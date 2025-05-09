Líderes de cibersegurança relatam que suas equipes enfrentam limitações para monitorar o tráfego de rede de forma eficaz, o que impede a identificação de fatores de risco, como a comunicação entre ativos. Essa visibilidade é essencial para atender às regulamentações, como o PCI DSS v4.0 (Payment Card Industry Data Security Standard, Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento) e o GDPR (General Data Protection Regulation, Regulamento Geral de Proteção de Dados).

Ambos exigem a separação a segregação de dados dentro do escopo de outros sistemas no ambiente de TI e a geração de relatórios detalhados sobre as medidas adotadas. A visibilidade da rede também é fundamental para os padrões de segurança da informação, como o ISMS (Sistema de Gerenciamento de Segurança da Informação), e a norma IEC 27001 da ISO (International Organization for Standardization, Organização Internacinal para Padronização), que exige a separação de recursos de processamento de dados para evitar movimentações laterais em caso de invasão da rede.

Muitas organizações já contam com camadas básicas de visibilidade, por exemplo, firewalls de rede tradicionais podem fornecer algumas informações. No entanto, essas camadas não acompanharam a evolução tecnológica, que trouxe ambientes de TI cada vez mais complexos, impulsionando a migração para a nuvem e microsserviços e deixando brechas na segurança. Como resultado, as equipes de segurança enfrentam desafios como:

Garantir conformidade com múltiplos requisitos regulatórios em diferentes regiões em que a empresa atua, vende ou depende de terceiros

Ter uma visão clara sobre como os aplicativos e usuários se comunicam e interagem com bancos de dados em todas as redes

Essas falhas de visibilidade dificultam a comprovação, para os reguladores, de que sua empresa está detectando ciberameaças e se protegendo contra ataques que podem resultar em roubo de dados, interrupção de operações e infecção por malware. A falta de visibilidade também compromete o cumprimento de requisitos técnicos, como o requisito 1 do PCI DSS v4.0, que exige a configuração de firewalls para restringir conexões entre redes confiáveis e não confiáveis.

Uma maneira de resolver essa falta de visibilidade no tráfego de rede é adicionar uma camada de microssegmentação definida por software, que possibilita visualizar, monitorar e identificar a comunicação entre os ativos da rede. Essa abordagem proporciona:

Controle preciso sobre interações de rede, permitindo que as organizações identifiquem, isolem e bloqueiem tráfego ilegítimo entre dispositivos de um data center específico, o chamado tráfego leste-oeste, em ambientes híbridos que abrangem infraestrutura local e nuvem

Mecanismos eficazes para conter e mitigar ataques de ransomware, segmentando a rede e aplicando controles de segurança personalizados com base nos riscos de cada segmento

Maior visibilidade do tráfego leste-oeste, permitindo que as equipes de segurança monitorem com precisão "quem pode acessar o quê", especialmente em relação a dados confidenciais, como informações de cartão de crédito dos clientes

Ao avaliar quais camadas de microssegmentação sua organização pode usar para aprimorar a visibilidade da rede, priorize soluções que ofereçam insights detalhados, tanto históricos quanto em tempo real. Isso facilita a certificação em auditorias de conformidade, garantindo que dados e ativos críticos permaneçam protegidos e libres de comprometimento.