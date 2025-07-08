Come proteggere il codice lato client e certificare l'autenticità della raccolta dei dati

Garantire l'autenticità e l'integrità dei dati è fondamentale per valutare in modo accurato l'interazione degli utenti con il sito e per segnalare eventuali minacce. Come è possibile affermare l'autenticità e l'integrità dei dati sapendo che tutto ciò che viene eseguito sul lato client può essere manomesso e manipolato?

Durante l'esecuzione del codice JavaScript lato client, sono due i motivi per cui è fondamentale garantire un'adeguata protezione del codice.

1. Il codice JavaScript fa parte della proprietà intellettuale di un'organizzazione e deve essere protetto il più possibile dai criminali e dai concorrenti.

2. L'integrità dei dati è fondamentale per comprendere correttamente l'ambiente e i suoi fattori di rischio. Il codice JavaScript protetto garantisce che i dati siano affidabili perché sono stati raccolti in modo efficace eseguendo lo script e non sono stati manipolati né trasformati.