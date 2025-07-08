クライアントサイドのコードを保護してデータ収集の真正性を確保

難読化は、JavaScript コードの保護に使用される最も一般的な手法の 1 つです。難読化によってコードの追跡や解読が難しくなります。

健全な開発手法としては、機能や変数にできるだけ説明的な名前を付け、コードを論理的に構成してデバッグやメンテナンスを容易にすることが推奨されています。このようにすれば時間と労力を節約できますが、クリーンコードはリバースエンジニアリングの標的になりやすいという側面もあります。

難読化を適用すると、このような健全な開発手法が壊され、機能や変数の説明的な名前がランダムな名前に置き換えられます。また、名前の順序変更やエンコード、または一部のロジックの分割が施されることもあります。難読化しても、Web ブラウザーは問題なくコードを実行し、同じ結果が得られます。しかし、コードのリバースエンジニアリングを試みる者にとって、その作業はより困難なものとなります。

難読化する場合も、開発者は、メンテナンスや拡張のため、十分に構造化されたコードを使用します。新バージョンの完了後、リリース前に、コードに難読化エンジンを適用します。Code Beautify、JScrambler、Digital.ai などのフリー／オープンソース製品や市販製品を使えば、JavaScript コードをすばやく簡単に難読化できます。

図 1 は、フィンガープリントによく使用される単純な JavaScript 関数の例です。さまざまなデバイス特性を抽出するように設計されています。この例は難読化前の状態を示しています。