Akamai et Bitmovin : révolutionner le streaming vidéo en direct et à la demande

Le streaming, en direct comme à la demande, est devenu l'un des principaux moyens de consommer du contenu, et les attentes en matière de qualité vidéo n'ont jamais été aussi élevées. Pour répondre à ces exigences, une infrastructure fiable capable de fournir des services à grande échelle est nécessaire.

C'est pourquoi Akamai et Bitmovin se sont associés pour offrir aux fournisseurs de streaming un moyen plus efficace de diffuser du contenu vidéo en direct et à la demande. L'association d'Akamai Cloud et du réseau de diffusion de contenu mondial d'Akamai avec la suite complète de technologies vidéo de Bitmovin constitue un partenariat puissant qui simplifie la diffusion, améliore les performances et ouvre de nouvelles opportunités de monétisation et d'engagement.

Cet article de blog explique comment les fonctionnalités combinées d'Akamai et de Bitmovin permettent de relever les principaux défis actuels auxquels sont confrontés les fournisseurs de streaming, du contrôle des coûts à la réduction de la latence, en passant par l'engagement des internautes et la flexibilité des flux de travail.