contributi live), Zixi (per un trasporto dei contenuti sicuro e a bassa latenza), EZDRM (per una gestione completa dei diritti digitali) e Yospace (per un avanzato inserimento degli annunci pubblicitari lato server).
Semplificando l'infrastruttura e delegando a risorse esterne molti aspetti dei workflow di streaming, i servizi di streaming riducono la complessità del back-end, migliorando, al contempo, la scalabilità mediante la creazione di una base per la crescita solida, ma flessibile.
Efficienza e flessibilità dei workflow
Gli spettatori danno per scontato la distribuzione dei contenuti richiest, ma i provider di servizi di streaming devono gestire workflow complessi che includono operazioni di codifica, packaging, delivery e riproduzione. Semplificare questi processi è fondamentale per creare workflow adattabili in grado di accelerare il time-to-market e di ridurre l'intervento manuale richiesto.
I provider hanno bisogno di soluzioni in grado di supportare implementazioni flessibili e di integrarle facilmente negli ambienti esistenti.
- L'architettura modulare e l'approccio incentrato sulle API offerti da Bitmovin integrano le funzioni di codifica, riproduzione e analisi in workflow personalizzati per un'ampia gamma di segmenti verticali.
- La soluzione Cloud Connect di Bitmovin fornisce opzioni di implementazione flessibili per la codifica nell'ambiente gestito di Bitmovin o nell'infrastruttura dedicata presente nell'Akamai Cloud.
- Akamai EdgeWorkers offre la personalizzazione dei contenuti, il controllo degli accessi e l'esecuzione della logica aziendale direttamente sull'edge.
- Inoltre, EdgeWorkers supporta avanzati casi di utilizzo, come test A/B, logica specifica per area geografica e personalizzazione delle sessioni utente.
Cloud Connect di Bitmovin è particolarmente importante per i provider che già dispongono di crediti o hanno effettuati investimenti nell'infrastruttura dell'Akamai Cloud perché li aiuta a massimizzare queste risorse, continuando, nel contempo, ad utilizzare le soluzioni di codifica offerte da Bitmovin. Eseguita sull'Akamai Cloud, la soluzione Cloud Connect di Bitmovin supporta iworkflow end-to-end e fornisce ai team la flessibilità necessaria per implementare e gestire i servizi in modo più efficiente.
Latenza nello streaming
Gli spettatori di contenuti live si aspettano che i flussi siano distribuiti il più possibile in tempo reale, specialmente in occasione degli eventi più importanti, come manifestazioni sportive, concerti o trasmissioni in mondovisione. Akamai e Bitmovin riducono la latenza combinando una delivery a bassa latenza con una riproduzione rapida e affidabile in vari modi, tra cui:
- Akamai avvicina computing e contenuti agli utenti finali per garantire una riproduzione perfetta e coerente tramite un'infrastruttura distribuita globalmente.
- Bitmovin Player utilizza lo streaming a bitrate adattivo, rapidi tempi di avvio e funzioni avanzati come Multiview Playback, che consente agli spettatori di cambiare angolazioni della videocamera o prospettive in tempo reale.
- Akamai e Bitmovin supportano CMCD (Common Media Client Data) integrando i dati di riproduzione nelle decisioni della delivery per ridurre i tempi di buffering e migliorare l'affidabilità.
Sia che si tratti di una partita importante o di un evento live trasmesso dal vostro influencer preferito, gli spettatori potranno usufruire di un servizio di streaming eccellente e immediato.
Monetizzazione
La monetizzazione svolge un ruolo fondamentale nel successo dei servizi di streaming e l'efficacia delle strategie per gli annunci pubblicitari può incrementare notevolmente i profitti. Bitmovin e Akamai forniscono le integrazioni e gli strumenti necessari per supportare più workflow di delivery degli annunci pubblicitari e avanzate funzionalità di misurazione.
- Akamai e Bitmovin supportano la delivery di annunci pubblicitari CSAI, SSAI e SGAI, fornendo ai provider la flessibilità di scegliere l'approccio più adatto ai loro workflow.
- Integrazione con partner come Yospace, Broadpeak, Google Ad Manager e altri per un'eccellente delivery di annunci pubblicitari su vari dispositivi e in diverse aree geografiche.
- AI Scene Analysis di Bitmovin genera metadati a livello delle scene mediante il rilevamento automatico dei momenti più significativi dei contenuti, fornendo i dati necessari per un posizionamento degli annunci pubblicitari più intelligente e una pubblicità contestuale.
- Advertising Analytics di Bitmovin fornisce informazioni sulle performance degli annunci pubblicitari, aiutando i provider a tenere traccia dei risultati e a perfezionare le campagne pubblicitarie.
Queste funzionalità offrono ai provider di servizi di streaming nuovi modi per attirare gli spettatori con annunci pubblicitari pertinenti, per ottimizzare le campagne pubblicitarie e per incrementare i profitti.
Qualità, experience e portata della riproduzione
Garantire experience di visione coerenti e personalizzate è fondamentale per mantenere elevata la soddisfazione degli spettatori. Bitmovin e Akamai combinano avanzate tecnologie di riproduzione con una delivery globale per garantire uno streaming di elevata qualità sia per i contenuti live che on-demand.
- Bitmovin Playersupporta la gamma di dispositivi più ampia del mercato, offrendo funzioni e performance coerenti su ogni piattaforme e mantenendo, al contempo, elevati tempi di avvio con una riproduzione adattiva.
- Il supporto di Bitmovin per i contenuti live-to-VOD e il clipping live aumenta la capacità di riutilizzare i contenuti.
- Bitmovin Analytics fornisce un'osservabilità in tempo reale sulle performance della riproduzione, aiutando i provider ad identificare i problemi più rapidamente e ad ottimizzare le experience di visione, oltre a supportare lo standard CMCD per migliorare ulteriormente la qualità della riproduzione.
- L'infrastruttura cloud di Akamai offre ai provider di servizi di streaming la capacità di gestire gli spettatori in tutto il mondo grazie ad un affidabile livello di portata e scalabilità.
Gli spettatori esigono experience affidabili e personalizzate: insieme, Akamai e Bitmovin offrono tutto ciò in modo semplice.
Innovazione e preparazione per il futuro
Poiché il settore sta rapidamente cambiando in seguito alla crescente diffusione dell'AI, i nuovi modelli di monetizzazione e i dispositivi in continua evoluzione, Akamai e Bitmovin consentono ai workflow di crescere parallelamente con questi cambiamenti. La loro tecnologia è progettata per rimanere al passo con le tendenze del settore, fornendo ai provider la capacità di adottare nuove tecnologie, esplorare innovative strategie di monetizzazione e fornire experience di visione migliorate.
Gli aggiornamenti regolari e la continua manutenzione garantiscono a questi workflow di rimanere attuali, consentendono agli sviluppatori di focalizzarsi sullo scopo di migliorare e lanciare nuove funzioni anziché preoccuparsi di gestire le infrastrutture.
Trasformare lo streaming, insieme
Sia per gli sport in diretta che per l'intrattenimento on-demand, insieme Akamai e Bitmovin forniscono ai provider di servizi di streaming gli strumenti necessari per sperimentare, adattare e scalare in tutta sicurezza. Combinando i vantaggi offerti in termini di elaborazione, codifica, riproduzione, analisi, delivery globale e integrazioni con i principali partner del settore, Akamai e Bitmovin consentono ai servizi di streaming di soddisfare le esigenze degli spettatori e di fornire eccezionali experience di visione a livello globale.