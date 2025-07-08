Proteja el código del lado de cliente y certifique la autenticidad de la recopilación de datos

La ocultación es uno de los métodos más comunes utilizados para proteger el código JavaScript. La ocultación dificulta el seguimiento y la comprensión del código.

Las prácticas de desarrollo sólidas recomiendan que la nomenclatura de funciones y variables sea lo más descriptiva posible y que el código esté estructurado de forma lógica para facilitar la depuración y el mantenimiento. Aunque se trata de una práctica valiosa que ahorra tiempo y esfuerzo, el código limpio es un objetivo fácil para la ingeniería inversa.

Cuando se aplica la ocultación, estas buenas prácticas de desarrollo se rompen, y las variables y funciones con nombres descriptivos se sustituyen por otros aleatorios. Pueden reordenarse y codificarse, y es posible que se divida parte de la lógica. Un navegador web puede ejecutar el código sin problemas y el resultado será el mismo. Sin embargo, cualquiera que intente aplicar ingeniería inversa al código lo tendrá más difícil.

Los desarrolladores siguen utilizando código bien estructurado para fines de mantenimiento y mejora. Cuando la nueva versión está lista, el código se ejecuta a través de un motor de ocultación antes de su lanzamiento. Hay varios productos comerciales y de código libre o abierto, como Code Beautify, JScrambler y Digital.ai, disponibles para ocultar de forma rápida y sencilla el código JavaScript.

La Figura 1 es un ejemplo de una función sencilla de JavaScript que se utiliza habitualmente para tomar huellas digitales y se ha diseñado para extraer varias características del dispositivo, que se muestra antes de la ocultación.