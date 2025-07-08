保护客户端代码安全，确保数据采集真实可靠

众所周知，有效保护 Web 应用程序和网站需要使用 JavaScript 从浏览器中收集客户端数据。这通常包括设备和浏览器特征、用户偏好（指纹识别）以及反映用户与设备交互的数据，例如鼠标移动、触摸和按键（遥测）。

Web 安全从业者和供应商通过各种检测方法（从简单规则到先进的 AI 模型）来处理数据，以验证合法请求来自于人类控制的合法设备的可能性。

将不同的数据点相结合也有助于区分用户并评估他们随时间推移的活动情况。这是爬虫程序管理和欺诈检测产品用于帮助检测撞库攻击、帐户接管、开户滥用以及内容抓取等攻击的核心原则。