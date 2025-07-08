Protégez le code côté client et certifiez l'authenticité de la collecte de données

L'obscurcissement est l'une des méthodes les plus couramment utilisées pour protéger le code JavaScript. Il rend le code plus difficile à suivre et à comprendre.

Les bonnes pratiques de développement recommandent de nommer les fonctions et les variables de manière aussi descriptive que possible, et de structurer le code de façon logique afin de faciliter le débogage et la maintenance. Bien que cette pratique permette de gagner du temps et des efforts, un code propre est une cible facile pour l'ingénierie inverse.

Lorsque l'obscurcissement est appliqué, ces bonnes pratiques de développement sont rompues, et les noms descriptifs des fonctions et des variables sont remplacés par des noms aléatoires. Ils peuvent être réordonnés et codés, et une partie de la logique peut être divisée. Un navigateur Web peut toujours exécuter le code sans problème, et le résultat sera le même. Cependant, toute personne tentant de rétroconcevoir le code aura plus de difficultés.

Les développeurs utilisent toujours un code bien structuré pour la maintenance et les améliorations. Une fois qu'une nouvelle version est prête, le code passe par un moteur d'obscurcissement avant d'être publié. Plusieurs produits gratuits/open source et commerciaux, tels que Code Beautify, JScrambler et Digital.ai, sont disponibles pour brouiller rapidement et facilement le code JavaScript.

La figure 1 est un exemple de fonction JavaScript simple couramment utilisée lors de la prise d'empreintes digitales, conçue pour extraire diverses caractéristiques du terminal, présentée avant obscurcissement.