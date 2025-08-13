Akamai et Bitmovin : révolutionner le streaming vidéo en direct et à la demande
Le streaming, en direct comme à la demande, est devenu l'un des principaux moyens de consommer du contenu, et les attentes en matière de qualité vidéo n'ont jamais été aussi élevées. Pour répondre à ces exigences, une infrastructure fiable capable de fournir des services à grande échelle est nécessaire.
C'est pourquoi Akamai et Bitmovin se sont associés pour offrir aux fournisseurs de streaming un moyen plus efficace de diffuser du contenu vidéo en direct et à la demande. L'association d'Akamai Cloud et du réseau de diffusion de contenu mondial d'Akamai avec la suite complète de technologies vidéo de Bitmovin constitue un partenariat puissant qui simplifie la diffusion, améliore les performances et ouvre de nouvelles opportunités de monétisation et d'engagement.
Cet article de blog explique comment les fonctionnalités combinées d'Akamai et de Bitmovin permettent de relever les principaux défis actuels auxquels sont confrontés les fournisseurs de streaming, du contrôle des coûts à la réduction de la latence, en passant par l'engagement des internautes et la flexibilité des flux de travail.
Résolution des points sensibles pour les fournisseurs de streaming
Akamai et Bitmovin s'associent pour offrir aux fournisseurs de streaming des solutions qui combinent infrastructure, technologie et un solide écosystème de partenaires afin de soutenir les expériences en direct et à la demande. Ce partenariat réduit la complexité, améliore les performances et crée de nouvelles opportunités de croissance.
Le partenariat aborde les points suivants :
- Maîtrise des coûts
- Capacité de montée en charge
- Efficacité et flexibilité des flux de travail
- Monétisation
- Qualité de lecture, expérience et portée
- Innovation et préparation pour l'avenir
Maîtrise des coûts
Les licences de contenu, l'hébergement dans le cloud, le développement back-end et d'autres facteurs peuvent rapidement faire grimper les coûts pour les fournisseurs de streaming. Voici quelques exemples de solutions d'Akamai et de Bitmovin pour la maîtrise des coûts :
- Akamai propose une tarification compétitive pour le Cloud Computing, qui regroupe le processeur, le transfert, le stockage et la RAM en un seul prix fixe.
- Akamai offre des tarifs de sortie de données réduits, de 50 % à 94 % inférieurs à ceux des autres fournisseurs cloud.
- L'encodage intelligent de Bitmovin, sensible au contenu et optimisé par titre ou par scène, réduit les coûts de stockage et de CDN de 30 à 55 %.
La tarification compétitive et le stockage intelligent sont une combinaison gagnante : les fournisseurs de streaming qui exécutent Bitmovin Live Encoder (comme One Football) et VOD Encoder (comme Ascend Learning) dans Akamai Cloud peuvent réduire les coûts de sortie de données jusqu'à 94 %.
Capacité de montée en charge
Les plateformes de streaming doivent pouvoir gérer des audiences fluctuantes, l'expansion des bibliothèques de contenu et les lancements sur de nouveaux marchés, sans sacrifier les performances ou la maîtrise des coûts. Akamai et Bitmovin proposent une stratégie d'infrastructure qui évolue avec la demande, tout en garantissant une simplicité des opérations.
- La pile d'encodage de Bitmovin s'exécute sur Akamai Cloud, ce qui permet aux fournisseurs de consolider les flux de travail au sein d'une seule infrastructure et d'adapter les ressources à l'évolution de la demande.
- Le réseau de diffusion évolutif d'Akamai garantit la stabilité des performances et de la rentabilité à mesure que l'audience grandit.
- Avec Akamai et Bitmovin, les fournisseurs de streaming ont également accès à des dizaines de partenaires du secteur préintégrés tels que Videon (pour un encodage fiable des contributions en direct), Zixi (pour un transport de contenu sécurisé et à faible latence), EZDRM (pour une gestion complète des droits digitaux) et Yospace (pour une insertion publicitaire avancée côté serveur).
En simplifiant l'infrastructure et en externalisant de nombreux aspects du flux de travail du streaming, les services de streaming réduisent la complexité du back-end tout en améliorant l'évolutivité, créant ainsi une base solide et flexible pour la croissance.
Efficacité et flexibilité des flux de travail
Si les audiences consomment des contenus sans se soucier de leur complexité, les fournisseurs de streaming, eux, doivent gérer des flux de travail complexes incluant l'encodage, le packaging, la diffusion et la lecture. La simplification de ces processus est essentielle pour construire des flux de travail adaptables qui accélèrent la mise sur le marché et réduisent les efforts manuels.
Les fournisseurs ont besoin de solutions qui prennent en charge des déploiements flexibles et s'intègrent facilement à des environnements existants.
- L'architecture modulaire de Bitmovin et son approche axée sur les API permettent aux développeurs d'intégrer l'encodage, la lecture et l'analyse dans des flux de travail sur mesure adaptés à divers segments de marché.
- Cloud Connect de Bitmovin offre des options de déploiement flexibles pour l'encodage, que ce soit dans un environnement géré par Bitmovin ou au sein d'une infrastructure dédiée sur Akamai Cloud.
- Akamai EdgeWorkers permet la personnalisation du contenu, le contrôle d'accès et l'exécution de la logique métier directement en bordure de l'Internet.
- EdgeWorkers prend également en charge des cas d'utilisation avancés tels que les tests A/B, la logique géospécifique et la personnalisation des sessions utilisateur.
La solution Cloud Connect de Bitmovin est particulièrement avantageuse pour les fournisseurs disposant déjà de crédits ou d'investissements dans l'infrastructure Akamai Cloud, leur permettant d'optimiser ces ressources tout en continuant à bénéficier des capacités d'encodage de Bitmovin. Exécuté sur Akamai Cloud, Cloud Connect de Bitmovin prend en charge les flux de travail de bout en bout et offre aux équipes la flexibilité nécessaire pour déployer et gérer les services plus efficacement.
Latence du streaming
Les internautes s'attendent à ce que les diffusions live soient aussi proches que possible du temps réel, en particulier lors d'événements majeurs comme les compétitions sportives, les concerts ou les diffusions mondiales. Akamai et Bitmovin réduisent la latence en combinant une diffusion à faible latence avec une lecture rapide et fiable. Voici comment cela est rendu possible :
- Akamai rapproche les capacités de calcul et le contenu des utilisateurs finaux pour assurer une lecture fluide et constante grâce à une infrastructure mondiale distribuée.
- Le lecteur de Bitmovin, Bitmovin Player, utilise le streaming à débit binaire adaptatif, un démarrage rapide et des fonctionnalités avancées comme la lecture multivue, qui permet aux utilisateurs de changer d'angle ou de perspective en temps réel.
- Akamai et Bitmovin prennent en charge le Common Media Client Data (CMCD), en intégrant les données de lecture dans les décisions de diffusion pour réduire les mises en mémoire tampon et améliorer la fiabilité.
Qu'il s'agisse d'un match décisif ou du live de leur influenceur préféré, les audiences peuvent profiter d'un streaming fluide et instantané.
Monétisation
La monétisation joue un rôle clé dans la réussite des services de streaming et des stratégies publicitaires efficaces peuvent considérablement augmenter les revenus. Bitmovin et Akamai fournissent les outils et les intégrations nécessaires pour prendre en charge plusieurs flux de diffusion publicitaire et fonctionnalités de mesure avancées.
- Akamai et Bitmovin prennent en charge la diffusion publicitaire aux formats CSAI, SSAI et SGAI, ce qui permet aux fournisseurs de choisir la meilleure approche pour leurs flux de travail.
- Les deux solutions s'intègrent à des partenaires tels que Yospace, Broadpeak, Google Ad Manager, et bien d'autres, pour assurer une diffusion publicitaire fluide sur tous les terminaux et dans toutes les régions.
- L'analyse des scènes par IA de Bitmovin, AI Scene Analysis, génère des métadonnées au niveau des scènes en détectant automatiquement les moments clés du contenu, permettant un placement publicitaire plus intelligent et contextuel.
- L'analyse publicitaire de Bitmovin, Advertising Analytics, fournit des informations sur les performances des publicités, aidant ainsi les fournisseurs à suivre les résultats et à affiner leurs campagnes.
Ces fonctionnalités permettent aux fournisseurs de streaming de proposer autrement aux internautes des publicités pertinentes, d'optimiser les campagnes et de générer des revenus supplémentaires.
Qualité de lecture, expérience et portée
Il est essentiel de proposer une expérience de visionnage constante et personnalisée pour fidéliser les audiences. Bitmovin et Akamai associent une technologie de lecture avancée à la diffusion mondiale pour garantir un streaming de haute qualité, en direct comme à la demande.
- Le lecteur de Bitmovin, Player, prend en charge la plus large gamme de terminaux du marché, offrant des fonctionnalités et des performances constantes sur toutes les plateformes, tout en assurant un démarrage rapide et une lecture adaptative.
- La prise en charge du passage du live à la vidéo à la demande (VOD) et de la création de clips live par Bitmovin augmente la réutilisation du contenu.
- L'outil Analytics de Bitmovin offre une visibilité en temps réel sur les performances de lecture, permettant aux fournisseurs d'identifier plus rapidement les problèmes et d'optimiser l'expérience de visionnage. Il prend également en charge le CMCD pour améliorer davantage la qualité de lecture.
- L'infrastructure cloud d'Akamai permet aux fournisseurs de streaming de répondre aux besoins des audiences internationales avec une portée et une évolutivité fiables.
Les internautes veulent une expérience fiable et personnalisée, et Akamai et Bitmovin leur permettent de l'obtenir facilement.
Innovation et préparation pour l'avenir
Alors que le secteur évolue rapidement en raison de l'essor croissant de l'IA, des nouveaux modèles de monétisation et des terminaux toujours plus variés, Akamai et Bitmovin proposent des flux de travail conçus pour évoluer avec ces changements. Leur technologie est pensée pour anticiper les tendances du secteur, permettant aux fournisseurs d'adopter de nouvelles solutions, d'explorer des stratégies de monétisation innovantes et d'améliorer l'expérience de visionnage.
Des mises à jour régulières et une maintenance continue garantissent que ces flux de travail restent à jour, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur l'amélioration et le lancement de nouvelles fonctionnalités plutôt que sur la gestion de l'infrastructure.
Transformer le streaming, ensemble
Qu'il s'agisse de diffuser des événements sportifs en direct ou de proposer du divertissement à la demande, Akamai et Bitmovin offrent aux fournisseurs de streaming les outils dont ils ont besoin pour expérimenter, s'adapter et évoluer en toute confiance. En combinant leurs points forts en matière de calcul, d'encodage, de lecture, d'analyse, de diffusion mondiale et d'intégrations avec des partenaires de référence du secteur, Akamai et Bitmovin permettent aux services de streaming de répondre aux exigences actuelles et d'offrir des expériences de visionnage exceptionnelles à l'échelle mondiale.