Die Verschleierung ist eine der am häufigsten verwendeten Methoden zum Schutz von JavaScript-Code. Durch die Verschleierung wird es schwieriger, dem Code zu folgen und ihn zu verstehen.

Aus soliden Entwicklungspraktiken lassen sich die Empfehlungen ableiten, dass die Benennungsfunktionen und -variablen so aussagekräftig wie möglich sind und dass der Code logisch strukturiert ist, um das Debuggen und die Wartung zu erleichtern. Obwohl dies eine wertvolle Praktik ist, um Zeit und Aufwand zu reduzieren, ist sauberer Code ein einfaches Ziel für Reverse Engineering.

Wenn die Verschleierung angewendet wird, werden diese guten Entwicklungspraktiken unterbrochen, und Variablen und Funktionen mit beschreibenden Namen werden durch zufällige ersetzt. Sie können neu angeordnet und kodiert werden. Einiges der Logik kann aufgeteilt oder neu strukturiert werden. Ein Webbrowser kann den Code weiterhin ohne Probleme ausführen, und das Ergebnis ist das gleiche. Wer versucht, den Code zurückzuentwickeln, wird jedoch eine größere Herausforderung haben.

Entwickler verwenden weiterhin gut strukturierten Code für Wartungs- und Erweiterungszwecke. Sobald eine neue Version bereit ist, wird der Code vor der Freigabe durch eine Verschleierungs-Engine ausgeführt. Verschiedene kostenlose/Open-Source- oder kommerzielle Produkte wie Code Beautify, JScrambler und Digital.ai stehen zur schnellen und einfachen Verschleierung von JavaScript-Code zur Verfügung.

Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine einfache JavaScript-Funktion, die häufig beim Fingerabdruck verwendet wird und zur Extraktion verschiedener Gerätemerkmale dient, vor der Verschleierung.