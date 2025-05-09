보안 컴플라이언스 요구사항을 충족하기 위해 리스크에 대한 보다 심층적인 가시성을 확보하세요

사이버 보안 리더들은 팀이 네트워크 트래픽을 효과적으로 모니터링하는 기능이 부족해 자산 간 통신과 같은 리스크 요소를 식별하지 못한다고 언급합니다. 이는 PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard) v4.0 및 GDPR(General Data Protection Regulation)과 같은 규제에 필수적입니다.

이 두 규정은 IT 환경 내에서 범위 내 데이터를 다른 시스템과 분리하고 해당 노력을 보고하도록 요구합니다. 네트워크 가시성은 ISO(International Organization for Standardization) IEC 27001 같은 ISMS(Information Security Management System) 표준에서도 핵심 요소로, 공격자가 네트워크에 침입할 경우 측면 이동을 방지하기 위해 데이터와 데이터 처리 시설을 분리하도록 요구합니다.

기업은 일반적으로 가시성을 위한 기본 레이어를 갖추고 있습니다. 예를 들어 기존 네트워크 방화벽은 얼마의 인사이트를 제공할 수 있습니다. 그러나 이러한 레이어는 클라우드 환경과 마이크로서비스로 구성된 복잡한 IT 인프라로 전환하는 기업의 변화 속도를 따라가지 못해 왔습니다. 결과적으로 보안팀은 다음과 같은 능력을 갖추지 못하고 있습니다.

기업이 운영하거나 판매하거나 써드파티를 활용하는 다양한 지역에서 다양한 규정 요구사항의 컴플라이언스를 보장하기

네트워크 전반에서 애플리케이션과 최종 사용자가 데이터베이스와 어떻게 통신하고 상호작용하는지 명확히 이해하기

이러한 가시성 격차로 인해 기업은 사이버 위협을 탐지하는 방법, 그리고 데이터 도난, 운영 중단, 멀웨어로 이어질 수 있는 공격으로부터 보호하는 방법을 규제 기관에 입증하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 가시성 부족은 PCI DSS v4.0의 요구사항 1과 같은 기술적 요구사항을 충족하는 것도 어렵게 합니다. 그에 따르면 방화벽이 신뢰할 수 있는 네트워크와 신뢰할 수 없는 네트워크 간의 연결을 제한하도록 설정되어야 합니다.

네트워크 트래픽의 가시성 격차를 해결하는 한 가지 방법은 소프트웨어 정의 마이크로세그멘테이션 레이어를 추가해 네트워크 내 자산 간의 통신을 시각화하고, 모니터링하고, 식별하는 것입니다. 이 접근 방식에는 다음과 같은 장점이 있습니다.

네트워크 상호작용에 대한 정밀한 제어 기능을 제공하며 기업이 특정 데이터 센터 내 디바이스 간(예: 동서 방향 트래픽) 복잡한 네트워크(온프레미스 및 클라우드 간)에서 불법적인 네트워크 트래픽을 이해하고, 격리하고, 방지하는 데 도움을 줍니다.

네트워크를 세그먼트로 나누어 각 세그멘테이션의 리스크 속성에 따라 보안 제어를 정의함으로써 랜섬웨어 공격을 방어하고 차단하는 기능을 제공합니다.

동서 가시성 강화로 보안팀은 고객의 신용카드 데이터와 같은 민감한 리소스에 대하여 “누가 무엇에 접속할 수 있는지”를 더 명확히 파악할 수 있습니다.

네트워크 가시성을 개선하기 위해 기업이 사용할 수 있는 마이크로세그멘테이션 레이어를 고려할 때 실시간 및 과거 인사이트를 제공하는 기능을 찾아보세요. 이는 컴플라이언스 감사 시 범위 내 데이터 및 자산이 감염되지 않았음을 증명하는 데 도움이 됩니다.