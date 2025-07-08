Proteger o código do lado do cliente e certificar a autenticidade da coleta de dados

A ofuscação é um dos métodos mais comuns usados para proteger o código JavaScript. A ofuscação torna mais difícil seguir e entender o código.

Práticas de desenvolvimento sólidas recomendam que as funções e variáveis de nomeação sejam as mais descritivas possíveis e que o código seja estruturado logicamente para facilitar a depuração e a manutenção. Embora essa seja uma prática valiosa que economiza tempo e esforço, o código limpo é um alvo fácil para a engenharia reversa.

Quando a ofuscação é aplicada, essas práticas de desenvolvimento sonoro são quebradas, e variáveis e funções com nomes descritivos são substituídas por outros aleatórios. Elas podem ser reordenadas e codificadas, e alguma lógica pode ser dividida. Um navegador da Web ainda pode executar o código sem problemas, e o resultado será o mesmo. No entanto, qualquer pessoa que tentar fazer engenharia reversa do código terá um desafio maior.

Os desenvolvedores ainda usam código bem estruturado para manutenção e aprimoramentos. Quando uma nova versão estiver pronta, o código será executado por um mecanismo de ofuscação antes de ser liberado. Vários produtos comerciais e de código-fonte aberto, como Code Beautify, JScrambler e Digital.ai, estão disponíveis para ofuscar de forma rápida e fácil o código JavaScript.

A Figura 1 é um exemplo de uma função JavaScript simples comumente usada na impressão digital, projetada para extrair várias caraterísticas do dispositivo, mostradas antes da ofuscação.