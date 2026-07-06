크리덴셜 스터핑이란?

크리덴셜 스터핑은 사이버 범죄자에게 유리한 활동이며, 기업에게 잠재적으로 비용이 많이 드는 이벤트입니다. Ponemon Institute에 따르면 크리덴셜 스터핑 공격으로 인해 사기 관련 손실, 애플리케이션 다운타임, 고객 이탈이 발생하면 연간 600만 달러에서 5400만 달러 범주의 비용이 소요될 수 있습니다.

크리덴셜 스터핑은 해커가 봇을 사용해 도난당한 로그인 인증정보로 웹사이트에 지속적으로 접속하려고 시도하는 자동화된 사이버 공격입니다. 이러한 인증정보는 피싱 캠페인이나 대규모 데이터 유출을 통해 얻어지며 지하 포럼에서 유포되거나 판매됩니다. 이러한 공격은 개인이 여러 계정에서 비밀번호를 재사용하는 경향이 있기 때문에 성공하는 경우가 많습니다. 공격자는 작동하는 인증정보 세트를 발견하면 이를 사용해 회사의 네트워크에 불법 접속하거나, 검증된 인증정보를 데이터 유출, 계정 탈취(ATO), 기타 부정 행위를 저지르는 데 사용할 수 있는 다른 범죄자에게 판매할 수 있습니다.

그러나 크리덴셜 스터핑 공격은 패턴을 쉽게 식별하고 차단할 수 없기 때문에 방어하기가 어렵습니다. 이러한 종류의 공격은 일반적으로 자동화되어 있기 때문에 실시간 봇 관리 기술이 가장 효과적인 방어 수단인 경우가 많습니다.