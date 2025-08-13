Akamai e Bitmovin: Revolucionando a mídia de Streaming de vídeo sob demanda

O streaming, tanto ao vivo quanto sob demanda, tornou-se a principal forma como as pessoas consomem conteúdo, e as expectativas em relação à qualidade do vídeo nunca foram tão altas. Atender a essas demandas exige uma infraestrutura confiável que possa entregar serviços em grande escala.

Para atender a essas necessidades, a Akamai e a Bitmovin fizeram uma parceria para oferecer aos provedores de streaming uma maneira mais eficiente de fornecer vídeo ao vivo e sob demanda. A combinação da nuvem da Akamai e da CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai com o pacote completo de tecnologia de vídeo da Bitmovin resulta em uma parceria poderosa que simplifica a entrega, melhora o desempenho e libera novas oportunidades de monetização e envolvimento.

Esta publicação do blog explora como os recursos combinados da Akamai e da Bitmovin resolvem os principais desafios que os provedores de streaming enfrentam hoje, desde o controle de custos e a redução da latência até o engajamento do espectador e a flexibilidade do fluxo de trabalho.