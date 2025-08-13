Akamai e Bitmovin: Revolucionando a mídia de Streaming de vídeo sob demanda
O streaming, tanto ao vivo quanto sob demanda, tornou-se a principal forma como as pessoas consomem conteúdo, e as expectativas em relação à qualidade do vídeo nunca foram tão altas. Atender a essas demandas exige uma infraestrutura confiável que possa entregar serviços em grande escala.
Para atender a essas necessidades, a Akamai e a Bitmovin fizeram uma parceria para oferecer aos provedores de streaming uma maneira mais eficiente de fornecer vídeo ao vivo e sob demanda. A combinação da nuvem da Akamai e da CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai com o pacote completo de tecnologia de vídeo da Bitmovin resulta em uma parceria poderosa que simplifica a entrega, melhora o desempenho e libera novas oportunidades de monetização e envolvimento.
Esta publicação do blog explora como os recursos combinados da Akamai e da Bitmovin resolvem os principais desafios que os provedores de streaming enfrentam hoje, desde o controle de custos e a redução da latência até o engajamento do espectador e a flexibilidade do fluxo de trabalho.
Solução de problemas para provedores de streaming
A Akamai e a Bitmovin trabalham juntas para fornecer aos provedores de streaming soluções que combinam infraestrutura, tecnologia e um sólido ecossistema de parceiros para dar suporte a experiências ao vivo e sob demanda. A parceria reduz a complexidade, melhora o desempenho e cria novas oportunidades de crescimento.
A parceria aborda:
- Controle de custos
- Escalabilidade
- Eficiência e flexibilidade do fluxo de trabalho
- Monetização
- Qualidade de reprodução, experiência e alcance
- Inovação e preparação para o futuro
Controle de custos
O licenciamento de conteúdo, a hospedagem em nuvem, o desenvolvimento de back-end e outros fatores podem aumentar rapidamente os custos para provedores de streaming. Exemplos de como a Akamai e a Bitmovin ajudam no controle de custos, incluem:
- A Akamai oferece preços de computação em nuvem competitivos que abrangem CPU, transferência, armazenamento e RAM em um único preço fixo.
- A Akamai oferece preços de saída reduzidos que são 50% a 94% mais baixos do que os preços de outros provedores de nuvem
- A codificação sensível ao conteúdo da Bitmovin, incluindo otimização por título e por cena, reduz os custos de armazenamento e CDN em 30% a 55%.
O preço competitivo e o armazenamento inteligente são uma combinação vencedora: Os provedores de streaming que executam o Bitmovin Live Encoder (como One Football) e o VOD Encoder (como Ascend Learning) na Akamai Cloud podem reduzir os custos de transferência de dados (DTO) em até 94%.
Escalabilidade
As plataformas de streaming devem ser capazes de lidar com públicos flutuantes, expandir bibliotecas de conteúdo e novos lançamentos de mercado sem sacrificar o desempenho ou o controle de custos. A Akamai e a Bitmovin fornecem uma base de infraestrutura que cresce com a demanda e, ao mesmo tempo, mantêm as operações simples.
- A pilha de codificação da Bitmovin é executada na Akamai Cloud, permitindo que os provedores consolidem fluxos de trabalho em uma única infraestrutura e dimensionem recursos de acordo com as mudanças na demanda.
- A rede de entrega dimensionável da Akamai garante que, à medida que o público cresce, o desempenho e a economia permanecem estáveis.
- Com a Akamai e a Bitmovin, os provedores de streaming também têm acesso a dezenas de parceiros do setor pré-integrados, como a Videon (para codificação confiável por contribuição ao vivo), a Zixi (para transporte de conteúdo seguro e de baixa latência), a EZDRM (para o gerenciamento abrangente de direitos digitais) e a Yospace (para a inserção avançada de anúncios no lado do servidor).
Ao simplificar a infraestrutura e terceirizar muitos aspectos do fluxo de trabalho de streaming, os serviços de streaming reduzem a complexidade de back-end e, ao mesmo tempo, melhoram a escalabilidade, criando uma base forte e flexível para o crescimento.
Eficiência e flexibilidade do fluxo de trabalho
O público recebe conteúdo como algo natural, mas os provedores de streaming gerenciam fluxos de trabalho complexos que incluem codificação, empacotamento, entrega e reprodução. A simplificação desses processos é fundamental para a criação de fluxos de trabalho adaptáveis que aceleram o tempo de lançamento no mercado e reduzem o esforço manual.
Os provedores precisam de soluções que suportem implantações flexíveis e se integrem facilmente aos ambientes existentes.
- A arquitetura modular e a abordagem voltada para APIs da Bitmovin ajudam os desenvolvedores a integrar codificação, reprodução e análise em fluxos de trabalho personalizados em uma variedade de verticais.
- O Cloud Connect da Bitmovin oferece opções flexíveis de implantação para a codificação, seja no ambiente gerenciado da Bitmovin ou em infraestrutura dedicada na Akamai Cloud.
- O Akamai EdgeWorkers permite a personalização de conteúdo, o controle de acesso e a execução de lógica empresarial diretamente na edge.
- O EdgeWorkers também oferece suporte a casos de uso avançados, como testes A/B, lógica específica e personalização da sessão do usuário.
O Cloud Connect da Bitmovin é particularmente valioso para provedores que já têm créditos em nuvem ou investimentos em infraestrutura da Akamai, ajudando-os a maximizar esses recursos e, ao mesmo tempo, continuar a usar as soluções de codificação da Bitmovin. Executado na Akamai Cloud, o Cloud Connect da Bitmovin oferece suporte a fluxos de trabalho completos e oferece às equipes a flexibilidade para implantar e gerenciar serviços com mais eficiência.
Latência de streaming
Os espectadores ao vivo esperam que as transmissões estejam o mais próximas possível do tempo real, especialmente durante eventos importantes, como esportes, concertos ou transmissões globais. A Akamai e a Bitmovin reduzem a latência combinando a entrega de baixa latência com reprodução rápida e confiável. Algumas das maneiras pelas quais isso é feito incluem:
- A Akamai coloca a computação e o conteúdo mais próximos dos usuários finais para uma reprodução suave e consistente por meio de uma infraestrutura distribuída globalmente.
- O Bitmovin Player usa streaming com taxa de bits adaptativa, tempos de inicialização rápidos e recursos avançados como a reprodução multivisualização, que permite que os usuários alternem entre ângulos de câmera ou perspectivas em tempo real.
- A Akamai e a Bitmovin dão suporte a Common Media Client Data (CMCD) incorporando dados de reprodução em decisões de entrega para reduzir o armazenamento em buffer e melhorar a confiabilidade.
Seja um grande jogo ou uma transmissão ao vivo de seu influenciador favorito, o público pode experimentar uma transmissão contínua e instantânea.
Monetização
A monetização desempenha um papel fundamental no sucesso dos serviços de streaming, e estratégias de anúncios eficazes podem aumentar significativamente a receita. A Bitmovin e a Akamai fornecem as ferramentas e integrações necessárias para dar suporte a vários fluxos de trabalho de entrega de anúncios e recursos avançados de medição.
- A Akamai e a Bitmovin dão suporte à entrega de anúncios CSAI, SSAI e SGAI, dando aos provedores a flexibilidade de escolher a melhor abordagem para seus fluxos de trabalho.
- Ambos se integram com parceiros como Yospace, Broadpeak, Google Ad Manager e outros para possibilitar a entrega de anúncios de forma contínua em dispositivos e regiões.
- A solução AI Scene Analysis da Bitmovin gera metadados em nível de cena através da detecção automática de momentos importantes do conteúdo, fornecendo dados que podem ser usados para processo mais inteligentes de colocação de anúncios e publicidade contextual.
- O Advertising Analytics da Bitmovin fornece insights sobre o desempenho dos anúncios, ajudando os provedores a acompanhar os resultados e a refinar as campanhas.
Esses recursos desbloqueiam novas maneiras de os provedores de streaming envolverem os espectadores com anúncios relevantes, otimizarem campanhas e gerarem receita adicional.
Qualidade de reprodução, experiência e alcance
Proporcionar uma experiência de visualização consistente e personalizada é essencial para manter o público satisfeito. Bitmovin e Akamai combinam tecnologia de reprodução avançada com entrega global para garantir streaming de alta qualidade para conteúdo ao vivo e sob demanda.
- O Bitmovin’s Player suporta a mais ampla gama de dispositivos do mercado, oferecendo recursos e desempenho consistentes em todas as plataformas, mantendo tempos de inicialização rápidos e reprodução adaptável.
- Os recursos de conversão de vídeos ao vivo em vídeos sob demanda (VOD) e de recortes ao vivo oferecidos pela Bitmovin aumentam a reutilização dos conteúdos.
- O Bitmovin’s Analytics oferece capacidade de observação em tempo real no desempenho da reprodução, ajudando os provedores a identificar problemas mais rapidamente e otimizar a experiência de visualização, além de oferecer suporte ao CMCD para melhorar ainda mais a qualidade da reprodução.
- A infraestrutura de nuvem da Akamai permite que os provedores de streaming atendam a públicos em todo o mundo com alcance e escala confiáveis.
Os espectadores querem uma experiência confiável e personalizada, e a Akamai e a Bitmovin facilitam exatamente isso.
Inovação e preparação para o futuro
À medida que o setor muda rapidamente devido ao papel cada vez maior da IA, aos novos modelos de monetização e aos dispositivos em evolução, a Akamai e a Bitmovin permitem que os fluxos de trabalho criados cresçam com essas mudanças. Sua tecnologia foi projetada para ficar à frente das tendências do setor, dando aos provedores a capacidade de adotar novas tecnologias, explorar estratégias de monetização inovadoras e oferecer experiências de visualização aprimoradas.
Atualizações regulares e manutenção contínua garantem que esses fluxos de trabalho permaneçam atualizados, o que permite que os desenvolvedores se concentrem em melhorar e lançar novos recursos em vez de gerenciar a infraestrutura.
Transformando o streaming juntos
Seja no streaming de esportes ao vivo ou no fornecimento de entretenimento sob demanda, a Akamai e a Bitmovin juntas oferecem aos provedores de streaming as ferramentas necessárias para experimentar, adaptar e escalar com confiança. Combinando os pontos fortes em computação, codificação, reprodução, análise, entrega global, Com integrações com parceiros líderes do setor, como a Akamai e a Bitmovin, os serviços de streaming podem atender às demandas atuais e oferecer experiências de visualização excepcionais em todo o mundo.